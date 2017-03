Lunes musical: Gustav Mahler, Joaquín Turina y Grabiel Fauré

El Grupo Esferas Banco Activo Universal ofrecerá el día 6 de marzo, a las 19.30, en el auditorio del Museo Lázaro Galdiano un concierto en el que interpretarán varias piezas de estos tres compositores. El próximo 3 de abril: George Sand Piano Dúo, un recital de piano a cuatro manos. Entrada gratuita hasta completar el aforo

Por sexto año consecutivo, el Museo Lázaro Galdiano acoge los primeros lunes de cada mes el programa AIEnRUTa Clásicos, una serie de conciertos organizados y patrocinados por AIE (Sociedad de Gestión de Artistas Intérpretes o Ejecutantes), cuyo objetivo es contribuir a la promoción y proyección de jóvenes talentos musicales.

El Grupo Esferas Banco Activo Universal (ver vídeo de un concierto), creado en 2010 por la Escuela Superior de Música Reina Sofía, ha sido seleccionado para participar en este programa. Esta formación internacional, compuesta por alumnos de la escuela que reciben clases de Márta Gulyás, está integrada en la actualidad por la violinista Rolanda Ginkute, el viola Samuel David Palomino, el violonchelista Marcos Medel y la pianista Elena Frutos. Todos ellos jóvenes con prometedoras carreras musicales.

El recital comenzará con una obra de Gustav Mahler, compositor y director de orquesta y cuyas obras se consideran las más importantes del posromanticismo. Fue uno de los más importantes directores de orquesta y de ópera del momento. Interpretarán Cuarteto para piano y cuerda en la menor, una pieza que compuso cuando tan solo contaba con 16 años y que Scorsese utilizó en su película La isla siniestra (Shuter Island). Una obra puramente romántica “tierna, llena de tristeza y melancolía”.

Seguidamente esta formación ha elegido Cuarteto núm.2 en la menor Op.67 del célebre compositor español Joaquín Turina, que junto con Falla y Albéniz produjeron las obras más relevantes del impresionismo musical en nuestro país. Esta pieza es una de las obras más importantes del afamado maestro sevillano, “un opus de tres movimientos, estupendo por su concisión y exactitud, pero consecuente en la concepción de su estructura cíclica” y “la más hermosa expresión espiritual del andalucismo”.

El concierto concluirá con la interpretación del Cuarteto para piano num.1 en do menor op.15 del compositor, pedagogo, organista y pianista francés Gabriel Fauré, cuyo legado ha sido descrito como el enlace entre el final del romanticismo y el modernismo del segundo cuarto de siglo XX. Es considerado uno de los compositores franceses más destacados de su generación, cuyo estilo musical ha influido a muchos compositores del siglo XX.

Biografías

La precoz violinista Rolanda Ginkute, (Siauliai, Lituania 1995) ha ganado varios concursos nacionales e internacionales como el Tercer Premio en el Concurso de Violín de Kocian (Bohemia, 2005) y ha tocado con numerosas orquestas en el mundo. En la actualidad disfruta de beca de matrícula y residencia Fundación Albéniz y pertenece al Grupo Scarlatti de Casa de la Moneda y a la Orquesta Sinfónica Freixenet.

Samuel David Palomino (Delta Amacuro, Venezuela 1993) comenzó sus estudios de viola a los 18 años y ya ha sido distinguido con el certificado Music Performance Licentiate of The Royal Schools of Music (LRSM) en 2015. Además de ser alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, disfruta de una beca de matrícula Corpartes y Fundación Albéniz.

Marcos Medel Martínez (Guadalajara, 1993) también fue precoz en sus estudios de violonchelo. Gracias al apoyo del Cuarteto Quiroga y del profesor Kennedy Moretti, ha formado un Trío con Piano con el que ha ofrecido varios conciertos. También es miembro del Cuarteto Óscar Esplá de Asisa y del Grupo Cosan. Toca un violonchelo “Virgilio Capellini” de 2007, conocidos por sus excelentes cualidades acústicas, cedido como beca de instrumento por la Fundación Albéniz, Fundación Málaga y el IIMCM (Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid).

Elena Frutos (Madrid, 1993), finalizó sus estudios con Premio Fin de Grado y Premio Extraordinario de Música de la Comunidad de Madrid en 2011. Posteriormente, accedió al Conservatorio Superior de Música de Aragón. Actualmente, disfruta de beca de matrícula Comunidad de Madrid, Fundación Albéniz y de residencia AIE.

Próximo concierto: lunes 3 de abril: George Sand Piano Dúo, piano tocado a cuatro manos.