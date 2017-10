Félix Andrada: memoria personal de afinidades visuales

El Centro Cultural Ciudad Pegaso de Madrid acoge hasta el 3 de noviembre la exposición Consider the Source, una serie de collages, dibujos y estampas serigráficas o digitales, que componen una especie de “cartografía de la memoria”, a través de la que el artista enfatiza su predilección por la masa de color plano

En buena medida, el desarrollo histórico del collage, tras las primeras composiciones, realizadas a principios del siglo XX, ha estado comprometido con la carga significante de las imágenes y materiales utilizados. Incluso hoy es frecuente que las obras realizadas con este soporte concluyan en la revelación que provoca el encuentro, aparentemente incongruente, de dos o más imágenes expresivas.

Sin embargo, desde otro punto de vista, el collage es un medio de creación artística plenamente autónomo, en el que el significado de cada elemento que interviene en una composición, si lo tiene, es indiferente –tal como carecen de significado una simple línea de lápiz o un simple trazo de pincel empapado en óleo–. Es una tradición en la que cabe rastrear las huellas de grandes maestros como Henri Matisse, Kurt Schwitters o Robert Rauschenberg.

Al accionar una tijera sobre papeles coloreados no solo se reúnen en un mismo gesto superficie y contorno. El proyecto Consider the Source reúne varias obras que se vinculan con la técnica del collage, donde Félix Andrada enfatiza su predilección por la masa de color plano. La planitud saturada de color, carente de contrastes de valor, comporta, por lo que respecta al medio del collage, una vía para indagar sobre la composición bidimensional pura, donde la profundidad y otros recursos representativos de un espacio realista están ausentes; donde las texturas y otros valores plásticos propios de la pintura como materia están ausentes, y donde la expresividad asociada a modos tradicionales de comunicación está igualmente ausente.

Formalmente, las obras de Félix Andrada tienden al pequeño formato: dibujos, estampas serigráficas o digitales y collages. Normalmente presentan distintas imágenes y formas juntas, fragmentos sin relación aparente tratados como elementos constructivos de una estructura superior, dispuestos sobre un fondo neutro. Incluyen rostros, edificios, figuras humanas, dispositivos mecánicos, tipografía, reproducciones artísticas, textos y formas planas sencillas. Constituyen en conjunto un particular archivo de imágenes, una especie de atlas mnemosyne o “cartografía de la memoria”, en el que el artista rehúye articular un mensaje explícito y que podrían presentarse como páginas sueltas de una memoria personal de afinidades visuales.

Félix Andrada ha expuesto en el Centro Cultural Conde Duque, el Museo Español de Arte Contemporáneo, el Museo Casa de la Moneda, la Sala Pradillo, de Madrid, entre otros espacios. Formado en el taller de serigrafía de Erick Kirsaether (Madrid), ha presentado su obra gráfica en el Salón Internacional Estampa de Grabado y Arte Contemporáneo, y en la Norske Internasjonale Grafikk Triennale, en Fredrikstad, Noruega.

Historiador del arte, es autor de publicaciones sobre arte gráfico y gestión cultural, y de artículos sobre arte y artistas; ha sido profesor de técnicas de pintura en seminarios de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de edición de catálogos de arte en masters y seminarios de diseño y gestión de exposiciones (Universidad Europea de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid). Como editor de arte, produce catálogos para importantes museos europeos y americanos.

Los interesados en adquirir alguna de sus obras puede ponerse en contacto directamente con el artista en felix.andrada01@gmail.com o llamando al 654 702 629.