Adonis yacente, de Antonio Corradini, obra invitada en Valladolid

Esta escultura de mármol se incorpora hasta julio a las piezas del Museo Nacional de Escultura procedente del MET de Nueva York. Instalada en la Sala XV del Colegio de San Gregorio, esta obra es la primera vez que se expone en España y sustituye al Cristo yacente de Gregorio Fernández, prestado para la exposición Like Life: Sculpture, Color and the Body en la pinacoteca neoyorquina. Además y hasta mediados de mayo: conferencias, talleres y cine

Los visitantes que acudan hasta el mes de julio al Museo Nacional de Escultura de Valladolid podrán ver por primera vez en España la exquisita escultura de un Adonis yacente en la Sala XV del Colegio de San Gregorio, donde ha sido instalada recientemente bajo la supervisión del restaurador de escultura del Museo Metropolitano de Nueva York, Jack Soultanian, institución a la que pertenece esta pieza.

La obra sustituye al Cristo yacente de Gregorio Fernández, prestado por el museo español para la exposición Life: Sculpture, Color and the Body, que el museo neoyorquino dedica a la escultura policromada desde el año 1300 hasta la actualidad. Como explican desde el museo vallisoletano, este intercambio no puede ser más afortunado porque no solo permite ofrecer la ocasión de presentar una escultura de la más exquisita tradición italiana sino que también ambas piezas, el yacente cristiano y el pagano, sugieren un interesante diálogo que combina lo divino y lo terrenal, con formas y esquemas compositivos de indudable analogía.

Antonio Corradini (Venecia, 1688-Nápoles, 1752), que alcanzó gran notoriedad en vida, fue puente entre dos grandes escultores italianos: Bernini y Canova. Sus esculturas, muy apreciadas por las sutilezas, brillos y texturas que lograba obtener del mármol, adornaban los palacios principescos de Roma, Nápoles, Praga, Viena, Dresde o San Petersburgo.

Este Adonis, que ahora visita España, es uno de sus trabajos más refinados y sugerentes y que como comentan en el Museo Nacional de Escultura impresionó a Mostesquieu, el gran filósofo de la Ilustración. En efecto, el autor ha dado a la piedra un alisado impecable, una suave tersura y una tactalidad erótica idóneas para encarnar a Adonis, cumbre de la belleza masculina, cuya seducción irresistible enamoró perdidamente a la diosa Afrodita. Aficionado a la caza, en una de sus excursiones, un jabalí enviado por Artemisa acabó con su vida. Inicialmente el grupo estaba compuesto por la imagen del joven y la diosa, actualmente perdida.

Programa de actividades

El Museo Nacional de Escultura no ha querido dejar pasar la ocasión de organizar un programa cultural de visitas especiales, conferencias y talleres en torno al mito, que lleva por título “Los jardines de Adonis”.

El programa se inaugura el martes 10 de abril con la conferencia de Ana Iriarte, catedrática de Historia Antigua de la Facultad de Letras en la Universidad del País Vasco, que analizará la figura de Adonis en la Atenas de Afrodita. El martes 17 de abril le sucederá el catedrático de Filología Griega de la Universidad de Valladolid, actualmente profesor emérito, Manuel G. Teijeiro, con la conferencia “Adonis y sus jardines”. Ambas citas tendrán lugar a las 20 horas en el salón de actos del Museo Nacional de Escultura, situado en el Palacio de Villena, y la entrada será gratuita.

El martes 8 de mayo, el museo proyectará Las vírgenes suicidas (1999), el debut cinematográfico de Sofia Coppola, basada en la primera novela de quien fuera galardonado con un Premio Pulitzer, Jeffrey Eugenides. La película indaga en el secreto de la juventud, el despertar del amor, el deseo y la muerte; una cinta sobre la belleza indisociable del dolor que es uno de los misterios más hondos de la existencia humana.

Finalmente, el sábado 19 de mayo, la programación concluirá con el taller para todos los públicos “Flores de viento para honrar a Adonis” especialmente concebido para la ocasión por Carmen Álvarez. Puesto que el mito que narra la vida de Adonis está asociado al mundo de la vegetación y las flores, a partir de composiciones vegetales se emularán las Adonías, aquellos festivales que se dedicaban al semidiós en primavera. Es necesario la inscripción previa en el mail: reservas.museoescultura@mecd.es

