La respuesta está en ti… Miriam Bäckström

Averiguar el mensaje oculto, de la alfombra en este caso, es el hilo conductor de la nueva apuesta, la cuarta ya, de esta fotógrafa sueca para la Galería Elba Benítez. La exposición provoca la inmersión del espectador en una experiencia tanto visual como espacial, perceptiva y metafórica a través de tres enormes imágenes tejidas. Hasta el 11 de febrero

Bajo el título New enter image, Miriam Bäckström presenta tres piezas de enorme complexión que se muestran ante el espectador como un juego de acertijo basado en el relato ¿sin resolver? de Henry James, La figura de la alfombra (1896). Un relato que gira en torno a un crítico literario que busca descifrar (infructuosamente) el significado secreto que ha llegado a creer recorre la obra de un conocido autor; esto es, averiguar un mensaje que permanece oculto aún estando a la vista, como la “figura” o la imagen en una alfombra que solo se percibe cuando uno sabe que está ahí, y que existe en un lugar entre la cognición y el reconocimiento. Dentro de este enrevesado argumento, James entreteje un comentario sobre la naturaleza fundamentalmente discrepante de la crítica y la creación artística, de tal forma que el cuento, ya en sí una obra de ficción sobre la ficción, se convierte también en una crítica de la crítica.

Y esto nos lleva a la eterna dicotomía, ¿realidad o ficción? Que lleva implícita la mítica tensión sexual o erótica no resuelta…, según se mire, porque el momento físico y la posición del observador puntúa determinante para resolverlo. Como un acto de introspección que solo se percibe cuando uno está delante de la obra, entra en juego, y sabe la respuesta.

Una experiencia visual, espacial, metafórica, como el tejido de la vida y las relaciones humanas, donde la técnica empleada abre un nuevo cauce, y ocupa un papel importante hacia la búsqueda del desenlace que constituye la imagen en sí. Objetivo que Bäckström consigue gracias a su impecable trayectoria basada en las artes escénicas, el cine o la performance, para jugar con el ojo ajeno a descubrir entre lo cognitivo y lo irreal, lo público y lo privado.

A Bäckström (Estocolomo, 1967) le interesa examinar la naturaleza de las imágenes, una búsqueda que le ha llevado a explorar las relaciones entre ficción y documentación; arquetipo e individualidad; público y privado. Como comenta la propia artista, ahí donde acaba la resolución de la imagen fotográfica continúan las hebras del textil, atrayendo al espectador más intensamente hacia el interior de la imagen. “En el mundo digital, caracterizado por al ausencia de reglas, reglamentos y restricciones que determinan la realidad física, la imagen se convierte en su propio referente y contenido… Hoy en día conseguimos incluir y organizar diversas perspectivas simultáneamente, actuar en varios contextos simultáneamente, y nuestra existencia ya no es tan fácil de definir, no podemos distinguirla tan fácilmente, ya no es posible verla como un todo… Con una nueva percepción digital damos un paso adelante y entramos en la imagen. Ya no miramos las imágenes; estamos dentro de ellas; nos convertimos en imágenes y probablemente percibimos nuestro entorno desde la perspectiva de la imagen. El mundo visto desde dentro de una imagen”, añade Bäckström. ¿Te atreves a resolver tu enigma?

La creadora sueca ha recibido el premio del público en Art Mundi5 en 2012 y sus obras están presentes en colecciones de museos como el Guggenheim Nueva York, el MoMA, Miami Art Museum, National Gallery of Iceland (Reikiavik) o la Tate en Londres.

César SERNA