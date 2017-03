Desde el 2 de marzo y hasta el 9 de abril el Museo Reina Sofía acoge un ciclo de cine documental actual realizado en Iraq, Siria, Palestina y Túnez. Una serie de directores, entre los que se encuentran los consagrados cineastas Abbas Fahdel y Avi Mograbi, muestran las experiencias personales ante las guerras y sus consecuencias

Bajo el título Sin refugio. Imágenes del exilio contemporáneo, un ciclo de proyecciones, comisariado por David Varela y Chema González, aborda cómo el cine documental reciente ha confrontado y respondido ante la crisis de los refugiados en el Museo Reina Sofía.

Compuesto por una serie de documentales recientes de Iraq, Siria, Palestina y Túnez que buscan definir un cine de historia a partir del testimonio, el documento y la experiencia personal ante las sucesivas guerras y sus consecuencias. Algunas películas ensayan diversas formas de representación de una subjetividad precaria y resistente, y otras versan sobre la idea de Europa como fortaleza, la frontera como espacio de vigilancia global, así como sobre la inquietante sombra contemporánea de las políticas excluyentes que dominaron el continente en la década de los treinta.

El ciclo cuenta con las presentaciones de los cineastas Abbas Fahdel, autor de Homeland, película que narra la invasión de Iraq y la inmediata posguerra a través del diario fílmico de la familia del cineasta, y que está considerada una de las cintas más brillantes y reveladores de los últimos años, y de Avi Mograbi, una de las voces más originales y críticas en el cine documental contemporáneo.

El programa del ciclo se articula en torno a tres puntos: el origen y las causas más evidentes de los grandes flujos migratorios de los últimos tiempos, con una especial atención al estado de excepción constante o de guerra abierta en Iraq y Siria, respectivamente, donde el ciclo presenta una serie de cineastas que están tratando de definir un nuevo rol de la imagen en espacios en conflicto. Un segundo pilar del ciclo se centra en los modos de vida que giran en torno a los diferentes campos de refugiados, espacios de hacinamiento, de tránsito, internamiento o de prisión perpetua.Y, por último, un bloque dedicado a analizar las relaciones entre los éxodos migratorios y las respuestas de la política europea: leyes cada vez más rígidas de control a la inmigración ha reducido drásticamente el derecho al asilo en Europa.

Todas las sesiones serán en el Auditorio Sabatini. Acceso gratuito hasta completar aforo.

Sesión 1. Jueves 2 de marzo, 19:00 h: Abbas Fahdel. Homeland (Iraq Year Zero). Before the fall. Iraq, 2015, VOSE, color, 160’ Con la presentación de Abbas Fahdel. Segundo pase: sábado, 11 de marzo, a las 11:00 h. Sesión 2. Viernes 3 de marzo, 19:00 h: Abbas Fahdel. Homeland (Iraq Year Zero). Coloquio con Abbas Fahdel tras la proyección. Segundo pase: sábado, 11 de marzo, a las 16:00 h. Palmarés: Visions du réel 2015. Mejor largometraje, Carthage Film Festival 2015. Mejor documental, Locarno 2015. Premio DocAlliance, Montreal 2015. Mejor película.

Díptico monumental que divide el momento previo y posterior a la guerra de Iraq en 2003, que marca el comienzo de un largo ciclo de exilios en Oriente Medio. Homeland muestra la verdadera cara de un país en conflicto armado a través de la cotidianidad de familiares, amigos y compatriotas del director. El documental restituye la voz y el rostro a los protagonistas de la tragedia y hace evidente la importancia de la “relación ética cara a cara” propuesta por Lévinas.

Sesión 3. Jueves 9 de marzo, 19:00 h: Orwa Al Mokdad. 300 Miles. Siria, Líbano, 2016, VOSE, color, 95´. Con presentación y coloquio con Eyas Al Mokdad, productor de la película. Segundo pase: sábado, 18 de marzo, a las 19:00 h. Palmarés: DocLisboa 2016. Premio al mejor primer largometraje

Trescientas millas es la distancia que separa las ciudades de Daraa y Alepo y que comprende de sur a norte la extensión completa de Siria. También es la distancia que recorre el cineasta para entender la progresiva normalización de la destrucción y de la muerte en el país en los últimos años. La película está considerada una de las manifestaciones más lúcidas y panorámicas sobre la reciente historia siria.

Sesión 4. Viernes 10 de marzo, 19:00 h: Liwaa Yasji. Haunted. Alemania, Siria, 2014, VOSE, color, 113´ Segundo pase: domingo, 19 de marzo, a las 17:00 h

Judith Butler ha escrito sobre la división del mundo entre vidas lloradas y vidas ignoradas. La función sentimental de la imagen es otorgada solo a aquellas vidas que merecen ser lamentadas, mientras que el Otro sería aquel que carece de una imagen pública con la que ser recordado. Esta película desarma tal división, reconstruyendo el espacio doméstico e íntimo del exiliado cuando decide si quedar a la espera de la muerte entre las ruinas del hogar o vagar como un fantasma en busca de salvación.

Sesión 5. Jueves 16 de marzo, 19:00 h: Mahdi Fleifel. A World Not Ours. Líbano, Reino Unido, Dinamarca, 2012, VOSE, color, 93’ Segundo pase: sábado, 25 de marzo, a las 19:00 h. Palmarés: Berlín 2013. Premio de la Paz, Abu Dhabi 2012. Premio Black Pearl, Edimburgo 2013. Mejor película internacional, Millenium Film Festival 2013. Gran premio y premio del público.

Mahdi Fleifel mezcla la ficción con la autobiografía en una película que recurre a la anomalía del humor para comunicar un drama colectivo: el del campo de refugiados como hogar permanente. Sesenta años de exilio en un lugar de historias repetidas y frustración heredada. Un microcosmos que conforma la idea de Palestina, una nación sin Estado, sojuzgada tanto dentro como fuera de sus fronteras. La movilidad del director –libre para entrar y salir del campo en todo momento– contrasta con la vida congelada de familiares y amigos, apresados en un tiempo y un espacio donde la seguridad del encierro les hace ver la vida exterior como un riesgo innecesario.

Sesión 6. Viernes 17 de marzo, 19:00 h: Youssef Chebbi, Ismaël y Eddine Ala Slim. Babylon. Túnez, 2012, VO, color, 119’ Segundo pase: domingo, 26 de marzo, a las 17:00 h. Palmarés: FidMarseille 2012. Grand Prix, DocLisboa 2012. Premio de la Universidad, Rome Med Film Festival 2013. Mención especial, Trípoli 2013. Premio especial.

Babylon es un no-lugar político donde se reúnen los desplazados forzosos y buena parte de los refugiados que escaparon en el año 2011 de la violencia desencadenada tras las Primaveras Árabes. Narrada de manera cruda y frontal a través de los ojos de tres jóvenes realizadores, la cinta muestra el proceso de gestación, desarrollo y desmantelamiento de una enorme Babel en la frontera entre Libia y Túnez.

Sesión 7. Miércoles 22 de marzo, 19:00 h: Charles Heller y Lorenzo Pezzani. Liquid Traces – The Left-to-Die Boat Case. 2014, VOSE, color, 17’ Philip Scheffner. Havarie. Alemania, 2016, VOSE, color, 93’. Segundo pase: sábado, 1 de abril, a las 19:00 h. Palmarés de Havarie: Duisburger Filmwoche. Premio arte-documental, L’Alternativa 2016. Mejor película internacional, FID Marseilla 2016. Mención especial, Montreal 2016. Mejor montaje, Premios de la crítica alemana 2017. Mejor película experimental

Liquid Traces es una obra del colectivo interdisciplinar Forensic Architecture. Implicados en la búsqueda de la noción de evidencia pública desde el testimonio inapelable de la imagen artística, la obra describe el reciente caso del barco abandonado durante dos semanas entre Trípoli y Lampedusa, con 63 fallecidos entre la tripulación de 72 migrantes africanos. El vídeo presenta el Mediterráneo como una de las más sofisticadas y monitorizadas redes de vigilancia en la tierra a través de la visualización de los datos generados durante el suceso.

Sesión 8. Jueves 23 de marzo, 19:00 h: Akram Zaatari. Beirut Exploded Views. Líbano, 2014, VO, color, 28′. Avi Mograbi. Between Fences. Francia, Israel, 2016, VOSE, color, 84′. Con presentación y coloquio de Avi Mograbi. Segundo pase: domingo, 2 de abril, a las 17:00 h. Palmarés de Between Fences: Berlín 2017. Selección oficial

Avi Mograbi y Akram Zaatari, cineasta israelí y artista libanés, ensayan una estrategia teatral y emplean diferentes herramientas performativas para crear un proceso de cura o, al menos, de expansión de aquellas experiencias traumáticas que han sufrido los desplazados durante su tránsito hacia un lugar de confinamiento. En la película de Mograbi, los refugiados soportan las duras condiciones carcelarias impuestas en el centro de detención israelí de Holot, al tiempo que recuperan su subjetividad y explican sus condiciones de vida. Akram Zaatari, por su parte, diseña un futuro de reclusión tecnológico y esperanzas soñadas a partir de una situación congelada en gestos y cuerpos anhelantes, que recrea la espera del refugiado en Beirut.

Sesión 9 Jueves 30 de marzo, 19:00 h: Maria Kourkouta y Niki Giannari. Spectres are Haunting Europe. Grecia, 2016, VOSE, color, 99’ Segundo pase: lunes, 3 de abril, a las 19:00 h. Palmarés: Jihlava Film Festival 2016. Mejor documental, Montpellier 2016. Selección oficial y Turín 2016. Selección oficial

Idomeni, un campo de refugiados en la frontera entre Grecia y Macedonia. Miles de personas se quedan varadas bajo la lluvia tras el cierre de la “ruta balcánica” decretado por Europa, mientras que el tren cruza el territorio sin detenerse, como el flujo de mercancías y capitales. Los pies en el barro, el calzado roto e improvisado, colas interminables. No hay metáfora, solo el frío. Un grupo decide ocupar las vías del tren.

Sesión 10. Viernes 31 de marzo, 19:00 h: Sylvain George. May They Rest in Revolt (Figures of war). Francia, 2010, VOSE, color, 150’ Segundo pase: sábado, 8 de abril, a las 18:00 h. Palmarés: Pesaro 2011. Mención de honor, Filmaker Film Festival 2010. Mejor película, Valdivia 2010. Premio del jurado y BAFICI Buenos Aires 2011. Mejor película.

Fantasmas encarnados viviendo en un permanente estado de excepción. Calais como la representación directa de la desposesión colectiva de los derechos fundamentales del individuo y su consecuente criminalización. Sylvain George es uno de los cineastas contemporáneos más decididos en redefinir el cine militante desde la igualdad de su capacidad política y experimental. Rodada durante un periodo de tres años, la película muestra la vida de los migrantes en Calais.

Sesión 11. Sábado 1 de abril, 19:00 h: Maki Berchache y Nathalie Nambot. Brûle la mer. Francia, 2014, VOSE, color, 75´ Segundo pase: domingo, 9 de abril, a las 17:00 h. Palmarés: FID Marsella 2014. Premios Rencontres Cinématographiques de Cerbère- Port Bou y mención especial del Instituto francés de la crítica online, L´Alternativa 2014. Mención especial

La revolución como un mar embravecido que nos puede dejar desnudos e indefensos en una orilla perdida de Europa. Ese es el lugar al que llegó Maki Berchache, codirector de la película, al escapar de Túnez tras la caída de Ben Ali. Su historia es la de todos los tunecinos. Pensada como un diálogo de autoría compartida, Brûle le mer no es simple cine militante, es la militancia construyendo cine.

