Vestigium de Sergi Alcázar gana la Beca PhotOn Festival 2017

El ganador recibirá 2.000€ para continuar su trabajo y la edición de un libro con sus fotografías sobre la destrucción del barrio de La Catalana en Barcelona, además ha obtenido el #PremioPHENBecaPhotOn. El #PremioQuinuaRealBecaPhotOn ha sido para Pablo Ernesto Piovano con su proyecto sobre el costo humano de los agrotóxicos y el #PremioOneShotBecaPhoton ha recaído en Pablo Miranzo

Los vecinos de La Catalana llevan más de una década temiendo que se hagan realidad los planes previstos que suponen su expulsión del barrio y se derriben sus casas. A finales de los años cincuenta, cientos de obreros del metro de Barcelona o la central térmica de Besós buscaron en las afueras de Barcelona un lugar donde instalarse y crearon el barrio de La Catalana, construyendo casas con sus propias manos entre campos y masías. Pero el crecimiento de la ciudad acabó engullendo un territorio que se convirtió en objetivo de la especulación urbanística. La emigración masiva en los años sesenta y la falta de viviendas asequibles, llenó de chabolas la periferia de Barcelona y la Catalana se encontró rodeada de familias obreras en riesgo de exclusión social donde, día a día, la droga y la marginación amplían su territorio convirtiéndola en un gueto.

En solo cuarenta años, La Catalana se había convertido en una sucursal del mercado de la droga de La Mina, el barrio contiguo. En 2010, las viejas casas fueron condenadas a demolición en un nuevo plan urbanístico pensado para sanear la zona. En un par de meses, la Catalana estaba casi vacía. Solo cuatro familias resistieron un poco más, deambulando por el barrio, haciendo hogueras o quemando cables de cobre para venderlo. Todos ellos resistían hasta el último instante.

El título del trabajo de Sergi Alcázar, Vestigium, significa la huella, el rastro, la marca y, en definitiva, la memoria de un barrio que muere, dejando un vacío físico y sentimental.Alcázar, de 25 años y nacido en Premià de Mar, recibirá una beca de 2.000 euros y la edición de un libro que formará parte de la colección de libros PhotOn Festival Jóvenes Talentos. Sergi Alcázar ha obtenido también el #PremioPHENBecaPhotOn, lo que le permitirá exponer su obra en la próxima edición del festival Photometria Festival en Grecia en 2018.

“Estoy muy nervioso porque no me esperaba recibir los dos premios. Ya estoy pensando en Grecia y aún me queda un año para ir”, ha comentado Alcázar. “Yo no elegí el trabajo, fue el trabajo el que me eligió a mí. Empecé a ir al barrio de La Catalana hace nueve años, cuando estudiaba el bachillerato artístico. Ahí ni siquiera sabía que quería ser fotógrafo. Empecé a ir sin cámara, porque ni siquiera tenía, y cuando llevaba tres meses yendo a hablar con los vecinos, un día pensé en comprar una cámara y hacer fotos para poder pintar después cuadros sobre la situación del barrio. Pensé que la cámara era un buen medio para documentar el barrio porque los vecinos se iban a marchar de allí. Y al empezar a hacer fotos me enamoré del medio fotográfico. Fue el trabajo el que me hizo fotógrafo y no al revés”, añade.

En 2017, la Beca PhotOn ha recibido cientos de trabajos de los cinco continentes. Vietnam, Kenya, Australia, Rusia, Colombia o Brasil se unen a otros 20 países de todo el mundo en una de las ediciones más internacionales de la Beca PhotOn Festival. En esta edición, el premio de la Beca PhotOn Festival 2017 está valorado en 9.000€ (3.000€ más que el año anterior) lo que la sitúa como una de las becas más importantes de España.

Para realizar esta selección de finalistas, PhotOn Festival ha contado este año con un jurado internacional compuesto por Maria Mann, responsable de relaciones internacionales de la agencia EPA, reciente miembro del equipo de jurado del World Press Photo, y Alexander Strecker, editor gerente de LensCulture, una de las publicaciones de fotografía más prestigiosas del mundo.

El nuevo #PremioQuinuaRealBecaPhotOn, creado para premiar el mejor reportaje documental sobre la situación de la alimentación en el mundo, ha recaído en Pablo Ernesto Piovano (Buenos Aires) por su trabajo sobre el costo humano de los agrotóxicos.

Durante los años 2014 y el 2015, el fotógrafo argentino recorrió 15.000 Km por las zonas rurales de las provincias de Entre Ríos, Chaco, Misiones, Córdoba y Santa Fe para retratar a las familias afectadas por fumigaciones con agroquímicos. Esta serie de fotografías ha ganado ya seis premios internacionales.

El también nuevo #PremioOneShotBecaPhotOn ha recaído en Pablo Miranzo (Elche) por su trabajo sobre la violencia en el Estado de Veracruz (México). Una violencia que está motivada por la lucha en el control de los negocios del narco: tráfico de drogas, secuestros o las rutas de los migrantes hacia Estados Unidos de los cárteles de Jalisco y los Zetas.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, huyó de la justicia en octubre de 2016 tras ser acusado de corrupción y colaboración con el crimen organizado. En medio de este caos los casos de desaparecidos han aumentado hasta convertirse en una crisis humanitaria. Debido a la pasividad y colaboración de las autoridades con el narco, madres con hijos desaparecidos han tenido que aprender a rastrear terreno en busca de fosas comunes.

Sin experiencia previa, estas madres están teniendo mejores resultados que la propia policía. Sus peores sospechas se confirmaron cuando comenzaron a excavar en la zona de Colinas de Santa Fe, al norte del Puerto de Veracruz, y dieron con los primeros cuerpos. Los datos más recientes cuentan más de 250 calaveras encontradas. Aun con más de la mitad del terreno por excavar, ya se habla de la zona como el cementerio clandestino más grande de México.

La desaparición obliga a las familias a vivir en un estado de angustia al ser imposible determinar si sus familiares siguen vivos o muertos. Tras la desaparición algunos cuerpos aparecen en los márgenes de las carreteras de Veracruz. Otros desaparecen para siempre atando a las madres a una búsqueda sin fin. Viviendo entre la esperanza de encontrar a sus hijos con vida y a la vez ansiosas de encontrar un cuerpo que confirme la muerte para poder llorarlo y descansar de la búsqueda.

En esta convocatoria, PhotOn Festival ha ampliado el número de premios de la Beca PhotOn para destacar la labor constante de los fotoperiodistas profesionales en activo en València. Con el Premi Millor Fotoperiodista Ajuntament de València, la Beca PhotOn aumenta su cuantía de 9.000 a 12.000€ repartidos en seis premios.

PhotOn Festival está organizado por un equipo de profesionales del fotoperiodismo y la comunicación que luchan por el fomento del fotoperiodismo como herramienta de cambio social. El festival organiza charlas, proyecciones, visionados de portfolios y un circuito expositivo por los principales espacios culturales del centro de Valencia.

