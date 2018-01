Fernando Barona: un arte hecho de palabras

La galería Pinós de Barcelona acoge hasta el 31 de enero la primera exposición del escritor compuesta por 44 lienzos de autoayuda y que el visitante podrá ver y leer. Un proyecto transgresor y diferente de Analfavetto, su pseudónimo como pintor

Fernando Barona, con 61 años, ha alumbrado a Analfavetto como pintor parafraseador de cuadros de autoayuda. En palabras de su autor se trata de una pintura “realizada desde la bondad, honradez, disciplina, principios, respeto y cariño. Y, en definitiva, haciendo que mi cerebro trabaje en equipo con mi corazón”.

Tras cuarenta y dos años trabajando, los últimos veinte en comunicación y anteriormente en banca, seguros o inmuebles, y tras una prejubilación, Fernando Barona decide darse una tercera oportunidad en su vida con una actividad creativa y la bonita pretensión de ayudar al ser humano pintando.

“De esta temática –declara el artista–, ya existen libros, revistas, posters, webs , conferencias, coloquios, cursos, películas, objetos o programas de televisión, y ahora cuadros. Un cuadro es algo que está en todas partes, muy presente en nuestras vidas y, si contiene palabras, es difícil pasar sin leerlo. Si esas palabras conforman una frase que te puede ayudar a ser más feliz, pues genial, misión cumplida”.

“La peculiaridad –continúa– es utilizar en algún caso las faltas de ortografía y el lenguaje de la calle, del bar, del colegueo, siempre para reforzar el mensaje, nunca para molestar ni insultar a nadie y, jamás, para provocar ningún tipo de violencia. En muchas ocasiones, el tono es tierno y romántico, directo en todas”.

Hasta el momento, Analfavetto pintaba por encargo: “Hay muchas personas, que tienen mis cuadros colgados en sus casas –declara–, los leen mucho y me dicen que les ayuda. No los he incluido en la exposición porque sus frases son muy personales y reflejan debilidades puntuales y temas que en su momento necesitaron reforzar o no, cosas que yo veía o me contaron y contribuí plasmándoles una frase a su medida en un lienzo, con la sana intención siempre de ayudar”.

Los 44 cuadros de la exposición están concebidos e inspirados tras la larga contemplación del mar, “mi Mediterráneo hermoso”, en palabras del pintor.

