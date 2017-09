ÍDEM, el festival internacional de artes escénicas

Gran Bretaña, Bélgica o Suiza son los protagonistas de la quinta edición de este certamen de La Casa Encendida de Madrid que tendrá lugar del 12 al 24 de septiembre. Artistas como los directores Yan Duyvendak y Omar Ghayatt de Still in Paradise, Michael Achtman o Sarah Vanhee aportarán su mirada sobre la diversidad y complejidad humana a través del teatro, la música, el cine o la perfomance

La Casa Encendida de Fundación Montemadrid presenta ÍDEM 2017, la quinta edición del Festival internacional de artes escénicas comisariado por Paz Santa Cecilia. Del 12 al 24 de septiembre, concentrando la mayor parte de la oferta en dos fines de semana consecutivos, artistas nacionales e internacionales procedentes de países como Gran Bretaña, Bélgica, Egipto o Suiza ofrecerán una estimulante programación repleta de propuestas intensas, delicadas, emocionantes y sorprendentes.

Este festival, que es el descendiente del Ciclo de Artes Escénicas y Discapacidad que se celebró en La Casa Encendida durante diez años (2003-2012), reúne múltiples miradas, que entiende las artes escénicas como una valiosa herramienta para la cohesión social y la expansión de distintos tipos de colectivos menos visibles y busca abrir horizontes a la diversidad y complejidad humana a través del teatro, la música, el cine o la performance. En resumen, ÍDEM pretende crear un espacio productivo en dos sentidos: para la evolución del arte escénico y para la evolución de la comunidad.

PROGRAMACIÓN

Bailar el agua, de Raquel Sánchez y Chefa Alonso (12, 13, 14 y 15 de septiembre). Un espectáculo para compartir con espectadores con discapacidad intelectual severa. Además de música y danza en directo, propone un formato especial que produce una estimulación sensorial y emocional mucho más amplia. Su característica esencial es la transformación de la pieza en tiempo real para recoger las reacciones del público y darles un lugar dentro de la composición. Tanto el espacio (la luz, los olores) como los músicos y bailarines funcionan como medios integradores que difuminan y borran los límites entre el observador y lo observado.

Still in Paradise, de Yan Duyvendak y Omar Ghayatt (14, 15 y 16 de septiembre). La Casa Encendida acogerá, en su versión en español, el estreno mundial del trabajo de los artistas suizo y egipcio, Yan Duyvendak y Omar Ghayatt, respectivamente. Se trata de un proyecto que ha girado a nivel internacional en distintos idiomas y escenifica el encuentro, diálogo y diferencias entre ambos directores (procedentes de distintas culturas) que, a través de la performance, reflexiona sobre “la construcción” de los pensamientos que alimentan miedos y rechazos en el ser humano.

The Making of Justice, de Sarah Vanhee (16 de septiembre). Una película sobre siete prisioneros que trabajan en el guión de un crime film con la directora Sarah Vanhee. Al igual que el protagonista de la película para la que escriben el guión, los siete prisioneros son culpables de asesinato y utilizarán sus experiencias personales, ideas y deseos para dar forma al documento. A lo largo de la película se discute la criminalidad como una realidad paralela, se reflexiona sobre el significado de la justicia y sobre cómo cambiaría la sociedad si no se tomasen represalias.

Vis a Vis, de Silvatriz Pons (20, 21, 22 y 23 de septiembre). Vis a Vis nace de la combinación de dos deseos de la comisaria de IDEM: realizar una pieza que se adaptase al espacio del Torreón de La Casa Encendida y trabajar con Silvatriz Pons, una rara avis dentro del panorama de la escena contemporánea. La pieza pretende evocar el ambiente de las barracas de feria antiguas donde se exhibían, rodeados de un gran misterio, seres singulares.

Nobilmente, de María Caudevilla (21 y 22 de septiembre). El próximo mes de octubre 2017 se cumplen 30 años de la desaparición de la violonchelista británica Jacqueline du Pré. Nobilmente es un homenaje a ella, cuya filosofía, interpretativa y vital, la convierten en una de las artistas más inspiradoras del siglo XX. Cuando a la chelista le diagnostican esclerosis múltiple a los 28 años, afronta la irremediable pérdida de su instrumento como canal de expresión, refugio y extensión de su propio cuerpo.

Awake, de Michael Achtman (23 de septiembre). Anna, que está crónicamente enferma, recibe una visita de Doreen, una proselitista que, en un principio, no será bienvenida por Anna. Ambas mujeres fabricarán una relación muy especial: caminan en el parque, cocinan un pastel y ven una película de Ingmar Bergman. Anna y Doreen son ciegas y son interpretadas magistralmente por las actrices invidentes Alex Bulmer y Margo Cargill en esta comedia existencial.

Mos Maiorum, de Ireneu Tranis, Alba Valldaura y Mariona Naudín (23 y 24 de septiembre). Un espectáculo de teatro documental basado en la técnica del Verbatim, que consiste en que los intérpretes reproduzcan fidedignamente entrevistas y grabaciones sonoras, creando un efecto de veracidad que difumina al actor. El público conoce de primera mano testimonios reales de personas que, en busca de un futuro mejor, tratan de cruzar la frontera europea en la zona de Melilla, Nador, Tánger, Ceuta, Barcelona y Málaga.