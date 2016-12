Saro León: “La cultura es la base para disfrutar de la vida”

Ante las dificultades de introducirse en el mercado peninsular, la Galería Saro León, fundada en 1988 en Las Palmas de Gran Canaria, empezó a apostar por artistas africanos contemporáneos. Una idea pionera dentro del panorama artístico español que le permitió

ampliar sus horizontes y “viajar” también al Caribe, Centroeuropa y Asia

Hay ocasiones en las que los obstáculos pueden convertirse en grandes oportunidades. Y lo que en un principio parece una simple vía de escape acaba siendo la gran singularidad que te define. Algo así, podría decirse, le sucedió a Saro León cuando, hace ya casi tres décadas, se lanzó a abrir su propia galería en Las Palmas de Gran Canaria. Este espacio, inicialmente local, aspiraba a introducirse en el mercado nacional, pero desde la “ultraperiferia” española, como ella bautiza al archipiélago canario, se convirtió en una quimera.

PREGUNTA: ¿Con qué proyección nació la galería? ¿Realmente fueron tan difíciles los comienzos?

SARO LEÓN: Abrimos en 1988 siendo una galería más local. Era una época de absoluta locura, apenas había galerías aquí en la isla. Me dijeron que tenía que conseguir labrarme una trayectoria, por lo que intenté empezar a traer a artistas de fuera de la isla, pero en aquella época era prácticamente imposible. Era como que no le interesaba a nadie, y menos estando en la “ultraperiferia” como nos encontramos. Eso siempre ha sido una gran losa para la galería, pero solo con artistas españoles, porque, sin embargo, para los artistas extranjeros las islas suponían un atractivo no apreciado en la península. Así que, además de apostar por nuevos talentos de Canarias, empecé a traer a artistas extranjeros. Esa fue la gran baza que acabé jugando.

P: Ese salto al ámbito internacional… ¿se convirtió en la gran singularidad de Saro León?

R: Empezamos con nuevos talentos alemanes. Pero la gran particularidad de la galería fue que pusimos a dialogar a artistas africanos contemporáneos. Y no me refiero a artesanía, sino a arte subsahariano contemporáneo. Creo que soy la primera galerista española que ha trabajado con creadores africanos en general. Desde los años 90 tengo trabajos con autores de Malí, Camerún, Ghana, Cabo Verde, República del Congo, algún angoleño…pero también del Caribe. Existe una gran conexión entre el Caribe y África por el intercambio de esclavos que hubo en el pasado.

P: Y de Cuba, Panamá o Costa Rica aterrizas en Corea…

R: ¡Es que realmente soy cuatricontinental! Porque, además de África y el Caribe, trabajo también con artistas de Centroeuropa y desde hace poco de Asia, sobre todo de Corea. Me han pedido que busque proyectos para sus nuevos talentos. Ahora mismo trabajo con sus tres fotógrafos más destacados y tengo relación con una de sus galeristas más importantes. Están fascinados con Gran Canaria.

P: ¿Mantiene la galería los mismos objetivos y el mismo espíritu con los que nació hace ya casi tres décadas?

R: La galería es pequeña, pero está bien aprovechada. Las transformaciones que se han ido produciendo desde los inicios hasta hoy han llegado de forma natural, no ha habido rupturas. Aquí hacemos exposiciones de pintura, escultura, fotografía, pero tiene cabida cualquier tipo de manifestación artística: hemos hecho danza y performance y vamos a introducir teatro, tanto de artistas canarios como internacionales. Además, aquí presentamos revistas y libros, realizamos conferencias sobre coleccionismo, género, etc. Nos gusta aprovechar este espacio para actividades culturales.

P: ¿Cuál es el perfil de las personas que suelen acercarse a la galería? ¿Hay mucho coleccionista?

R: El público que viene a la galería se compone de artistas. Muy en sintonía con las exposiciones que tenemos aquí. Gente más o menos joven y los poquitos coleccionistas que hay en la isla, que son muy pocos. Desde mi punto de vista, aquí en España no hay un perfil de coleccionista como el que existe en Suiza, Italia o Alemania. Ninguno posee una colección singular.

P: Y de cara a este 2017, ¿cuáles son los planes de la galería?

R: Como cada año tendremos actividades mensuales. Terminamos 2016 con Malestar, una muestra de pintura de Juan José Valencia, para comenzar 2017 con una exposición conjunta de José Otero y Moneiva Lemes, que son pareja. Todos los años me gusta exponer la obra de artistas que son pareja y trabajan juntos. Además, este año quiero rendir un homenaje a las mujeres, por lo que habrá más artistas femeninos que masculinos. Habrá muchos tipos de arte y de diversas nacionalidades, pero centrado todo en la galería.

P: ¿Tenéis previsto participar en alguna feria?

R: No vamos a ir a ninguna feria. Canarias es la única Comunidad Autónoma que no da subvenciones, lo que supone un gran problema, debido a la lejanía de las islas con respecto a la Península Ibérica. Porque no es solo viajar, sino que hay que transportar las obras, los materiales… Por eso no puedo competir de ninguna manera con las galerías peninsulares. A mí me cuesta lo mismo ir a Madrid que ir a Berlín o Nueva York, por ejemplo. En cualquier caso no me preocupa, puesto que el fuerte y lo que funciona de verdad en la galería es la multiculturalidad de mis artistas y sus exposiciones.

P: ¿Ha cumplido Saro León todas las metas que se propuso al poner en marcha la galería?

R: Desde luego tengo mis satisfacciones personales. Ver que los artistas por los que aposté han salido adelante y han triunfado internacionalmente creo que es algo que pocas galerías en España pueden decir. Además, la galería me ha permitido ofrecer a mis hijos una educación diferente, con una mente más libre y abierta. Para mí la cultura es fundamental. Aunque todo lo que haya alrededor no acompañe, la cultura te hace disfrutar más intensamente de cualquier cosa. Es la base para poder disfrutar de la vida.

Datos útiles: Galería Saro León, calle Villavicencio, nº 16, Las Palmas de Gran Canaria. http://galeriasaroleon.com/

VÍCTOR ÚCAR