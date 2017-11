Fundación Pablo Horstmann: exposición y subasta benéfica

Del 16 al 19 de noviembre, la galería Lucía Mendoza de Madrid acoge un año más esta iniciativa solidaria que tiene como fin apoyar al Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan en Lamu (Kenia). En esta edición se suman artistas como Abraham Lacalle, Luis Gordillo, Carlos Irijalba, Isabel Muñoz, David Rodríguez Caballero o Valentín Sama

Desde el año 2015, la galería Lucía Mendoza viene apoyando esta exposición y subasta solidaria de la Fundación Pablo Horstmann. Una iniciativa que cumple este año su quinta edición y que está apadrinada por Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona.

La inauguración de la Exposición se celebrará el jueves 16 de noviembre a las 19.30 horas en esta galería madrileña (c/ Bárbara de Braganza, 10). Una iniciativa solidaria que tiene como fin apoyar al Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan en Lamu (Kenia). La Fundación, constituida en el año 2007, tiene, en palabras de su fundadora Ana Sendagorta, “el fin de confortar, transmitir esperanza y alegría y mejorar la calidad de vida de los niños más necesitados”.

En la edición anterior participaron artistas tan importantes como Daniel Canogar, Antonio López, Rafael Macarrón, Alberto García-Alix, Manolo Valdés, Francisco Farreras, Fernando Manso, Luis Feito o Max Pam y se recaudaron 60.000 euros que se destinaron íntegramente a este hospital que ya ha ofrecido asistencia médica gratuita a más de 115.000 niños sin recursos, contribuyendo de forma eficaz a disminuir la tasa de mortandad en Lamu.

En la exposición de este año contamos también con la colaboración de importantes galerías de arte como Ansorena, Aurora Vigil-Escalera, Juan Silio, Rafael Pérez Hernando y Ponce y Robles. La inauguración estará apadrinada de nuevo por Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona. Y como novedad, este año Christie’s dirigirá la subasta que se realizará el sábado 18 de noviembre con algunas de las obras más especiales.

En la web de la exposición se exhibirán todas las obras. Se podrán adquirir las que salgan a la venta o hacer pujas por las que se van a subastar, tanto en la subasta en vivo como en la silenciosa que estará abierta durante los cuatro días de la exposición.

Programa de actividades

Jueves 16, 19.30 horas: Inauguración. Viernes 17, 18 horas: Open-gallery: encuentro para niños y adultos con los artistas de la exposición. Sábado 18, 12 horas: Subasta en vivo dirigida por Christie’s. Domingo 19, 12 horas: Charla-coloquio Los límites del arte ¿arte o decoración? con artistas participantes y moderado por Lucía Mendoza. A continuación, sorteo y cierre de la subasta silenciosa.

Sobre la Fundación Pablo Horstmann

La Fundación Pablo Horstmann trabaja en Kenia y Etiopía para ofrecer acceso a servicios médicos, alimentación y educación a niños en situación de extrema necesidad con la esperanza de que salgan adelante, de que sueñen y vuelen. Les ayuda con ese empujoncito que necesitan para construir sus vidas y contribuir a mejorar sus países. Sin nutrición no hay salud, sin salud no podrán ir a la escuela y sin educación no podrán contribuir a mejorar este mundo.

La Fundación Pablo Horstmann es un puzle de muchas personas que suman esfuerzos y voluntades con el único deseo de ayudar a los niños mas vulnerables de Kenia y Etiopía ¡y llega cada año a más de 40.000! También en Kenia (Turkana) mantiene doce Escuelitas Preescolares que ofrecen alimentación, educación y atención sanitaria a cerca de dos mil niños aislados por el idioma y la pobreza. En Etiopía (Meki) gestiona una Clínica Pediátrica, un Orfanato, una Guardería y el Programa de Apoyo a Huérfanos Externos.

El cien por cien de las donaciones se destina a los proyectos, ya que esnel patronato de la Fundación quien asume todos los gastos de la gestión.