Música clásica y contemporánea para todos

El Real Jardín Botánico de Madrid ofrece las tardes de los domingos de junio una serie de conciertos a cargo del Cuarteto de Cuerda de la Orquesta Sinfónica de Bankia. Por otra parte, el sábado 16 de junio se celebrará un concierto solidario dirigido a niños y jóvenes en el Auditorio Nacional de Música (Madrid) con el fin de recaudar fondos para la Fundación Padre Arrupe, Santiago Segura es el encargado de narrar Pedro y el lobo

Los domingos 3, 10, 17 y 24 de junio, a las 19 horas, el Real Jardín Botánico, en colaboración con Bankia y La Fábrica, ofrece el ciclo Música en el Jardín a cargo del Cuarteto de Cuerda de la Orquesta Sinfónica de Bankia.

Esta orquesta de cuerda interpreta un repertorio de música clásica y contemporánea que arranca en el último tercio del siglo XVIII, donde Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart fueron capaces de dar carta de naturaleza al recién nacido cuarteto de cuerda, para recorrer la historia de la música hasta la actualidad. El primer concierto incluye piezas de Mozart, Mendelssohn, Elgar, Turina y Giacchino.

La Orquesta Sinfónica de Bankia, cuyo director artístico y musical es José Sanchís, es una agrupación profesional creada hace tres años y conformada por jóvenes músicos que provienen de toda la geografía española y que han finalizado su formación sin haber recalado aún en una orquesta estable.

Además de la música, el arte llega también al Pabellón Villanueva del Botánico con varias propuestas que incluyen la exposición s.m.a.r.t Caminos hacia la sostenibilidad, que se inaugurará el próximo 6 de junio y que se incluye en la programación de PHotoEspaña 2018.

Duración: 45 minutos. Precio: 8 €, incluye acceso al jardín y silla en glorieta.

Concierto solidario

Por otra parte, el sábado 16 de junio, a las 11.30 horas, la Fundación Padre Arrupe ha organizado un concierto solidario en el Auditorio Nacional de Música (Madrid) con el fin de recaudar fondos para la financiación del proyecto educativo y de salud en Soyapango, una de las zonas más vulnerables de El Salvador. Precio: 15 euros, las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir en las taquillas, llamando a los teléfonos 91 337 03 07 / 91 337 01 34 o en la web.

El concierto está dividido en dos partes, en la primera, el actor, guionista, director y productor de cine, Santiago Segura, es el narrador del cuento Pedro y el lobo, y en la segunda, el público puede disfrutar de los temas musicales más conocidos del cine infantil y juvenil de los últimos tiempos como Harry Potter, La Bella y la Bestia, El libro de la selva, Frozen, Piratas del Caribe o Star Wars.

La Orquesta Metropolitana de Madrid y el Coro Talía, bajo la batuta de la directora de orquesta Silvia Sanz Torre, son los encargados de este concierto que pueden disfrutar tanto niños como adultos.

Programa

Orquesta Metropolitana de Madrid. Coro Talía. Directora: Silvia Sanz Torre. Narrador: Santiago Segura.

1ª parte: Pedro y el lobo de Serguei Prokofiev. Narrador: Santiago Segura

2ª parte: Double Trouble (Harry Potter) – J. Williams. La bella y la bestia – A. Menken. El libro de la selva – R. Shermann. Frozen – K. Anderson, R. López. Piratas del caribe – k. Badel. Marcha imperial (Star Wars) – J. Williams. Duel of the fates (The Phantom Menace) – J. Williams.