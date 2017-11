El drama de los refugiados y el exterminio armenio

Naves Matadero de Madrid acoge My Eye Is My Country, una instalación sonora de Teatr ZAR que incluye canciones, historias y vídeos grabados con móviles por mujeres y niños en los campos de refugiados. Está enmarcada dentro de la escenografía del espectáculo Medeas. On Getting Across. Entrada gratuita, días 25, 26 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre en la Nave 11. El 2 y 3 de diciembre, esta compañía representará Armine, Sister, una obra basada en la historia del pueblo armenio

Naves Matadero acoge My Eye Is My Country, una instalación sonora que presenta canciones, historias y voces de refugiados y que ha sido el resultado de un proceso interpretativo entre actores y cantantes durante la creación de Medeas. On Getting Across, de la compañía polaca Teatr ZAR, del Instituto Grotowski. La instalación incluye vídeos grabados en los campos de refugiados por mujeres y niños que documentan sus vidas usando cámaras y teléfonos móviles.

Será de acceso gratuito los días 25 y 30 de noviembre de 17 a 20 horas y el 26 de 12 a 20 horas. El 1 y 2 de diciembre el horario de apertura será de 17 a 19 horas.

El día 1 de diciembre a las 20.30 horas la instalación se convertirá en la escenografía de Medeas. On Getting Across, una obra sobre el rechazo, que explora el drama de la emigración y que cuenta con cantantes de El Cairo, Teherán y Estambul.

Teatr ZAR intenta demostrar que el teatro no solo debe ser visto, sino que sobre todo ha de ser escuchado. Por eso, en sus montajes, la dramaturgia musical tiene gran importancia. Además, herederos del teatro desarrollado por Jerzy Grotowski, una de las figuras indiscutibles del teatro contemporáneo, consideran al espectador no como público, sino como individuo, con el que el actor debe establecer una relación personal, sin contar con los artificios de la escenografía, vestuario o maquillaje.

Además, Teatr ZAR también representará en Naves Matadero Armine, Sister, un proyecto que surge de las expediciones e investigaciones en la historia y la tradición armenia, cuya población sufrió un exterminio a principios del siglo XX y que incluye músicos de diferentes tradiciones de Asia Menor, Anatolia e Irán. El montaje aborda la cuestión del tabú y de la hipocresía de la historia confrontada con el deber de dar testimonio.

La obra se representará el 2 de diciembre a las 20:30 horas (precio 15 €) y el 3 de diciembre se representa junto a Medeas. On Getting Across a las 19 horas (precio de las dos obras 20€).

Teatr ZAR se formó en el Instituto Jerzy Grotowski (Polonia) durante las expediciones de investigación a Georgia entre 1999 y 2003. En estos viajes recopilaron gran cantidad de material musical y cuentan que posiblemente encontraron las composiciones polifónicas más antiguas del mundo. (“Zar” es el nombre de las canciones funerarias cantadas por los Svans, habitantes de las zonas altas de la región del Cáucaso, en el noreste de Georgia).

Sus actuaciones son parte de un largo proceso de investigación, viajes, exploraciones personales y transformación. Nos traen de nuevo el teatro como era antes de que el arte se fracturara en diferentes disciplinas y estilos, encargándose de temas que hoy en día parecen estar reservados solo a la religión, y apoyándose en la creencia que proviene del pensamiento romántico polaco de que el objetivo de esta forma artística no es sólo ser complementaria al movimiento religioso, sino también ser capaz de llenar el vacío dinámico entre la vida cotidiana y la transcendencia. Juliusz Osterwa, uno de los pocos que intentó poner en práctica estas ideas y cuyo pensamiento fue una inspiración para J. Grotowski, dijo: “Dios creó el teatro para aquellos, a los que no les basta la Iglesia”.

El primer gran éxito de Teatr ZAR fue la trilogía Gospel of Childhood. Realizada entre 2003-2009 supuso la culminación de una investigación de más de diez años y del desarrollo de la propia compañía. La estrenaron en el Barbican Centre de Londres y itineró por ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Florencia, etc. Obtuvo el premio Best New Music Theatre de Los Angeles Times y se exhibió en el Fringe Festival de Edimburgo en 2012, obteniendo el Total Theatre en la categoría de teatro físico y Herald Angel.