Salustiano: rostros en rojo, blanco y negro

La galería Lucía Mendoza presenta Presente Pluscuanperfecto, la primera exposición individual del artista sevillano en este espacio madrileño, en la que podrá verse una selección de 16 pinturas y dibujos realizados desde 2001 hasta la actualidad

En esta muestra de la galería Lucía Mendoza, los lienzos de Salustiano (Villaverde del Río, Sevilla, 1965) se llenan de óleos que buscan conseguir superficies oníricas, de pigmentos naturales como el lapislázuli y de acrílicos donde el color toma más peso. El protagonismo de este se configura así de forma unilateral: el rojo –como símbolo que provoca sentimientos de belleza y sangre–, el blanco –la luz– y el negro –la ausencia de luz– contribuyen a contraponer el alfa y el omega configurando los extremos desde donde se parte y hasta donde se llega. Todo ello traza un recorrido a través del anhelo, entendido como una sensibilidad hacia lo ideal, hacia lo absoluto. Un sentimiento presente en la humanidad desde tiempos ancestrales y que llega hoy a las miradas de los personajes retratados por el artista.

El título que da nombre a la muestra, Presente Pluscuamperfecto, da pistas al visitante sobre el afán de perfección que motiva la obra del artista: “Nunca me contento con poco, pienso que no me voy a conformar con que el presente sea solo perfecto, sino que le voy a pedir que sea pluscuamperfecto”.

Muchas de las piezas elegidas para esta muestra son retratos infantiles que llevan sobre sí una fuerte carga emocional. Rostros que ayudan al artista a comunicar una determinada emoción, que funcionan como una correa de transmisión de sentimientos hacia el espectador.

Actualmente el artista se encuentra preparando una exposición para la Galerie Brockstedt (Berlín) y participaciones en ferias de arte de Estambul y Múnich. Asimismo, diseñará para la Galería Lucía Mendoza una instalación donde la palabra hablada será uno de los principales agentes, llevará por título Territorio de ternura, y podrá visitarse en el stand de la galería en Art Miami.

Con esta exposición, la Galería Lucía Mendoza inaugura la temporada 2017-2018 que contará con nombres como Peter Demetz, Fernando Cuétara, Mercedes Lara, Cristina Avello y Stefano Bonacci y que cerrará con su ya habitual exposición en PhotoEspaña.