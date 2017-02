La tercera edición de este proyecto expositivo creado por Sergio Estévez aspira a conseguir un vínculo entre el espectador y las obras exhibidas. La muestra, que une en un solo espacio a once artistas de distintas disciplinas, persigue hacerse un hueco entre las distintas ferias de arte que se celebran cada año en la capital. Del 3 al 15 de marzo en el Ateneo de Madrid

En su apuesta por la calidad y la diversidad artística, MUNDART llega un año más a Madrid con la intención de ofrecer una visión distinta del arte contemporáneo. “Es difícil en nuestros días dar una nueva versión de algo nunca visto. Pero la propia historia de las técnicas empleadas en los artistas de esta feria propone nuevos temas de discusión y planteamientos, encuentros y desencuentros que abren paso a paso distintas maneras de entender, experimentar y relacionar nuestro vivir por el camino individual de la vida de cada uno”, explica Sergio Estévez, artista plástico y comisario de la muestra.

MUNDART Madrid 2017 es el producto resultante de un año de trabajo estudiando diversos artistas de toda España y sus obras, con visitas a sus talleres, compartiendo su sentir a la hora de crear y haciendo finalmente una cuidada selección de once autores: Ascensión Gibert, Ana Ráez, Basi Mateo, Javier Gómez, Josep Delgado, Lola Santos, Marco Baroncini, Nuria Rodríguez Cano, Octavio Esteva, Rafael Mena y Sergio Estévez. “Mi constante estudio de artistas de todo el país desde el carboncillo al óleo, a la fotografía, al grabado o la escultura se expanden como nuestra propia vida, siempre ampliando fronteras artísticas y aspirando a descubrir formas, historias y alternativas inusitadas, que sorprendan al verlas y que no dejen a nadie indiferente”, comenta el comisario.

Esta exposición parte de un montaje muy sencillo, enfocado a todos los públicos y con visitas guiadas no sólo de las obras, sino del sentir en su conjunto. Para los participantes, MUNDART supone un auténtico escaparate, pero también una gran responsabilidad. Así lo entiende Basi Mateo, una de las artistas que concurre en el proyecto. “En los últimos años, favorecidos por las redes sociales, nos encontramos con una gran oferta expositiva que años atrás era impensable. Sin embargo, la sobreexposición no siempre es beneficiosa para el artista. Es muy importante elegir proyectos bien dirigidos y de calidad y sobre todo cuando se trata de muestras colectivas, como ésta, asegurarse de que los participantes han sido seleccionados con un criterio estricto y no se deja nada al azar”.

Información de utilidad:

La muestra podrá visitarse entre el 3 y el 15 de marzo (de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. y los domingos de 11:00 a 14:00 h.) en Sala Prado 19 del Ateneo de Madrid (C./ Prado 19, 28014, Madrid).