Hugo Fontela: entre el límite de lo visible y lo invisible

La Sala de Exposiciones de la Fundación José Cardín Fernández de Villaciosa (Asturias) acoge la primera exposición del artista después de seis años en su tierra natal. Bajo el título Borinquen Paintings, el pintor muestra su obra reciente, 22 pinturas de pequeño formato, realizada a principios de año durante una estancia en la isla de Puerto Rico. Hasta el 15 de septiembre

La Fundación Cardín, en colaboración con la Galería Marlborough y el artista, expondrá este verano una muestra de su obra reciente, realizada a principios de año durante una estancia en la Isla de Puerto Rico, tras seis años sin participar en la vida expositiva del Principado.

Comisariada por Juan Carlos López Quintero, curador jefe del Museo de Arte de Puerto Rico la muestra, formada por 22 pinturas de pequeño formato, estará acompañada de la edición de un catálogo dónde se recogerá toda la obra expuesta, asi como el seguimiento fotográfico de todo el proceso creativo realizado por la fotógrafa Carmen Figaredo durante la estancia de ambos en la isla del Caribe.

López Quintero destaca, en el texto que acompaña el catálogo, que la pintura de Fontela “Parece no haber puerta en el arte de Hugo Fontela, no podemos entrar ni recorrer los parajes de este singular pintor viajero, rememorar los lugares, describir sus detalles. Pero quizás, y esto es más importante, podamos revivir las meditaciones del pintor, sus vivencias. ¿Cuál es el umbral de su pintura? Una pregunta que los grandes artistas siembran en la mirada del espectador. Como bien lo expresaba Merleau-Ponty, la pintura y lo pintado no pueden distinguirse, el cuerpo de la pintura es el cuerpo del pintor. Fontela nos invita a detenernos entre el límite de lo visible y lo invisible para sentir sobre la tela y nuestro cuerpo el tramado del mundo. Su pintura nos convida y nos detiene, nos provoca y nos exige despertar la mirada y abrir los ojos.”

Hugo Fontela (Grado, Principado de Asturias, 1986), quien ha vivido y trabajado los últimos diez años en Nueva York, ha recibido recientemente el premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras (2014) y forma parte de la prestigiosa galería internacional Marlborough, siendo uno de los artistas españoles de mayor proyección dentro de su generación. Más información del artista.

Por su parte Juan Carlos López Quintero fue investigador y curador en la Galería de Arte Nacional en Caracas, Venezuela, desde 1995 hasta 1997, y al año siguiente fue nombrado curador jefe del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez, también en Caracas. En 2001 regresó a la Galería de Arte Nacional como curador jefe y desde 2008 reside en San Juan, Puerto Rico, donde es el curador del Museo de Arte de Puerto Rico.