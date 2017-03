Marzo: reivindicación femenina

Como cada año, museos, instituciones y galerías acogen programaciones específicas que conmemoran el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Destacamos en Las Palmas de Gran Canaria, la exposición El iris de Lucy en el CAAM y Casa África o conciertos. En Madrid, una serie de conferencias en la Real Casa de Correos de Madrid bajo el título “Mujeres en las artes” y actividades en el Museo del Romanticismo de Madrid

Empezamos por Las Palmas de Gran Canaria que se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer con diversas actividades gratuitas vinculadas a la creación contemporánea, inscritas dentro de la programación “Marzo-Mujer”, impulsada desde la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con la Consejería de Igualdad de la institución insular.

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) (hasta el 4 de junio) y Casa África (hasta el 26 de mayo) de Las Palmas de Gran Canaria acogen en sus salas El iris de Lucy. Artistas africanas contemporáneas, una exposición que reúne obras de 25 artistas, como Jane Alexander, Ghada Amer, Berry Bickle, Zoulikha Bouabdellah, Loulou Cherinet, Teresa Correa, Safaa Erruas, Pélagie Gbaguidi, Amal Kenawy, Tracey Rose oAmina Zoubir, procedentes de 14 países (Argelia, Benin, República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Gabón, Kenia, Malawi, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Túnez y Zimbabwe, incluyendo dos artistas de Canarias) que viven en el continente africano, sus archipiélagos o diseminadas por el mundo.

Comisariada por el director del CAAM, Orlando Britto Jinorio, este proyecto expositivo muestra las diversas y complejas esferas de la creación contemporánea africana y el compromiso de estas mujeres artistas en la construcción cultural del continente africano. Son trabajos que abordan la cuestión de género, planteada desde muy diversas perspectivas, y temas relacionados con la identidad, la raza, el cuerpo, la relación con el territorio y las tradiciones, el medio ambiente, la historia, cuestiones coloniales y poscoloniales, la migración y las fronteras, la memoria o la experiencia del exilio. Y lo hacen a través de distintos soportes y disciplinas, como la instalación, fotografía, vídeo, videoinstalación, pintura, dibujo y performance.

El nombre de la exposición, El iris de Lucy, parte de un hecho histórico para conformar un proyecto que reflexuna cómo la historia la escriben los que tienen los recursos para hacerlo. El esqueleto de la adolescente Australopithecus Afarensis fue descubierto en Etiopía en 1974 por un equipo de antropólogos europeos y norteamericanos, considerado durante décadas como el eslabón perdido de la evolución humana, con una antigüedad aproximada de unos 3,2 millones de años. Este esqueleto fue bautizado con el nombre de Lucy porque en aquella excavación arqueológica en el momento de su descubrimiento sonaba la canción Lucy in the Sky with Diamonds de The Beatles.

A partir de este hecho, el comisario se pregunta por qué el hallazgo de los restos de aquella joven fue bautizada como Lucy en lugar de Nehanda, Sabla Wangel, Nefertari, Amina o cualquier de los muchísimos nombres de mujeres relevantes que existen en las numerosas y ricas culturas de África. “Esta designación –subraya Britto Jinorio– es un ejemplo sintomático de la mirada occidental dominante que le despoja de su historia y su contexto (…) ¿Por qué los antropólogos tuvieron que sustraerle su conexión con su propio contexto a aquel homínido, su identidad, su mirada o, en definitiva, su iris? ¿Cuál sería entonces el iris de Lucy, su auténtico iris, su mirada?”. Así, este proyecto, de forma simbólica, pretende devolver a Lucy su propia mirada a través de las propuestas de esta selección de artistas contemporáneas africanas fundamentales con su aportación y compromiso en la construcción cultural del continente.

Las obras de esta exposición permiten un acercamiento a la construcción de un “particular mapa de los diferentes territorios existenciales, conceptuales y formales que habitan las artistas de este continente y descubrir los múltiples iris de Lucy o Dinkenesh, nombre con el que fue rebautizada finalmente por los etíopes de la región de Afar, que en su lengua significa eres maravillosa”, concluye el comisario de la muestra.

Hasta el 30 de marzo, de manera simbólica, la fachada del CAAM estará iluminada de color malva, una manera de mostrar el compromiso de esta institución cultural con las políticas de igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Concierto Sofar Sounds. El programa “Marzo-Mujer” del CAAM incluye también otras actividades, como el concierto Sofar Sounds Gran Canaria que tendrá lugar el sábado 18, en el que actuarán grupos y solistas conformados por creadoras, en homenaje a la música realizada por mujeres. Para asistir a estos conciertos, con entrada libre y aforo limitado, es imprescindible realizar una solicitud de asistencia en su página web

Conferencia de Aida Muluneh. Una de las citas más destacadas de la programación de marzo en el CAAM es la conferencia del día 30 a cargo de la prestigiosa artista africana Aida Muluneh (Etiopía, 1974) en la que hablará sobre el papel de la mujer en la fotografía contemporánea africana. Aida Muluneh es la directora del festival internacional de fotografía de la capital etíope, el Addis Foto Fest-AFF, y una de las 25 creadoras presentes en la exposición El iris de Lucy, en la que exhibe la serie fotográfica Dinkenesh, 2015.

Charla-coloquio sobre género que impartirá Ángeles Mateo, profesora e investigadora de Literatura Latinoamericana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el jueves, 16 de marzo, en la Biblioteca y Centro de Documentación del CAAM. La charla se organiza también con entrada libre sin inscripción.

SAN MARTÍN. Para el espacio San Martín Centro de Cultura Contemporánea, el CAAM ha programado otras dos actividades: la muestra de fotografías Trasfondo, un proyecto sobre mujeres coordinado por Nereida Castro Medina que se podrá visitar desde el 14 de marzo hasta el 2 de abril, y el concierto del grupo Bjazz, cuarteto femenino, que ofrecerá el día 31 de marzo el espectáculo EnCanto de Mujer.

MADRID

Organizado por la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, la Real Casa de Correos (Sol) acoge un ciclo de conferencias bajo el título “Mujeres en las Artes”, que tendrá lugar del miércoles 8 al sábado 25 de marzo. En ellas se analizarán diferentes temas como la representación femenina a través de la historia del arte, la presencia de la mujer en las artes a partir de la Edad Moderna o las prácticas artísticas desde el feminismo. La entrada es gratuita hasta completar el aforo y se podrá acceder a partir de las 17 horas. Consultar programa completo y datos útiles. http://www.anabad.org/noticias-anabad/29-museos/5370-mujeres-en-las-artes-ciclo-de-conferencias-marzo-2017

El museo del Romanticismo da a conocer la contribución de la mujer en el desarrollo de determinados saberes durante el siglo XIX, las mujeres más famosas presentes en la exposición permanente del museo o cuál era la posición femenina dentro de la creación artística o escuchar algunos relatos de escritoras decimonónicas. Y lo hace a través de actividades para todos los públicos, desde un taller familiar (Superheroínas, niños y niñas de 5 a 8 años acompañados de un adulto, sábado 11 y sábado 25 de marzo de 11.00 a 13.00 h.) hasta una visita guiada (Mujeres célebres en el museo, adultos, viernes 10 y jueves 16 de marzo a las 17:00 h), una charla (La mujer y el arte en el siglo XIX, adultos, lunes 6 de marzo, 18 h) o un cuentacuentos (El amor contado por las mujeres, adultos, sábado 25 de marzo a las 18 horas).

Todas las actividades son gratuitas, plazas limitadas, reserva previa en el 914483647. Más información sobre las actividades en este enlace