La Roldana: escultora de cámara de Carlos II y Felipe V

El Museo Nacional de Escultura (Valladolid) celebra el Día Internacional de la Mujer con la presentación al público de la primera pieza adquirida por este espacio expositivo de una escultora en el Rincón Rojo (hasta el 8 de abril), La cabalgata de los Reyes Magos, y que a partir de ahora formará parte de su colección. Además, se suman con una programación especial entorno a las mujeres: conferencias o microvisitas

Las mujeres han sido, desde el inicio, inspiradoras de las distintas disciplinas artísticas, pero parece que en pocas ocasiones han podido ejercer como artistas o autoras de sus propias obras de arte. Da la impresión de que el rol de las mujeres en el arte se ha limitado al de musas o modelos.

La insólita singladura vital de Luisa Roldán (Sevilla, 1652-Madrid, 1706) no deja de sorprender en la actualidad, no solo por la sensibilidad y habilidad alcanzada para desarrollar este arte a un nivel de excelencia análogo al de los mejores escultores de su época, sino también por haberlo desplegado en una sociedad que no concedía espacio a la mujer más allá del estrecho ámbito del hogar y de la vida religiosa. Los interesados en conocer la biografía y el trabajo de esta mujer pueden hacerlo en DESCUBRIR EL ARTE, núm. 229 (marzo, 2018, ahora en quioscos), donde le dedicamos un artículo que forma parte de un amplio dossier sobre las escultoras. También en formato digital en Orbyt o en Kiosco y más.

Con la incorporación a la colección del Museo Nacional de Escultura del conjunto La cabalgata de los Reyes Magos de Luisa Roldán (La Roldana) se culmina una antigua aspiración: la mujer que alcanzó por sus propios méritos ser la primera escultora de la corte del último de los Austrias y del primero de los Borbones, es ahora también la primera escultora representada en las colecciones del museo.

La adquisición La adquisición

A finales de 2017 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dentro de su labor de protección del patrimonio cultural español, adquirió un singular conjunto escultórico representando la Cabalgata de los Reyes Magos atribuida a la artista sevillana, para la cual se había solicitado permiso de exportación. Finalmente, el Estado lo ha adquirido por 120.000 euros.

Luisa Roldán, gusto por el detalle

Nacida en Sevilla en 1652, era hija de Pedro Roldán, el escultor más afamado de la ciudad y cabeza de un amplio taller en el cual recibió su formación y dio los primeros pasos de su carrera profesional. En 1671 se casa con el escultor Luis Antonio de los Arcos (1652-1711), condiscípulo suyo, desligándose ambos del taller paterno e iniciando su labor conjunta, para la cual contaban con la ayuda de su cuñado, el pintor y policromador Tomás de los Arcos (1661-?). Las obras de esta primera etapa apenas pueden desligarse de las labradas por Pedro Roldán y su taller, mientras que en las realizadas en su estancia en Cádiz entre 1684 y 1689 ya se muestra su estilo personal, más movido y sentimental que el paterno (Ecce Homo y san Servando y Germán, en la Catedral), especialmente adecuado para los pequeños formatos.

Gracias a estos últimos, alhajas de escultura realizadas en barro cocido y policromado, de reducido tamaño, modelado preciosista y sencillas policromías, obtiene el favor cortesano que se inicia con su traslado a Madrid a comienzos de 1689 y culmina con su nombramiento como escultora de Cámara del rey Carlos II en octubre de 1692, ocupación que revalidará con el nuevo monarca, Felipe V, en 1701; el prestigio alcanzado durante su carrera se verá igualmente reconocido fuera de España el mismo año de su muerte, en 1706, al ser elegida miembro de mérito de la Accademia di San Luca de Roma.

Dentro de su producción, además de los grupos de carácter devocional y tema amable que cimentaron su éxito (Educación de la Virgen, en el Museo de Guadalajara, o los Desposorios místicos de santa Catalina, en la Hispanic Society de Nueva York), su habilidad quedó demostrada tanto en escultura de gran formato (San Miguel para el Monasterio del Escorial, de 1692, o el Nazareno de Sisante, Cuenca, fechado en 1700), como en las figuras para nacimientos, habitualmente en barro pero también labradas en madera.

A este último tipo corresponde este singular grupo de la Cabalgata de los Reyes Magos, compuesto por 19 esculturas en madera de cedro dorado y policromado que debieron formar parte de un conjunto mayor hoy descabalado, cuya singular iconografía al incluir el cortejo de un cuarto rey –el rey de Tharsis, la mítica región hispana citada en la Biblia– permite datarlo en la etapa andaluza de la escultora.

Ciclo de actividades

Tal y como viene siendo habitual, el Museo Nacional de Escultura propone distintas microvisitas para unirse a la celebración del Día Internacional de la mujer, pensadas para para acompañar e ilustrar esta pequeña muestra en el Rincón Rojo. Para conocer la obra que se va a exponer con más profundidad, los jueves 15, 22 y viernes 16, 23 de marzo, a las 12. 30 h, se explicará el valor artístico de la pieza y la importancia de su adquisición para las colección del Museo. El jueves 8 de marzo, en pases a las 12, 13, 17 y 18 h, entenderemos como en el conjunto de obras que durante los siglos XV a XVIII, periodo que abarcan las colecciones del Museo, puede identificarse con mujeres artistas es muy reducido, y casi inexistente cuando hablamos de práctica escultórica.

Estas actividades, se complementan con una conferencia el mismo jueves 8, a las 19 h (de modo excepcional con respecto al horario habitual de nuestras conferencias), titulada El cuerpo, la mirada, la mano y la palabra de la mujer en la historia del Museo del Prado, a cargo de Eugenia Afinoguenova, catedrática de Cultura Española, en la Marquette University, Wisconsin (EE UU) y autora de The Prado: Spanish Culture and Leisure, 1819-1939 (2018). La entrada a la conferencia, que se celebrara en el salón de actos del Palacio de Villena, será gratuita hasta completar el aforo.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. LAS MUJERES EN EL MUSEO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. LAS MUJERES EN EL MUSEO

Rincón Rojo. Microexposición: Luisa Roldán. La primera escultora en el Museo. Del 8 de marzo al 8 de abril

Microvisitas. Jueves 8. ¿Por qué no hay escultoras en la colección del Museo, a las 12, 13, 17 y 18 h. Jueves 15 y 22; viernes 16 y 23: La cabalgata de los Reyes Magos de Luisa Roldán, a las 12.30 h. Actividades gratuitas

Conferencia. Jueves 8: El cuerpo, la mirada, la mano y la palabra de la mujer en la historia del Museo del Prado. Eugenia Afinoguenova, catedrática de Cultura Española, autora de The Prado: Spanish Culture and Leisure, 1819-1939 (2018). 19 horas, Palacio de Villena. Entrada libre hasta completar aforo.