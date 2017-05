Homenaje a Merce Cunningham, el hombre que cambió el rumbo de la danza

Naves Matadero de Madrid dedica una semana a este bailarín y coreógrafo que colaboró con el músico John Cage y artistas como Andy Warhol, Jasper Johns o Miró. El 13 y 14 tendrá lugar un taller del software DanceForms, para la creación de coreografías, abierto a todo tipo de público, y el 19, 20 y 21 se podrá ver Not a moment too soon, un espectáculo que mezcla palabra, vídeo y danza, entre otras actividades

Merce Cunningham (Estados Unidos, 1919-2009) es una figura imprescindible en la danza contemporánea. Sentó las bases de un estilo y forma de entender esta disciplina que ha sido seguido y estudiado por numerosos creadores. Con formación en teatro y danza, creó su propia compañía en 1953 para la que coreografió más de 200 piezas. Inventó una técnica donde priman la investigación corporal y la libertad creativa, otorgó a la danza un carácter autónomo e independiente de la música y colaboró con músicos como John Cage, y artistas como Andy Warhol, Jasper Johns, Robert Rauschenberg o Miró. Fruto de su interés por la tecnología, en la década de los noventa, comenzó a trabajar con el programa para ordenador DanceForms e ideó coreografías con softwares de captura de movimientos.

Desde el 13 y hasta el 21 de mayo Naves Matadero se vuelca con este coreógrafo y bailarín norteamericano a través de un espectáculo, un taller, un ciclo de películas y una selección de cortos documentales proyectados de forma ininterrumpida. En definitiva, una revisión de los sesenta años de carrera del creador realizada en sus últimos años.

Programa

TALLER DANCEFORMS. 13 y 14 de mayo. Previa inscripción. 10 €

La cooperación, tecnología y una búsqueda constante de lo nuevo y lo desconocido fueron los hitos que marcaron la visión de Merce Cunningham como artista. Una de esas innovaciones fue el uso de DanceForms, un software de animación para danza que Cunningham utilizó como herramienta coreográfica.

En este taller, impartido por Trevor Carlson y Ferran Carvajal, los participantes podrán investigar utilizando las técnicas de Cunningham y tendrán la oportunidad de crear su propia coreografía con la colaboración del resto de participantes.

CICLO MERCE CUNNINGHAM (en Cineteca). Del martes 16 al viernes 19. Todas las proyecciones serán presentadas por Trevor Carlson.

La selección de películas que podrá verse en Cineteca recoge piezas de vídeo-danza creadas y coreografiadas por el propio Merce Cunnigham, documentales con entrevistas de sus artistas colaboradores como John Cage o Richard Rauschenberg, y grabaciones de las actuaciones más recordadas de la compañía de Merce Cunnigham desde los años sesenta hasta la última coreografía supervisada por él mismo, entre otras. En definitiva, una serie de piezas audiovisuales que permitirán conocer y comprender mejor el trabajo de Merce.

Títulos proyectados: Mélange (2000), The Collaborators: Cage, Cunningham & Rauschenberg (1987), Assemblage (1968), Merce by Merce by Paik (1978), Park Avenue Armory Events (2012) y Merce Cunningham: A Lifetime of Dance (1999).

LOS LUNES CON MERCE. Del 16 al 21 de mayo. Sala de Hormigón. Entrada libre. De martes a viernes de 17h. a 20h. Sábado y domingo de 12h. a 20h.

Una serie de 16 cortos documentales, de entre 10 y 20 minutos, en los que se pueden ver entrevistas con Merce Cunningham, artistas colaboradores y creadores influidos por su trabajo, así como imágenes de los ensayos de su compañía.

NOT A MOMENT TOO SOON. Del 19 al 21 de mayo. 20:30 h. 15€

Trevor Carlson fue la mano derecha del mítico bailarín y coreógrafo Merce Cunningham en sus últimos años. Y sus pies cuando éste ya no caminaba. Con sensibilidad y decisión le ayudó a llevar a cabo sus últimas obras, dirigió su Fundación y estructuró Legacy Plan para asegurar la supervivencia de su legado coreográfico. Además, fue el artífice de que Merce creara sus últimas piezas con la colaboración de Radiohead, Sigur Rós, Richard Hamilton, Olafur Eliasson, Ernesto Neto o Tacita Dean.

En este espectáculo Trevor nos muestra ese viaje compartido. Los compases finales de la existencia vital de Cunningham. La lucha por seguir trabajando hasta el último aliento y la delicadeza con la que él le acompaña en este proceso. Un acto de introspección en la memoria de Trevor que nos guía en escena, a través de sus narraciones, diferentes lenguajes artísticos y los propios vídeos inéditos de Cunningham, para mostrarnos una mirada íntima de los últimos días de un maestro, el hombre que cambió el rumbo de la danza. El español Ferran Carvajal, quien ha trabajado con la Fura dels Baus, Àlex Rigola o Carme Portaceli, entre otros, ha dirigido y coreografiado esta pieza.

