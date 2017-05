Hasta el próximo 30 de junio, la Casa Bardín de Alicante será el punto de recogida de esta campaña promovida por el artista Juan Carlos Rosa Casasola y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. El material recopilado formará parte de la serie #BestSeller, que se expondrá en la muestra De ida y vuelta, un proyecto del creador acerca del viaje, el reciclaje y la visibilidad

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert prepara la exposición De ida y vuelta de Juan Carlos Rosa Casasola, un proyecto acerca del viaje, el reciclaje y la visibilidad, en el que pueden colaborar los ciudadanos que lo deseen, aportando ropa que ya no necesiten, bajo el lema “Dona tu ropa al arte”. La muestra, comisariada por Andrea Brotons, es una de las seleccionadas en el concurso Arte en la Casa Bardín y se mostrará desde el 11 de julio al 8 de septiembre.

Hasta el próximo 30 de junio, la Casa Bardín acogerá un punto de recogida de ropa mediante el cual el artista recopilará el material necesario para crear las obras de la serie #BestSeller, en la que destacan eminentes columnas formadas por numerosas y coloridas prendas de vestir. Cualquier persona que desee participar en el proyecto podrá donar ropa que no necesite, depositándola en la sede del IAC de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas.

Juan Carlos Rosa Casasola (Alicante, 1988) crea instalaciones en espacios culturales con ropa donada, contando con la colaboración ciudadana, abriendo un debate acerca de la rentabilidad, la industria fast-fashion y la necesidad del acceso público al arte, educación y cultura en general. Este proyecto se está desarrollando de forma paralela en Berlín, para la futura instalación How to fill up shelves anyhow en la Biblioteca Mario Vargas Llosa del Instituto Cervantes.

La exposición es un diálogo desde y hacia la pintura, a través de performances, videoarte e instalaciones, donde se conocerá en detalle la trayectoria y recorrido personal del artista, después de sus estancias en Nueva York y Berlín.