Regresan los Picnic Sessions

El Centro Arte Dos 2 de Mayo (CA2) de Móstoles (Madrid) acoge de nuevo en su terraza durante todos los jueves a las 21 horas, desde el 1 de junio y hasta el 13 de julio, un programa de actividades en el que se mezclan lo corporal y lo sonoro con lo educativo y participativo. Bajo el título Arbustos, sustancias, pelos, ruidos, la programación ha corrido a cargo de María Jerez y Magui Dávila

“Cuerpos peludos, cuerpos sin cabeza, cuerpos plásticos. Cuerpos en tiras, atravesados por cables, mientras vocean imágenes. Cuerpos de plata bailando al son del algodón, poniendo objetos que giran entre un disco-pre y un disco-post. Cuerpos amorfos que dicen cosas que nadie quiere oir: ‘hello, I am una chancha’, y mientras otros giran sobre su plato saboreando un cóctel de Hawai. Arbustos parlantes y pelos largos que acarician la terraza al atardecer. Un hueso que no es, un cementerio para un perro. Entre esos árboles del camino, que no son árboles, llegamos a una película que ocurre de continuo y oscila entre un jueves, dos jueves, tres jueves… hasta siete jueves. Jueves con halo y presencia. Presencias que te encuentras al subir, antes de entrar, presencias que tratas de imaginarte en ese vagón junto a pelucas de Móstoles, de Madrid al servicio de una manta, de una yegua, de un chorro.

Cuerpos del mar del bar de tu mirada, cuerpos que interrumpen una conversación banal. Conversaciones banales entre cuerpos eruditos. Uno, otro… el de más allá dialogando con sustancias esparcidas por suelos reflectantes, pieles de colores que bailan éxitos musicales sin parar de resbalar. Leerán frases sueltas, huellas de mujeres perdidas, exorcismo antropofágico…’raro oficio gratuito, ir perdiendo el pelo y los dientes, dijo Bolaño; esos cuerpos extraños que todos poseemos. Fotografías de cuerpos estampados en carpetas de instituto. Cyborgs y bellezas, rarezas, destrezas, asperezas. Mitad Dolly Parton, mitad Walter Benjamin. Sombras con patas, como la única imagen que guardas de E.T. Texturas desnudas. Electrodos en off. Voces con piernas largas y lenguas madre. Una voz que surge como un vómito revelador. Cuerpos celestes vestidos con trajes de burbujas que explotan muy cerca de tu cuerpo. Tu cuerpo ahí, ningún extraño es también un cuerpo extraño. Y nuestras manos llenas de subtítulos. Fragmentos de tardes y noches lentas que simplemente no existirán, porque hay cosas que guardamos para el cuerpo, tu texto, tu hacer, tu baile, tu tiempo…un jueves, un picnic”.

PROGRAMACIÓN

01 JUN CLÉDAT & PETITPIERRE / ANTONIO FERREIRA / INGA «LOLINA» COPELAND

8 JUN BÁRBARA SÁNCHEZ Y JAIME CONDE-SALAZAR/ MÚSICA PREPOST/THEO FIRMO

15 JUN AMAIA URRA / JUANA MOLINA

22 JUN MÅRTEN SPÅNGBERG

29 JUN ARANTXA MARTÍNEZ / CLAUDIA PAGÈS

06 JUL MERCEDES AZPILICUETA / ANTO RODRÍGUEZ

13 JUL IGNACIO DE ANTONIO / PABLO URIZAL / CHANCHA VÍA CIRCUITO / GNUČČI