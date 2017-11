The Square: un circunloquio sobre la provocación

El 10 de noviembre llega a las carteleras esta película del director sueco Ruben Ostlund, una de las sátiras más lúcidas de los últimos tiempos sobre el mundo de la creación artística. No en vano mereció la Palma de Oro en el último festival de Cannes, concedida por un jurado presidido por Almodóvar. PARTICIPA EN NUESTRO CONCURSO de 10 ENTRADAS DOBLES

Si Ruben Östlund fuera danés en lugar de sueco, a la crítica le hubiera faltado tiempo para colocar The Square, la cinta que le valió la Palma de Oro en la última edición del Festival de Cannes, en la estela de Dogma 95, el movimiento fílmico de vanguardia impulsado por los daneses Lars von Trier y Thomas Vinterberg. En su célebre manifiesto, Dogma 95 decía postular por la pureza de un cine basado única y exclusivamente en el tema a tratar, su desarrollo argumental y la interpretación de los actores. Mera retórica, se trataba de provocar a los espectadores, que viene a ser una de las mejores formas de atraerlos a una obra desde los tiempos de los fauvistas. VER TRÁILER

The Square es un circunloquio sobre la provocación a varios niveles y del que resulta una auténtica sátira sobre la vida occidental que por momentos recuerda a Los idiotas (1998), de von Trier; en tanto que en otros, parece más próxima a La celebración (1998) de Vinterberg. Sin embargo, Östlund no ha querido hacer una cinta tan minoritaria como cualquiera de estas dos y el resto de las propuestas de Dogma 95. De ese afán de llegar a las audiencias mayoritarias –totalmente lícito en cualquier cineasta–, viene a dar cuenta su plantel de actores, integrado por algunos de los intérpretes más destacados de la nueva televisión. Claes Bang, aquí Christian el protagonista de The Square, es el Claudio de El puente (Hans Rosenfeldt, 2011), una de las series señeras del relato catódico criminal escandinavo. Elizabeth Moss, la Anne de Östlund, es la June Osborne de El cuento de la criada (Bruce Miller, 2017-).

Christian, el director del Museo de Arte Contemporáneo de Estocolmo, es un hombre de éxito en el vanidoso entramado de la gestión cultural. El robo de su móvil y su cartera supondrá una auténtica catarsis en su plácida existencia y dará pie a Östlund a soltar toda una diatriba contra el mundo de la creación artística y cuantos pululan en él. La virulencia de su propuesta es tan grande que parece pivotar sobre el desdén que dedican a la abstracción cuantos no la entienden porque no son capaces de ver más allá del arte figurativo. Las secuencias dedicadas a dar noticia de la performance de Oleg (Tierry Notari) imitando a un simio tienen mucho que decir a este respecto.

En cualquier caso, The Square es una de las sátiras más lúcidas sobre la sociedad de la opulencia que se han proyectado en los últimos tiempos. No en vano mereció la máxima distinción de Cannes la primavera pasada, concedida, por cierto, por un jurado presidido por Almodóvar, y el Vulcan Prize en el mismo festival. Además, la película obtuvo el premio de la Sección Zabaltegi del Festival de San Sebastián (2017) y está nominada por Suecia para la candidatura de los Oscar de 2018.

SINOPSIS: Christian es un padre divorciado que disfruta dedicando su tiempo a sus dos hijas, es un valorado programador de un museo de arte contemporáneo y es de esa clase de personas que conducen un coche eléctrico y respaldan las grandes causas humanitarias. Está preparando su próxima exposición, titulada The Square, en torno a una instalación que incita a los visitantes al altruismo y les recuerda sus deberes respecto a sus semejantes. Pero cuando a Christian le roban su teléfono móvil, su reacción no le deja precisamente en buen lugar…

EQUIPO ARTÍSTICO: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Christopher Læssø..

DIRECTOR y GUIONISTA: Ruben Östlund. DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: Fredrik Wenzel,

Javier MEMBA