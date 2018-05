RIZOMA: un “sundance” a la española

La sexta edición de este Festival Internacional de Cine, Arte y Música vuelve a Madrid del 16 al 20 de mayo con tres estrenos especiales en Cineteca Madrid (Matadero) y la Filmoteca Española: Kusama Infinity, Skate Kitchen y Mademoiselle Paradis, además habrá actividades multidisciplinares en otros espacios de la capital

RIZOMA nació en un pueblecito de la sierra del Segura (Albacete), localidad donde se rodó la película surrealista y de culto Amanece que no es poco de José Luis Cuerda, 1989, Molinicos. Después de una serie de eventos que comenzaron en 2007 llamados “Encuentros Surrealistas”, RIZOMA, Festival Internacional de Cine, Arte y Música, nació en 2010 gracias en primer lugar a unas subvenciones para el desarrollo rural de la Unión Europea y el importante apoyo de patrocinadores privados como Carhatt, Subaru y Cameo Media.

La siguiente gran edición de RIZOMA tuvo lugar en 2011 y en Madrid, con John Waters como cabeza de cartel, junto con Hidrogenesse, músicos ingleses emergentes y directores norteamericanos en un evento sold out de seis días. RIZOMA es ahora un festival absolutamente independiente, con sede itinerante, que celebra su evento principal en Madrid y con eventos satélites más pequeños en diferentes lugares, a lo largo de todo el año.

La sexta edición de este festival y cita con el cine independiente y el arte multidisciplinar se celebrará del 16 al 20 de mayo en Madrid y cuenta con tres estrenos especiales en Cineteca Madrid (Matadero) y la Filmoteca Española: Kusama Infinity y Skate Kitchen, ambas estrenadas el pasado mes de enero en el festival de Sundance, y Mademoiselle Paradis, película a competición en la pasada edición del Festival de San Sebastián. Además, el festival llevará actividades multidisciplinares a otros espacios clave de la escena cultural madrileña como la Sala Equis. Además, RIZOMA contará en mayo con programadoras de dos festivales referentes del cine independiente: Sundance y SXSW.

Por otra parte, RIZOMA abrirá su convocatoria de largometrajes Premio RIZOMA de CINE el 16 de mayo, creada para apoyar nuevas voces del cine español. Los títulos finalistas podrán verse en noviembre durante la VI edición del festival, junto con una completa programación de estrenos internacionales, actividades paralelas e invitados especiales.

Denominado en ocasiones como un “Sundance a la española”, RIZOMA abrirá su convocatoria de largometrajes desde mayo hasta septiembre con el fin de fomentar y apoyar al joven talento cinematográfico del país. Este año, el festival tiene el honor de contar en el jurado con Kim Yutani, Senior Programmer del Festival de Sundance. Yutani estará presente en Madrid en mayo para lanzar la convocatoria del premio. En noviembre se celebrará la VI edición del festival con la proyección de las películas a competición para el Premio RIZOMA de CINE, estrenos internacionales, encuentros profesionales, charlas e invitados especiales.

Junto a Sundance, esta cita con el cine independiente contará también en mayo con la presencia de otro festival referente del sector con la invitada especial Janet Pierson, Head of Film del Festival SXSW South by Southwest. RIZOMA ofrecerá un encuentro especial con ambas profesionales para directores, productores, distribuidores y programadores interesados en conocer mejor las líneas de trabajo de estos festivales. El encuentro cuenta con el apoyo del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) de Acción Cultural Española (AC/E).

En honor a su sexta edición, RIZOMA toma como nombre el término “ROKU” (seis en japonés). El cartel de este año acerca al público a la naturaleza y las artes multidisciplinares con una insólita metáfora visual: los tentáculos de un pulpo. A través de esta sensorial figura, el festival invita al público a un emprender un viaje por la Verdad y la Belleza, dos conceptos que caminan de la mano más allá de lo subjetivo. El género femenino de ambas palabras en español actúa como punto de partida para adentrarse en una reflexión sobre el género del lenguaje y su tratamiento en distintas lenguas.

Yuko Shimizi, multipremiada diseñadora japonesa, es la autora del cartel del festival. Afincada en Nueva York, la ilustradora cuenta con una extensa trayectoria en DC Comics o revistas de la talla de TIME, The New York Times, The New Yorker o Rolling Stone. La artista, profesora de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, representa en su obra dos culturas: la oriental y la occidental, en una fusión que invita a sumergirse en un mundo fantástico. Su labor ha sido reconocida con más de doce premios de la talla de Yellow Pencil Award D&AD, Gold Medal Society of Illustrators y el Gold Award de la 3×3 Magazine Annual.

Más información