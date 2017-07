Apertura de curso: Rincones con arte para otoño e invierno

De nuevo Descubrir el Arte propone una selección de instituciones y galerías que inauguran la temporada otoño-invierno con exposiciones temporales y otros eventos de interés cultural

MUSEOS Y GALERÍAS DE:

Galicia

Océano, de Antón Patiño en el Museo del Mar hasta el 30 de noviembre: http://museos.xunta.es/es/node/809/exposicions

Jornadas de seminarios y charlas en el mes de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo a raíz de las dos exposiciones temporales sobre Diego Santomé y Mark Manders: http://museos.xunta.es/es/node/806/actividades

Manuel Comeiro en el Museo de Bellas Artes A Coruña hasta el 26 de octubre: http://museos.xunta.es/es/belas-artes

Cosmonana de Víctor Rodríguez en la Galería Montycuatro hasta el 11 de octubre: http://monty4.com.mialias.net/exposiciones/

Identidades e Latexos de Paula Noya en la Sala de exposiciones del Museo Provincial de Lugo: http://www.museolugo.org/documentos.asp?mat=27&id=2379

Score. El espacio entre imagen y sonido en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo hasta el 11 de enero: http://www.marcovigo.com/es/content/score-el-espacio-entre-imagen-y-sonido

Asturias

Llega un grito a través del cielo en Laboral Centro de Arte hasta Marzo del 2015: http://www.laboralcentrodearte.org/es/exposiciones/grito-drones

La línea imaginada de Esther Cuesta hasta el 19 de octubre en el Centro de Esculturas de Candás, Museo Antón: http://www.museoanton.com/

Cuaderno de viajes de Salvador Montó en la Galería Van Dyck hasta el 21 octubre: http://galeriavandyck.es/

Ósmosis: Tierra-Piel de Nuria García en Galería Cervantes6, espacio arte hasta el 11 de octubre: http://www.cervantes6.es/2014/09/osmosis-tierra-piel/

Jornadas de Patrimonio en el Museo Arqueológico de Asturias este mes de octubre: http://www.museoarqueologicodeasturias.com/sec/jornadas-europeas-patrimonio

La Plastihistoria de la Humanidad en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo hasta el 4 de diciembre: http://www.centrotitobustillo.com/agenda/86/exposicin-la-plastihistoria-de-la-humanidad.HTML

Cantabria

Museo de Arte Moderno de Santander y Cantabria:

Archivo Lafuente. La idea de arte. Hasta el 31 de enero del 2015

http://www.museosantandermas.es/es/exposiciones/exposiciones/2014/archivo-lafuente.HTML

Francisco de Goya. Próximamente desde el 19 de diciembre hasta el 14 de febrero del 2015 http://www.museosantandermas.es/es/exposiciones/espaciomebas/2014/francisco-de-goya.html

País Vasco

Museo de Bellas Artes de Bilbao:

El Museo del Prado y los artistas contemporáneos hasta el 12 de enero http://www.museobilbao.com/exposiciones/el-museo-del-prado-y-los-artistas-contemporaneos-225

Hiperrealismo del 7 de octubre hasta el 19 de enero http://www.museobilbao.com/exposiciones/hiperrealismo-1967-2013-217

El arte de nuestro tiempo. Obras maestras de las Colecciones Guggenheim en el Museo Guggenheim hasta el 25 de enero ( las tres plantas)- hasta el 3 de mayo (las dos primeras plantas) http://colecciones.guggenheim-bilbao.es/

Buscaba lo que se pierde de Carmen Calvo hasta el 30 de octubre en El Centro de Fotografía Contemporánea http://www.cfcbilbao.com/

Metropolis: La obra maestra reencontrada hasta el 2 de noviembre en el Museo San Telmo de San Sebastián

Grey Flag 2014. En común hasta el 31 de enero en Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=26

Aragón

Momias egipcias. El secreto de la vida eterna desde el 8 de octubre hasta el 15 de febrero en CaixaForum Zaragoza: http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/-/momias-egipcias

Ciclo La provincia en clave de arte que recorrerá 14 localidades zaragozanas por 2014: http://cultura.dpz.es/es/cultura-juventud-deporte/exposiciones/exposiciones-itinerantes-2014/id/309

Becarios Endesa 12. Yamandú Canosa, Vari Caramés, Curro Gónzalez, Cristina Lucas, Fernando Sánchez Castillo desde el 9 de octubre hasta el 23 de noviembre en el Museo de Teruel: http://www.dpteruel.es/DPT/museoprovincial/home.nsf/documento/próximas

Antología del fotógrafo Gervasio Sánchez a partir del 13 de noviembre en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporánea: http://www.iaacc.es/exposiciones/actualidad/

Navarra y Rioja

The Best School in the World. Arquitectura para la educación en Finlandia hasta el 11 de enero en la Fundación Jorge Oteiza en Navarra: http://www.museooteiza.org/2014/09/the-best-school-in-the-world/

Somos, sois, eres, soy : 4 lecturas de lo humano en la Colección Würth España hasta el 2 de febrero en el Museo Würth de la Rioja: http://www.museowurth.es/Exposiciones.HTML

Cataluña

El Centro de la Imagen Virreina de Barcelona:

Ryszard Kapuściński. El ocaso del imperio hasta el 11 de noviembre http://lavirreina.bcn.cat/es/exposiciones/ryszard-kapuscinski-el-ocaso-del-imperio

On the table. Ai Weiwei desde finales del mes de octubre http://lavirreina.bcn.cat/es/exposiciones/table-ai-weiwei

Museo Nacional de Arte de Cataluña:

El pintor Antoni Viladomat u Manalt (1678-1755). La obra gráfica de un precursor hasta el 2 de noviembre http://museunacional.cat/ca/exposicions-presents

Madreperleros y ovaladores. Barroco, vanguardia y agrariedad hasta el 1 de enero http://museunacional.cat/es/madreperleros-y-ovaladores-barroco-vanguardia-y-agrariedad

Con mirada de mujer. Lluïsa Vidal, la pintora modernista hasta el Museo de Modernismo Catalán

Fundación Joan Miró:

De Miro a Barcelona hasta el 2 de noviembrehttp://www.fundaciomiro-bcn.org/exposicions.php?idioma=4

El libro de la educación estética en la escuela moderna hasta el 8 de diciembre http://www.fundaciomiro-bcn.org/exposicions.php?idioma=4

CaixaForum Barcelona:

La belleza cautiva. Pequeños tesoros del Museo del Prado hasta el 5 de enero en CaixaForum Barcelona: http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/labellezacautiva_es.html

The most important thing. Retratos de una huida hasta 8 de febrero http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/themostimportantthing_es.html

Viaje mar adentro hasta el 31 de diciembre en el Museo Marítimo de Barcelona: http://www.mmb.cat/exposicions.php?idm=2&pagina=21&estic=1&exp_estat=2&codi_tipus_exp=37

Valencia

Museo de Bellas Artes de Valencia

Redescubriendo al pintor Antonio Cortina 1841-1890 hasta el 23 de noviembre http://museobellasartesvalencia.gva.es/index.php?option=com_content&view=article&id=903%3Aantonio-cortina&catid=81%3Aactuales&Itemid=110&lang=es

Vestido para posar. Retratos de Sorolla e indumentaria contemporánea hasta 1 de enero http://museobellasartesvalencia.gva.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=81&Itemid=110&lang=es

Instituto valenciano centro de arte moderno Julio González

Al vapor. En torno al arte y la gastronomía hasta el 9 de noviembre http://www.ivam.es/exposiciones/2990-al-vapor-en-torno-al-arte-la-gastronoma

Paisaje urbano en la Colección de Fotografía del IVAM hasta el 15 de febrero http://www.ivam.es/exposiciones/2992-paisaje-urbano-en-la-coleccin-de-fotografa-del-ivam

Ignacio Pinazo. Maestro del dibujo. Cuadernos de Italia hasta el 22 de febrero http://www.ivam.es/exposiciones/actuales

Chiharu Shiota. Cartas de agradecimiento hasta el 11 de enero en el espacio de arte moderno de Castelló http://www.eacc.es/es/chiharu-shiota/

Murcia

Museo de Bellas Artes de Murcia

Arte en Murcia: del Romanticismo a la Postmodernidad hasta el 2 de noviembre http://www.murciaturistica.es/museos/museos.ver_exposicion?exposicion=101

Espacios rituales: las ofrendas en el santuario Ibérico del Cigarralejo hasta 31 de diciembre http://www.murciaturistica.es/museos/museos.ver_exposicion?exposicion=94

Andalucía

Picasso TV hasta el 16 de noviembre en el Museo Picasso de Málaga http://museopicassomalaga.org/exposicion.cfm?id=111

Museo Thyssen Málaga

Darío de Regoyos. La aventura impresionista hasta el 13 de octubre

http://www.carmenthyssenmalaga.org/es/descubre/exposiciones_temporales/actuales

Casas-Rusiñol. Dos visiones modernistas desde el 13 de noviembre hasta el 1 de mazo http://www.carmenthyssenmalaga.org/es/descubre/exposiciones_temporales/proximas

Violence and Serenity del artista español Marc Quinn hasta el 30 de noviembre en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga http://cacmalaga.eu/2014/08/29/marc-quinn-4/

Antje Schiffers. Las Bienvenidas están en todas partes. Algunos relatos transculturales hasta el 11 de enero en el Centro de Arte Andaluz http://www.caac.es/programa/schiffers14/frame.htm

La obra invitada: “ Ecce Homo” de Luis Morales hasta el 11 de enero en el Museo de Bellas Artes de Sevilla http://www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/museos/MBASE/index.jsp?redirect=act_expo_ficha.jsp&tip=3&pagina=1&idActExp=1321

La necrópolis prehistórica de Los Algarbes, investigaciones recientes hasta el 12 de diciembre conjunto arqueológico Baelo Claudia http://www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/museos/CABC/index.jsp?redirect=actividadExposicion.jsp&tip=3

José Guerrero. The Presence of Black (1950-1966) desde el próximo 17 de octubre en Centro José Guerrero de Granada http://www.centroguerrero.org/

Extremadura

Las lágrimas de las cosas hasta el 11 de enero en la Fundación Helga de Alvear de Cáceres http://fundacionhelgadealvear.es/expositions/las-lagrimas-de-las-cosas/

FLUXPOST. Would you like to receive strange things from strangers in the mail? Hasta el 2 de noviembre en el Museo Vostell Malpartida de Cáceres http://museovostell.gobex.es/index.htm

Augusto y Emérita hasta diciembre en el Museo Nacional Romano de Mérida http://www.museoromano.com/actividades/congresos_cursos_seminarios/anio-augusto/index.HTML

Castilla La Mancha

Josef Albers. Proceso y grabado (1916-1976) hasta el 5 de octubre en el Museo Arte Abstracto Español de Cuenca http://www.march.es/arte/cuenca/exposiciones/josef-albers/?l=1

El Greco: arte y oficio hasta el 9 de diciembre en el Museo de Santa Cruz de Toledo http://www.elgreco2014.com/#!el-greco-arte-y-oficio/c1fqy

Paráfrasis. La recepción de El Greco Neobarroco actual hasta el 16 de noviembre en el Museo de Albacete http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-albacete/exposiciones-temporales/

Carlos Santiesteban. Óleos sobre Castilla La Mancha, algunos retratos hasta el 19 de octubre en el Museo de Guadalajara http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-guadalajara/exposiciones-temporales/

Castilla León

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León:

Carolee Schneemann. Obras de Historia hasta el 7 de diciembre http://musac.es/#exposiciones/expo/?id=6239&from=

Concha Jerez. Interferencias en los medios hasta el 6 de enero http://musac.es/#exposiciones/expo/?id=6238&from=

Colonia apócrifa. Imágenes de colonialidad en España hasta el 6 de enero http://musac.es/#exposiciones/expo/?id=6240&from=

La piel translúcida. Obras de la Colección Iberdrola hasta el 11 de enero en Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español: http://museoph.org/MuseoPatioHerreriano/exposiciones/la_piel_transl%FAcida

Gaudí y su entorno hasta el 18 de octubre en Museo Art Nouveau y Art Decó Casa Lis de Salamanca http://www.museocasalis.org/nuevaweb/exposicion-gaudi.HTML

Esto me trae aquí. Ricardo de Orueta (1868-1939), en el frente del arte hasta el 8 de diciembre en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid http://museoescultura.mcu.es/actividades/exposicionesTemporales.HTML

Platería arte ofestre hasta el 14 de diciembre en el Museo de Valladolid http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/MuseoValladolid/es/Plantilla100Detalle/1258120723259/_/1284326180965/Comunicación

Gallego Marquina en Zamora hasta el 23 de noviembre en el Museo de Zamora http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/MuseosCastillayLeon/es/Plantilla100Detalle/1258100892610/_/1284336121006/Comunicación

Entorno Crítico desde el próximo 9 de octubre hasta el 11 de enero en Centro de Arte Caja Burgos http://www.arte10.com/museo/cab/

Madrid

Museo Thyssen Bornemisza

Hubert de Givenchy desde el 22 de octubre hasta el 18 de enero http://www.museothyssen.org/thyssen/exposiciones_proximas/122

Impresionismo americano desde el 4 de noviembre hasta el 2 de febrero http://www.museothyssen.org/thyssen/exposiciones_proximas/112

Museo del Prado

Dibujos españoles en la Hamburger Kunsthalle: Cano, Murillo y Goya desde el 30 de octubre hasta el 8 de febrero https://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/dibujos-espanoles-del-museo-de-hamburgo

Las ánimas de Bernini. Arte en Roma para la corte española desde el 6 de noviembre hasta el 8 de febrero https://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/bernini-y-espana

Goya en Madrid desde el 28 de noviembre hasta el 3 de mayo https://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/los-cartones-de-tapices-de-goya-en-el-contexto-de-la-pintura-cortesana

Museo Reina Sofía

Kerry James Marshall: pintura y otras cosas hasta el 26 de octubre en la sala Parque Retiro http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/kerry-james-marshall-pintura-otras-cosas

Fotos & libros. España 1905-1977 hasta el 5 de enero http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/fotos-libros-espana-1905-1977

Juan Luis Moraza. República desde el 15 de octubre hasta el 2 de marzo http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/juan-luis-moraza

Un saber realmente útil desde el 29 de octubre hasta el 2 de febrero http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/saber-realmente-util

Fundación Mapfre

Sorolla y Estado Unidos en la Sala Recoletos hasta el 11 de enero http://www.exposicionesmapfrearte.com/sorolla_estadosunidos/es/

Stephen Shore en la Sala Bárbara Braganza hasta el 23 de noviembre http://www.exposicionesmapfrearte.com/stephenshore/es/

Círculo de Bellas Artes

El mundo de ibañez hasta el 31 de enero http://circulobellasartes.com/evento.php?s=exposiciones&id=197

Blanca doble. El mundo y la colección de Blanca Sánchez Berciano hasta el 14 de diciembre http://circulobellasartes.com/evento.php?s=exposiciones&id=196

Escritura experimental en España 1965-1983 hasta el 11 de enero http://circulobellasartes.com/evento.php?s=exposiciones&id=195

Mediterráneo. Del mito a la razón hasta el 5 de enero en Caixaforum http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforummadrid/mediterraneo_es.HTML

El último viaje de la fragata Mercedes. Un tesoro cultural recuperado hasta el 30 de noviembre en el Museo Nacional Arqueológico

Francisco Sancha. El alma de la calle hasta el 25 de enero en el Museo ABC http://museo.abc.es/exposicion.php?lang=es&id=334

Entre el cielo y la tierra Academia de Bellas. Doce miradas al Greco cuatrocientos años después hasta el 8 de noviembre en la Academia de Bellas Artes de San Fernando http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/actividades/cursos-y-conferencias/dibujo-colecciones-de-la-academia-museo-del-prado-y-biblioteca-nacional

DePero Futurista 1913-1960 hasta el 18 de enero en la Fundación Juan March de Madrid http://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/depero-futurista/?l=1

Metamorfosis. Visiones fantásticas de Starewitch, Švankmajer y los hermanos Quay hasta el 11 de enero Casa Encendida http://www.lacasaencendida.es/es/grupo-eventos/exposicion-metamorfosis-visiones-fantasticas-starewitch-svankmajer-y-los-hermanos-quay-3823

Canarias

Pieter Hugo ” este debe ser el lugar” hasta el 4 de enero en el Centro Atlántico de Arte Moderno de Gran Canarias http://www.caam.net/es/expos/140911_pieterhugo.htm

Al desnudo. Colección Ordóñez Falcón de Fotografía hasta el 18 enero en Tenerife Espacio de las Artes http://www.teatenerife.es/expo/al-desnudo-coleccion-ordonez-falcon-de-fotografia

Islas Baleares

Josef Albers/Joan Miró. Ardor de la Mirada hasta el 9 de noviembre en la Fundación Pilar i Joan Miró de Mallorca http://miro.palmademallorca.es/exposiciones.php?Cod_fam=10&Cod_sub=41

Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma

Reproductibilitat 1.2 Fundación Aena Es Baluar hasta el 22 de febrero http://www.esbaluard.org/es/exposicions/actuals

Gabinet.Marcelo Viquez. Riego Necesario hasta el 30 de noviembre http://www.esbaluard.org/es/exposicions/actuals