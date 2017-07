La pintura del Städel bajo el tamiz de John Baldessari

El Städel Museum de Frankfurt culmina el año de celebración de su 200 aniversario con una exposición monográfica de John Baldessari: John Baldessari. Las pinturas del Städel. El artista ha creado una serie de dieciséis dípticos que, de una manera u otra, toman como referencia pinturas de la colección del museo alemán

El museo Städel lleva el nombre del banquero y coleccionista de arte Johann Friedrich Städel (1728–1816) que, un año antes de morir, decidió legar su vivienda, su biblioteca, su colección de arte y su fortuna para fundar un museo en Frankfurt. Su casa fue la sede durante poco tiempo, en 1833 se mudó por primera vez y en 1878 se trasladó a Schaumainkai (siempre en Frankfurt), donde se encuentra ahora, en un espacio que se ha adaptado a las nuevas necesidades y al crecimiento de una colección ambiciosa que se estructura en Viejos Maestros, Arte Moderno, Arte Contemporáneo y Grabados y dibujos. Algunos nombres: Sandro Botticelli, Hans Holbein el Joven, Max Beckman, Pablo Picasso, Francis Bacon o Martin Kippenberger.

De su colección, tanto de la expuesta y más conocida como de la que guarda en sus almacenes, John Baldessari (California, 1931) ha hecho una selección como punto de partida para la exposición que ahora cierra el año conmemorativo de los 200 años del museo. Inaugurada el 5 de noviembre, se prolonga hasta el 24 de enero de 2016 y lleva el título: John Baldessari. Las pinturas del Städel. El resultado son dieciséis dípticos en los que explora la relación entre pintura y fotografía y entre imagen y lenguaje. El proceso ha consistido en aislar determinados detalles de las pinturas, intervenir sobre ellos y acompañarlos con textos tomados de películas. Precisamente, la utilización de material cinematográfico es una constante en la obra de este artista difícilmente clasificable. El norteamericano trabaja con un repertorio heterogéneo de medios y formatos, en los que deja ver su fascinación por el lenguaje, su sutil ironía, su interés por reflexionar sobre los límites de la creación o sobre la autoría y ese deseo que ha repetido más de una vez, y que ha dado nombre a una de sus obras (I Will Not Make Any More Boring Art, de 1971) de no hacer nunca más arte aburrido. En sus comienzos se dedicaba a la pintura; el 24 de julio de 1970 decidió quemar su obra anterior a 1966 (guardó las cenizas en una urna en forma de libro), simbolizando así su renacimiento artístico. Incorporó entonces la fotografía (con diversos tratamientos), los textos, los fotogramas de cine… Aparte de collages como los que presenta en Frankfurt, Baldessari ha creado fotocomposiciones, vídeos, esculturas, libros de artista, instalaciones multimedia.

Su acercamiento a las pinturas contenidas en el veterano Städel Museum, que guarda entre sus muros siete siglos de la historia del arte, crea un intrigante juego de consonancias y disonancias entre lo antiguo y lo actual y quiere plantear un cambio en la forma en la que el espectador se coloca frente a una obra de arte.

El comisario de la exposición, Martin Engler, describe la mirada de Baldessari hacia la colección del Städel como respetuosa e irónica. El artista se apropia de parte de los cuadros y los pone en relación con el cine y el lenguaje para abordar temas que tienen que ver con la ejecución y la respuesta ante el arte, su valor y su tasación; los excesos del mercado del arte… En la obra que encabeza este texto, Movie Scripts / Art: …One must act quickly…, 2014, Baldessari aísla la mesa de El pequeño jardín del paraíso, una pintura de 1410-20 de la que no se conoce el autor aunque se cree que trabajaba en el Alto Rin; descarta cualquiera de las figuras humanas y animales, y limpia el fondo logrando que la vegetación adquiera otro significado en la composición. La dama del perro faldero (arriba), un cuadro de Agnolo Bronzino datado entre 1537 y 1540, se queda sin rostro, también pierde protagonismo el animal; Baldessari se concentra en las manos de la mujer, tiñe el objeto que tiene entre ellas concediéndole un peso mayor. El color da una vida nueva al cabello de quien se cree que fue Lucrecia de Borgia retratada por Bartolomeo Venetto (abajo), además el pincel de Baldessari moderniza uno de los dedos que sujetan el ramillete de flores. Lo curioso no es solo ver qué ha hecho con el fragmento del que se ha apropiado, sino también imaginar por qué ha escogido precisamente ese aspecto del cuadro.

Con esta exposición, el museo, además de poner un broche de oro a un año de celebraciones, quiere preguntarse/preguntar por el estado actual de la pintura y tender un puente entre el pasado, el presente y el futuro de este lenguaje. El catálogo de la muestra, editado por Martin Engler y publicado por Hirmer Verlag, contextualiza estas obras expuestas con motivo del aniversario del Städel en la trayectoria del artista. Como cierre al aniversario, el museo propone, en otra exposición que puede verse también hasta el 24 de enero, un diálogo entre obras maestras, unas propias y otras que han viajado desde otros museos para la ocasión: la Simonetta Vespucci de Botticelli (una obra del museo alemán) charla con la Aurelia de Dante Gabriel Rossetti, que viene desde la Tate de Londres.

Felicidades desde aquí al museo por cumplir tantos años y por celebrarlo y compartirlo de esta manera.