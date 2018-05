18 y 19 de mayo: Día y Noche Internacional de los Museos

Multitud de espacios expositivos celebran esta cita con actividades especiales. La Real Academia de San Fernando ha escogido una selección de obras del museo que serán explicadas por académicos. El Prado ofrece acceso gratuito durante todo el día y el sábado 19 el horario se prolonga hasta la 1 hora, un concierto de jazz o una conferencia. El Museo del Ferrocarril de Madrid y Barcelona proponen multitud de actividades. El Centre del Carme de Valencia se suma con la fiesta Fuegote Night. O el Museo del Vidrio que celebra jornadas de puertas abiertas, microconciertos o visitas guiadas

La mayoría de espacios expositivos celebran con actividades especiales el jueves 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, y el 19 de mayo, Noche Internacional de los Museos. Una programación que en muchos casos se prolonga hasta el domingo 20.

Museo del Prado

La pinacoteca nacional celebra el Día y la Noche Internacional de los Museos con una programación especial. El viernes 18 ofrece acceso gratuito tanto a las exposiciones temporales como a la colección permanente y, como es habitual en esta fecha, obsequia con una tarjeta-regalo a los menores de 14 años que lo visiten a lo largo de esta jornada. Esta tarjeta podrá ser utilizada por un grupo de hasta cinco personas, de las que al menos una deberá ser menor de 14 años, para acceder gratuitamente al Museo en la fecha que elijan entre el 19 de mayo y el 18 de noviembre de 2018.

El programa de actividades relacionado con el Día Internacional de los Museos se completa con el concierto Monteverdi. Bocetos en jazz, una propuesta gira alrededor de la exposición Rubens. Pintor de bocetos y lanza una mirada transversal al entorno musical y artístico del pintor, revisitando obras del principal músico de su época, Claudio Monteverdi, quien trabajó, al igual que Rubens, al servicio del duque de Mantua. Desde el concepto del boceto como elemento preparatorio y magistral a la vez, el pianista Moisés P. Sánchez y el trompetista Miron Rafajlovic, dos figuras del panorama jazzístico internacional, toman como punto de partida esbozos melódicos y armónicos del compositor italiano para revelar paralelismos entre ambos procesos artísticos.

El concierto contará con arreglos y adaptaciones de Moisés realizadas ex profeso para esta ocasión. Una oportunidad, tanto para los aficionados al jazz como al arte, de disfrutar de dos de los colosos artísticos del seicento italiano desde una perspectiva inusual. Viernes 18 de mayo a las 19.00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Y la conferencia Temor y temblor: el fin de lo digital en los museos, impartida por Javier Pantoja, jefe del Área de Desarrollo Digital del Museo del Prado, y que se enmarca dentro del tema elegido este año para celebrar el Día de los Museos, Museos hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos. Sábado 19 de mayo a las 18.30 h., en el Auditorio, entrada libre hasta completar el aforo.

El Prado también se unirá a la Noche de los Museos, el sábado 19 de mayo, con la apertura especial de las exposiciones temporales IN LAPIDE DEPICTUM. Pintura italiana sobre piedra, 1530-1555 y Rubens. Pintor de Bocetos, de 20.30 a 1h, permitiéndose el acceso hasta las 0.30 h.

Además, en la visita a la colección permanente podrá contemplar en la sala 62B el retrato Josefa del Águila y Ceballos, luego marquesa de Espeja de Federico de Madrazo que ha sido donado el pasado mes de abril por Alicia Koplowitz, miembro del Real Patronato del Museo del Prado. Esta obra es una de las más relevantes del periodo de madurez del artista. En la cercana sala 60, se mantienen expuestas las siete obras que componen la donación Óscar Alzaga Villaamil y que comprende un amplio abanico cronológico, desde las postrimerías del siglo XVI a mediados del XIX, realizadas por autores italianos, españoles y un bohemio.

Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)

Bajo el lema En la Academia con los académicos, este espacio expositivo se suma al Día Internacional de los Museos, con una selección de obras del Museo que serán explicadas por académicos, desde sus propias creaciones (Cruz Novillo) a obras escogidas por la relación con su especialidad (Fernando de Terán, José Luis García del Busto) o por sus preferencias personales (Víctor Nieto, Rafael Manzano).

No es frecuente reunir a un conjunto de académicos de diversas especialidades para ofrecer al público visitante la posibilidad de asistir a un recorrido que discurre, como en un plano secuencia fílmico, por diferentes salas del Museo de la Academia. En el día en que se conmemora la relevancia de los museos en la sociedad, redescubriremos, desde la mirada de los especialistas, las obras en las que han querido detenerse. La experiencia aúna el contacto directo –a través de la explicación en sala– y su difusión en redes sociales, ofreciendo a todos los públicos la posibilidad de disfrutar con diferentes creaciones culturales.

Así, en el itinerario programado, el musicólogo José Luis García del Busto traza un recorrido por las obras de la sala dedicada a la Música, desde Farinelli y las escenografías de Armida Placata, a la guitarra y el retrato de Andrés Segovia. 10:30 h. Sala de Música (segunda planta del Museo, sala 26)

El arquitecto urbanista Fernando de Terán comenta el Plano del Ensanche de Barcelona, exponente de una planificación urbanística que revolucionó y varió la fisonomía de muchas ciudades en el mundo. 11:30 h. (segunda planta del Museo, sala 29).

El historiador del arte Víctor Nieto Alcaide se detiene en La Primavera de Arcimboldo, alegoría del poder imperial a través de sus alusiones a las estaciones, los cuatro elementos o las edades del hombre. 12:00 h. (primera planta del Museo, sala 19)

El arquitecto Rafael Manzano Martos dialoga con otro arquitecto, Juan de Villanueva, que contempla desde su imagen fijada por Goya hace más de dos siglos, sentado ante la mesa sobre la que dispone varios planos de sus obras. 12:30 h. (primera planta del Museo, sala 20)

El polifacético artista José María Cruz Novillo explica su propia obra, aquella que donó con motivo de su ingreso en la Academia, que desarrolla el concepto de Diafragma heptafónico, combinación de un número de elementos monocromáticos, sonoros, fotográficos y tridimensionales. 13:00 h. (tercera planta del Museo, sala 50)

Museos hiperconectados. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se suma asimismo a la actividad #MuseoGijonBusca del Día Internacional de los Museos, junto con otros museos y entidades –Museo del Ferrocarril de Madrid, Fundación Cerezales y el MUSAC de León, la Red de Museos de Castilla y León, la Red de Museos de Lugo, Museo del Romanticismo, Museo de Bellas Artes de Asturias– en la actividad dirigida al público seguidor de la red social Twitter, a través de un “juego de pistas” que pretende lograr una mayor visibilidad y hacer llegar a un público más amplio las colecciones de las instituciones participantes.

Museo Tecnológico del Vidrio de la Real Fábrica de Cristales de La Granja (Segovia)

Bajo el lema Museos Hiperconectados. Enfoques nuevos y nuevos públicos, este espacio expositivo se une a la celebración conjunta con otros 35 museos de Segovia y provincia, organizando una serie de actividades para estos días.

Viernes 18: de 9 a 18.15 horas celebran jornada de puertas abierta. Demostraciones de soplado y talla. Visitas guiadas gratuitas al museo. Microconciertos por los Profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza del Real Sitio de San Ildefonso. Repertorio Barroco de violín, viola, trompeta y clave. Exposiciones Temporales: Fratelli Toso: Murano, 1902-1980. Colección Lutz Holz. Sábado 19 y domingo 20, a las 12 y 13 horas, visitas guiadas gratuitas al museo.

Además, Hazte un Selfi en el Museo y compártelo en Facebook, Twitter o Instagram con los hastags SelfisConArte y DiaMuseosSegovia2018. Entrarás en el sorteo de tres lotes de premios. Más información: www.turismodesegovia.com

Centre del Carme (Valencia)

Por tercer año consecutivo este museo celebra la fiesta ‘Fuegote Night’, en la que se darán cita diferentes disciplinas artísticas para demostrar la diversidad y la interrelación de las artes. Las esculturas gigantes de Marco Canevacci han acompañado a los visitantes de este centro a lo largo de los últimos días y el próximo día 18, dos coreógrafas valencianas, Laura Clos y Nuria Vila, y el Dj H4L9000 le pondrán, además, luz y sonido. Las actuaciones que comenzarán el próximo viernes 18 de mayo a las 20.30 horas forman parte del festival 10 Sentidos en el que colabora el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

En el claustro gótico, dentro de la instalación Medusa se podrá disfrutar de Quan les parets parlen una propuesta de Laura Clos y Nuria Vila para el proyecto València Invisible. Se trata de un espectáculo en vivo en el cual las dos manipulan la iluminación y el sonido en directo para explicar una historia única y exclusiva, propia de cada ciudad. La dramaturgia visual se crea a partir de imágenes fotografiadas, sacadas de sus paredes. Tanto el espacio como el sonido son extraídos de ambientes urbanos que se convierten en el narrador. El resultado es un espectáculo visual y sonoro sobre la ciudad, mediante sus grafitis. Laura Clos y Núria Vila desarrollan la pieza con las herramientas que más conocen, el espacio y la luz, con la idea de trabajar en la innovación del lenguaje escénico. Al mismo tiempo en la instalación La Burbuja de los deseos, situada en el claustro renacentista se podrá escuchar al Dj, promotor y periodista musical Dj H4L9000.

El Centre del Carme abrirá sus puertas tanto el día 18 y como el 19 de mayo de forma excepcional hasta la media noche, para sumarse también, el sábado, a la Noche Europea de los Museos. Además, acogerá en torno a una veintena de propuestas donde predominará la palabra. Diferentes encuentros, congresos y charlas convertirán el centro de arte valenciano en una plataforma de pensamiento con la participación de agentes culturales independientes.

A modo de teatro documento, María La Jabalina, interpretada por Lola López, da voz a una miliciana anarquista anónima fusilada en 1942 por el franquismo. El ejercicio de memoria es ejecutado a través de distintos lenguajes escénicos que se combinan para enriquecer el conjunto de la obra. Y también, encuentros, charlas, conferencias, talleres o perfomance, como la de la artista Paula Valero en el marco de su exposición Elogio de la procrastinación.

Alicante y Castellón

El Consorci de Museus ha programado también varias actividades en Alicante y en Castellón. En Alicante el 17 de mayo el Centro Cultural Las Cigarreras inaugura la muestra Notificaciones resultante de la convocatoria V.O de comisariado. La exposición compuesta por las obras de Enrique Falcón, Teresa Lanceta, Pedro G. Romero e Inmaculada Salinas, se plantea como una obra colectiva donde hibridar el trabajo de artistas y poetas en torno a una idea fuerza: cómo mirar lo que ocurre hoy en las calles…

En este mismo espacio, el día 18, Enrique Radigales presentará su trabajo El injerto residente. Radigales es uno de los artistas residentes seleccionados dentro del programa Cultura Resident de la Generalitat. El proyecto versa sobre un supuesto principio de equilibrio entre naturaleza y tecnología.

Por otra parte, en la Lonja del Pescado, en el marco de la exposición #365ALC_VIDEOART, se ofrecerá, el día 19 de mayo, una visita guiada acompañados por los comisarios. Además, el artista Eugenio Ampudia presentará Try Not To Think So Much. Estas actividades se suman a la exposición De paisajes, paseos y paisanos: Porcar, Lahuerta, Varela que acoge el Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante hasta el próximo 1 de julio.

El Consorci de Museus inauguró la pasada semana la exposición Emilio Varela. El laberinto luminoso en el Museu de Belles Arts de Castelló y la exposición Blasco Ibáñez y el rostro de las letras en el Museo de la Ciudad de Benicarló.

Museos del Ferrocarril (Madrid y Cataluña)

Para celebrar el Día Internacional de los Museos 2018, los Museos del Ferrocarril de Madrid y de Cataluña se suman a estas iniciativas internacionales y han organizado una serie de actividades que se desarrollaran a lo largo del viernes 18 y la noche del sábado 19 de mayo, además de poder visitar ambos equipamientos culturales de forma gratuita.

Museo del Ferrocarril de Madrid, Delicias. El viernes 18 de mayo permanecerá abierto de 9:30 a 19:30 h y se desarrollarán las siguientes actividades: Visitas guiadas a la colección permanente del museo: 17.00-17.30-18.00 horas; actividad gratuita previa reserva en taquilla el día de la visita. Exposición de módulos ferroviarios de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid. Concierto: La tierra de Alvargonzález, interpretado por el Coro de Cámara Villa de Madrid y el Coro Ex Novo. A las 19.30 horas, con acceso libre hasta completar aforo.

Noche Europea de los Museos. Sábado 19 de mayo. El horario de apertura especial será de 19:30 a 24:00 h, durante el que se podrá disfrutar de visitas guiadas a los vehículos Automotor TER 597-010-8 (1965); Coche de tercera clase C-16 (1891) y coche-salón JMR (1902). A las 20:30-21:00-21:30-22:00 horas, actividad gratuita con reserva previa en taquilla el día de la visita. Exposición de una maqueta modular de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid de 20 metros de longitud. A todo Vapor: apertura nocturna del “Ferrocarril de las Delicias”, con circulaciones de trenes de jardín remolcados por locomotoras de vapor que iluminarán los 265 metros de circuito con sus faroles y la ayuda del alumbrado. Horario de 20:30 a 22:30 horas. Tarifas, 1 € los menores de edad y 1,50 € los adultos. Teatro familiar: El tren de los sueños, a las 20.00 h; Tarifa, 2 € (venta anticipada en la taquilla del museo); edad recomendada, +4 años. MÁS INFORMACIÓN

Museo del Ferrocarril de Cataluña. Vilanova i la Geltrú. Viernes 18 de mayo, el Museo permanecerá abierto de 10:30 a 14:30 h y se desarrollarán visitas comentadas cada hora desde las 11 hasta las 14 horas (Itinerarios de 20/30 minutos). Noche Europea de los Museos, sábado 19 de mayo, además de su horario habitual, el Museo se podrá visitar de 19 a 1 horas y se desarrollarán múltiples actividades:

ConteTREN a las 19-19:45-20:30 horas, permitirá que los más pequeños y sus acompañantes disfruten de las historias de los vehículos de la colección del Museo, explicadas por un personaje muy especial y muy cercano a ellos que les permitirá acercarse a espacios que están fuera del circuito habitual de las visitas. Exposiciones y Espacios del Museo abiertas. Colección de vehículos. Ferroviarios, exposición en la Rotonda. El empeño de avanzar, exposición sobre la llegada del tren a Vilanova en el Espacio Gumà, uno de los depósitos de agua que abastecían las locomotoras. Espacio TALGO, con una colección de vehículos única en el mundo. Espacio Mercancías. Paseo Entrevías y apeadero, para conocer elementos importantes del sistema ferroviario, como las vías y traviesas que se han utilizado a lo largo del tiempo, las máquinas que condicionan la infraestructura y reponen el balasto para que todo funcione adecuadamente. Actuaciones Musicales, teatro y danza. Iluminación de un elemento patrimonial del antiguo depósito de locomotoras. Posibilidad de cenar en los Food Trucks. MÁS INFORMACIÓN