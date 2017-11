Francesca d’Alfonso: criaturas de un mundo imaginario

El Centre Cultural Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat muestra a partir el 30 de noviembre y hasta el 11 de enero el trabajo de esta artista multidisciplinar florentina. La exposición está enmarcada dentro del 11º Ciclo de Arte Contemporáneo organizado en la ciudad barcelonesa

Bajo el título Indissolubili, Francesca d’Alfonso, ceramista de vocación y de oficio, presenta un conjunto de piezas, a caballo entre la cerámica y la escultura contemporánea, que componen una pequeña colección de criaturas de un mundo imaginario y abstracto e igualmente frágil y perecedero.

Contra la huida del tiempo que borra el pasado y deja un vacío aterrador, los distintos objetos recogen fragmentos de vida que quedan bloqueados indisolublemente dentro los frascos y suspendidos como en un sueño, evocando una existencia remota.

Rescatados de la oscuridad del olvido como en un museo de historia natural, estos organismos quieren expresar, con su pureza, la esperanza de que algo pueda salvarse de la supresión y que existan un orden y un sentido más allá del corto ciclo natural de vida y muerte.

En palabras de la artista florentina residente en Barcelona “me interesa no sólo poder enseñar la obra así como la he concebido, sino también poder sacar a la luz lo que generalmente queda más oculto, o sea toda la parte investigativa, los experimentos y los fracasos que durante años he afrontado para poder llegar a la idea así como me la había imaginado”.