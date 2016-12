10º Certamen Nacional de Pintura Parlamento de La Rioja

El Parlamento de La Rioja ha convocado el X Certamen Nacional de Pintura que lleva su nombre dirigido a artistas domiciliados en España, de tema y técnica pictórica libre. El plazo de inscripción está abierto hasta el 16 de enero

El Certamen Nacional de Pintura del Parlamento de La Rioja cumple su décima edición invitando a todos los artistas domiciliados en España, ya sea españoles o extranjeros, a presentar una obra original por autor, firmada en el frente o al dorso, inédita, reciente y que no haya sido premiada en otra convocatoria. De temática libre y abierto a cualquier técnica pictórica, los participantes deben ajustar su obra a unas medidas no menores a 100 cm ni superiores a 180 cm en cualquiera de sus lados, enmarcada con un listón que no supere los 3 cm de anchura.

El certamen establece un Premio de Pintura Parlamento de La Rioja 2017 dotado con 10.000 €, un Premio Joven para un artista riojano menor de 30 años de 2.000 €, y tres Medallas de Honor. Además, se crea un Fondo de Adquisición de Obra de 18.000 €. Los alumnos de la Escuela de Diseño de La Rioja (ESDIR) son los encargados de diseñar los galardones para los premios. El Parlamento sufraga los gastos derivados de la elaboración de los galardones. El objetivo es dar a conocer e implicar a los jóvenes en este certamen, además de respaldar desde la base, su formación y creatividad.

El jurado, formado por Soledad Lorenzo, Medalla de Oro de las Bellas Artes 2006; Alicia Ventura, comisaria del Programa Arteria DKV; el pintor Darío Urzay, Premio Nacional de Arte Gráfico en 2005; el Galardón de las Artes Riojanas 2013, Jesús Rocandio; y el último ganador del Premio de Pintura Parlamento de La Rioja, Julián Valle; realizará hasta el 20 de enero una selección previa de 40 obras en base a la documentación presentada por los pintores (fotografía de la obra, ficha y explicación de montaje, valoración económica, breve currículo, dos fotografías de obras recientes).

Una vez se reciban las 40 obras seleccionadas, el Jurado se reunirá a lo largo de febrero para fallar el Premio de Pintura, las tres menciones de honor y el Premio Joven, así como para determinar las adquisiciones. La exposición de las obras seleccionadas se inaugurará el 7 de marzo, fecha en la que se entregarán los galardones a los premiados.