Free Admission: el absurdo de la vida moderna

Naves Matadero de Madrid acoge hasta el 8 de octubre el estreno en España, tras su paso por Londres, Dubín y Melbourne, de esta obra a medio camino entre el teatro y el cabaret de la actriz británica Úrsula Martínez, Además, del 9 al 12, la autora teatral ofrecerá un taller en el que explorará el concepto de autobiografía en proyectos escénicos

Las obras de esta diva de culto en Londres son una mezcla de diferentes conceptos escénicos, experiencia personal, formatos populares y provocación. El núcleo central de su trabajo es la exploración del humor y lo que significa ser humano.

Sus montajes han sido estrenados en el Barbican Center de Londres, la Sydney Opera House, la Fundación Cartier de Paris o el Festival Fringe de Edimburgo y como ella misma comenta algunos de ellos los ha representado “ante Guillermo y Enrique de Inglaterra, en bodas, teatros enormes, clubes gais o sótanos cutres a las tres de la mañana”.

En Free Admission, Úrsula Martínez, autora e intérprete, construye, literalmente, un muro de ladrillos entre ella y el patio de butacas al tiempo que se sincera, revela esperanzas, explica sus miedos, frustraciones, alegrías y desencantos, tanto personales como universales. Con esta obra celebra las inconsistencias y contradicciones que nos hacen humanos mientras profundiza en el caos de nuestras acciones. Úrsula Martínez desnuda su alma (y posiblemente más) en un intento por entender lo absurdo de la vida moderna entre carcajadas del público.

Taller “Be Yourself”

Úrsula Martínez impartirá un taller del 9 al 12 de octubre, dirigido a personas con experiencia escénica (actores/actrices, cantantes, bailarines, performers, estudiantes de artes escénicas, etc.) que quieran desarrollar sus propios trabajos desde un punto de vista personal y autobiográfico.

El taller tomará como punto de partida diferentes aspectos de la autobiografía, el “yo” y la identidad personal con el objetivo de crear piezas/presentaciones cortas, que podrían describirse en términos generales como “números de cabaret”. Aquellos participantes que lo deseen tendrán la oportunidad de presentar parte del trabajo el último día del taller.

Úrsula Martínez (Londres, 1966) estudió teatro en la Universidad de Lancaster y comenzó su carrera en el teatro experimental trabajando con compañías como Forced Entertainment y el Glee Club.

A mediados de los noventa comenzó a actuar en solitario en el circuito de clubes y cabarets londinenses y pronto empezó a hacerse conocida. Martínez entonces combinó su experiencia de cabaret con su formación en teatro experimental, como resultado de la fusión de estas dos trayectorias surgió A Family Outing, un valiente desnudo familiar autobiográfico protagonizado por ella y sus padres que tuvo un gran éxito en el Festival Fringe de Edimburgo. Junto con dos piezas posteriores (Show Off y OAP), también autobiográficas, conformó la aplaudida trilogía Me, Me Me! presentada en el Barbican en 2006.

Establecida como artista internacional, Martínez continúa creando tanto en solitario junto con otros artistas, teatro, cabaret, site-specific, instalaciones o espectáculos nocturnos. Es miembro de la compañía de circo-cabaret contemporáneo La Clique/ La Soirée. También es artista asociada con Duckie, compañía provocadora e iconoclasta con la que creó el espectáculo C’est Duckie, galardonado con un premio Olivier.

Como directora, Úrsula Martinez a codirigido la galardonada Office Party en colaboración con Christopher Green, y recientemente ha dirigido Lucy McCormick en Triple Threat.