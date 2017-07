El dibujo en el Perú: arqueología de realidad

El país invitado de esta vigésimo tercera edición es Perú, y en su viaje a España ha traído en la maleta un interesante diálogo entre la fotografía y el dibujo. Carlo Trivelli ha sido el encargado de montar una reflexión cuanto menos alejada de nuestra actualidad: el anhelo por la contención de significado de una imagen, en un mundo lleno de miles de fotografías vacuas de mensajes

Si William Henry Fox Talbot levantase la cabeza y se encontrase con esa lluvia de flashes fotográficos a los que estamos acostumbrados en nuestro día a día, seguramente no daría crédito a lo que ven sus ojos; más porque él en su luna de miel en 1833 tomaría una cámara lúcida (dispositivo óptico de aumento) para poder calcar mejor el paisaje que contemplaba y de ese modo dibujarlo más fácilmente; debido a su poca destreza para mimetizarlo al natural. Quizás se preguntaría,¿Por qué toda esta gente atrapa tantas estampas en tan poco tiempo?¿Es por qué todo lo que captan sus ojos les parece tan atractivo como para inmortalizarlo?

Por estos derroteros transita el discurso de la muestra curatoriada por Carlo Trivelli, en la que diez artistas peruanos miran a la fotografía, no con desconfianza, pero sí con la idea de sumergirse en la imagen para cifrar ideas que el espectador debe traducir.“La fotografía se presentaba en sus inicios como herramienta que te permitía dibujar cuando no eras buen dibujante. Y 180 años después,esta disciplina nos ha invadido y ahora es tan cotidiana que muchas veces no reparamos ni en su sentido. Sin embargo, hay quiénes abstrayendo detalles de las imágenes, remarcando la potencia expresiva de la línea o el sombreado, o inclusive por la falta de fidelidad de su mano, logran mediante el dibujo, acentuar los significados que la fotografía ya no presenta con esa consistencia”,explica Trivelli.

En el caso de Blas Isasi y Eduardo Hirose ambos han viajado a la selva de Madre de Dios, al sur del Perú, donde la minería ilegal está a flor de la piel terrestre. Su estudio captura la relación entre la naturaleza y la raza humana: Hirose mediante la cámara fotográfica e Isasi mediante el dibujo; con el que reflexiona y detalla alguno de los aspectos más locuaces de las fotografías.

Hay varias coordenadas en esta relación de hombre y lo natural. Por ejemplo, Elisenda Estrems ha tomado el paraje violentado con perfiles de montañas donde ha habido guerra: tres del Perú, una de Bosnia y otra del Congo. Pero el comisario señala que ” lo interesante es que a su vez,en frente, tenemos otra gramática que es la de Gabriel Alayza. Se trata casi como de un experimento, de conseguir ese efecto de la fotografía stop motion con una serie de dibujos, que en total son 97, y que muestran el crecimiento de una planta.Recoge un proceso largo, que en dibujo es extraño verlo. Además aquí hay una meditación y metáfora sobre el paso del tiempo, que se relaciona con la meditación en lo laborioso del bordado, presente en la obra de Ana Teresa Bolbosa. Ella retrata ese ámbito recogido, doméstico,íntimo, una práctica social en el que trascurren las horas”.

Otro cruce principal es el del diseño gráfico al servicio de lo político, o más bien el análisis de la política con el gesto gráfico. Natalia Revilla toma las portadas de prensa y selecciona algunas de las figuras que aluden a escenas comunes de la violencia política del Perú: un estudiante manifestante lanzado una bomba lacrimógena; personajes siendo registrados por la policía o soldados contra la lucha de Sendero Luminoso.

Frente a sus dibujos, los carteles de Jesús Ruiz Durand, reconocido diseñador gráfico del Perú, que atienden a la campaña agraria puesta en marcha por la dictadura militar de izquierdas de los años 60. A partir de fotografías que él había tomado, retrata sobre papel diferentes aspectos de la reforma agraria.”En cierta manera, esto repercute y se refleja después en el planteamiento de María María Acha. Ella trabaja sobre el universo femenino y en este caso presento una obra de su serie ‘Indignadas’, que recoge diferentes figuras activistas por varias causas. Me interesa también porque hace juego de contraste con los personajes de Pablo Patucco sobre hitos de la historia y fundacionales de la Nación. Por lo tanto, tendríamos por un lado el servicio a la política en Ruiz Durand, y a María María en protesta y reflejo de otros héroes contemporáneos, y que dan la espalda a los grandes del discurso oficial de la Historia Política en Patucco”.

El décimo que ejemplifica el escenario creativo en el dibujo es Fernando Bryce con su investigación de archivo.“Lo que hace es resaltar los presupuesto ideológicos que están detrás de los documentos. Él fotografía y tras un manejo digital, lo pinta con tinta china. Tapa el documento original, ya no es una reliquia, sino una plasmación de la ideología de algún monumento. A fin de cuentas es una arqueología documental, producida por un acto manual con el que el artista busca remarcar la intención de que nos fijemos en aquello que está representando el papel”.

Al final de esta entrevista, hay otro handicap que se menciona sobre el panorama cultural del Perú, y es el apoyo por parte del gobierno, concretamente del Ministerio de Cultura, creado con el gobierno de Alan García en el 2010. “El presupuesto anual de esta institución es tan sólo una quinta o sexta parte del que México tiene sólo para su patrimonio precolombino; y Perú no es que esté escaso precisamente de esto”.

Pequeñas iniciativas, organizaciones privadas o espacios como el Centro de la Imagen, de dónde es director del área cultural Trivelli, asumen y abren las puertas a trazar un mapa de la cultura contemporánea peruana. La feria Lima Foto o la editorial Estruendomundo, que aboga por la traducción al quechua de algunas obras de grandes literatos como Gabriel García Marquéz o Varga Llosa, son algunas de muchas otras, que trabajan de manera privada para dar visibilidad y fortalecer una industria cultural, que sólo tiene la mitad del edificio levantado.

S.VALVERDE