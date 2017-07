Feria DEARTE: del artista al coleccionista

Bajo el lema “del artista al coleccionista” se define la Feria DEARTE. Un evento que se suma a los muchos otros que acontecen paralelamente en Madrid en esta semana del arte. Su director Miguel Tugores Rull incide en que uno de los objetivos principales es dar oportunidad a jóvenes creadores que acaban de aterrizar en el circuito profesional. La feria permanecerá abierta hasta el domingo 28 en el Palacio de Neptuno de Madrid

Aunque es la primera vez que se celebra en un lugar tan estratégico como supone ser el centro de la milla del arte de Madrid (C/Cervantes, 42), esta feria cumple en 2016 su décimo quinta edición. A diferencia del resto de citas que han surgido en los últimos años al calor de ARCO, DEARTE se inició como uno de los muchos proyectos que lleva acabo la fundación que lleva el mismo nombre que la feria y cuya sede se encuentra en Medinacelli. Desde su primera edición en 2001, la feria se celebró en Madrid pero a lo largo de los años la han ido acogiendo diferentes lugares de la ciudad. Sin embargo este 2016, su director Miguel Tugores Rull -y también director de la Fundación DEARTE- señaló que sí en el Palacio de Neptuno funciona bien, se convertirá en el espacio de próximas edición.

Pero si hay sobre todo un aspecto particular que distingue a esta feria del resto, es el hecho de que no hay galerías. Las obras de los artistas – participan alrededor de un centenar- se exponen a lo largo del espacio, en formato casi más de exposición que de una feria convencional, prescindiendo de los intermediarios empresariales. El porqué lo explica Tugores Rull: “Nosotros hacemos de coordinadores entre el artista, su obra y su estudio, y el público. Desde la propia fundación y feria realizamos previamente una selección, que además como bien se puede percibir, es homogénea, no hay altibajos en cuanto a calidad. Por otra parte, también estamos impulsando de manera más asequible el coleccionismo y la visibilidad de la obra del artista. Esto se debe porque al no haber galerías, el IVA se tributa con lo que corresponde al artista, el 10%”.

Respecto a premios, en la feria DEARTE también se apuesta por galardonar la trayectoria de una vida y el comienzo brillante de otra. Este 2016 los elegidos han sido el arquitecto y pintor, Juan Navarro Baldeweg -premio Una Vida DEARTE- y el joven escultor Carlos Iglesias -Un Futuro DEARTE-. Otros méritos otorgados han sido para la sección de los artistas más jóvenes, menores en el mayor de los casos, de los 27 años. En este ámbito la premiada ha sido Elisa Beltrán de Heredia.

Y de los que empiezan a los que ya suman años de trayectoria, como es el caso del artista David Delgado, que expone en otro de los apartados de la feria, dedicado a aquellas felicitaciones, que cada navidad selecciona el crítico de arte Javier Díaz-Guardiola para publicarlas posteriormente en el ABC cultural.La imagen de Delgado es una de las finalistas de la pasada edición del 2015. Él mismo explica el planteamiento de la fotografía que “está compuesta por tres líneas principales: la primera dirección que marco es la de Navidad, que nos conduce al futuro; la segunda, la realidad, que señala el momento presente, y por último la dirección de una furgoneta que marcha en sentido contrario. El mensaje supone una crítica sútil a ese periodo de tregua navideña, en el que todos paramos y somos muy felices, hasta el punto muchas veces de alejarnos de la percepción de la realidad”, explica Delgado.

Por último, una de las actividades pensadas para el público: el proyecto “Crea con manos”, organizado por Julia Cachofeiro. “Estas manos formaban parte del programa ‘Enganchados al arte’ con ex-drogadictos y estuvieron expuestas en el Museo de Artes Decorativas.Tienen esta forma porque fue el formato en el que los chicos expresaron lo que necesitaban en su vida y lo qué tenían que aportar. Aquí pensé que también podía funcionar para que los visitantes de la feria se sintiesen partícipes de ella dejando su huella. Además, de este modo se hace evidente que en estos días nos visita gente con ideas, y en quiénes el arte ocupa un lugar en su vida. “.

La entrada general a la feria son 10 euros, pero se puede conseguir un precio reducido de 5 euros comprando la entrada por internet o bien asistiendo a la hora happyhour DEARTE. Para jubilados y menores de 12 años también son 5 euros.Más información en http://www.dearte.info/_feria/