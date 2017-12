Cine y música de la mano de la Fundación Excelentia

Del 3 al 6 de enero, la Royal Film Concert Orchestra ofrecerá cuatro conciertos en el Auditorio Nacional y el Palacio Municipal de Congresos de Madrid en los que interpretarán bandas sonoras de películas de todos los tiempos. Un recorrido desde “Los años dorados de Hollywood”, pasando por los “Cinco genios del Cine”, J. Williams, J. Horner, Morricone, H.zimmer y J. Barry, y, por último, “James Bond: Casino Royale”

El Séptimo Arte invade en los próximos días los terrenos del Cuarto –la música– con propuestas que recogen lo mejor de ambos: las mejores bandas sonoras de destacadas películas de todos los tiempos. Todo ello de la mano de Fundación Excelentia que desde hace años programa conciertos inspirados por la mejor música de cine.

La combinación de música clásica y cine no es nada nuevo. Son dos formas de arte que con cierta frecuencia van de la mano ofreciendo un espectáculo completo en el que vista y oído disfrutan al máximo. La música clásica ha tenido un papel fundamental desde los comienzos del cine. En El gran dictador de Charles Chaplin, 1940, y la escena de la barbería, se interpreta la Danza húngara nº5 (J. Brahms) y en Los hermanos Marx en el Oeste hay varias piezas de música clásica.

Como una forma de hacer comprender la música a los más pequeños, Disney, que era amante de la música clásica, tomaba los elementos melódicos más conocidos de las piezas, de manera que era fácil que el público se identificara con lo que estaba viendo. Una de las grandes muestras de esta labor se puede disfrutar en la película Fantasía, en la que se usó obras como la Tocata y fuga en re menor, de Johann Sebastian Bach; La consagración de la primavera, de Igor Stravinski, y El aprendiz de brujo, de Paul Dukas. Fue una de las primeras ocasiones en las que el público tuvo la oportunidad de entender con claridad que, detrás de la música que se escucha en las películas, hay una orquesta.

Aunque este tipo de conciertos es habitual durante toda la temporada de la Fundación Excelentia y forman parte de varios ciclos, en los días navideños se refuerza la programación, entendiendo que esta música es también muy adecuada para familias y niños. Para el 3 enero a las 19.30 hora en el Auditorio Nacional está prevista “Los años dorados de Hollywood”, un tributo a los principales títulos de la época más brillante del cine en Estados Unidos, con fragmentos de películas como Casablanca, My Fair Lady, Quo Vadis, Moon River, Ben-Hur, La Pantera Rosa, El Golpe, El Bueno el feo y el malo, Lo que el viento se llevó, El Padrino, Doctor Zhivago, Amarcord, Romeo y Julieta, La Strada, Vacaciones En Roma, Con la muerte en los talones, Lawrence de Arabia, Dos Hombres y un Destino, La Gran Evasión, Once Upon A Time In The West, Cantando Bajo La Lluvia o El Puente Sobre El Rio Kwai. Kynan Johns dirige a la Royal Film Concert Orchestra en un concierto con algunas de las mejores composiciones de la historia del cine.

Al día siguiente, 4 de enero, a la misma hora y también en el Auditorio, se ha programado “Cinco genios del Cine” con las mejores bandas sonoras de cinco genios del cine: J. Williams, J. Horner, Morricone, H.zimmer, J. Barry con la Royal Film Concert Orchestra. Un homenaje a los grandes compositores de cine, con una revisión de películas como La lista de Schindler, Indiana Jones en busca del arca perdida, E.T. el extraterrestre, Parque Jurásico, Star Wars, Piratas del Caribe, El caballero oscuro, Leyendas de pasión, Braveheart, Titanic, Avatar, Érase una vez América, La Misión, Cinema Paradiso, Memorias de África, Bailando con lobos o Nacida libre.

Pero tal vez la apuesta más audaz, y toda una novedad es la proyección por primera vez en España, de la película James Bond: Casino Royale en concierto completa con música en directo, con la Royal Film Concert Orchestra. Será los días 5 y 6 de enero en el Palacio Municipal de Congresos (IFEMA). El público madrileño podrá disfrutar de la proyección completa de esta célebre película de James Bond, con una orquesta sinfónica en directo que interpretará toda la música del film, del compositor David Arnold,

