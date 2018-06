“Las dependientas”: reflexión de cuatro mujeres trabajadoras

El Teatro del Barrio (Madrid) acoge del 14 al 17 de junio esta obra del dramaturgo Julio León Rocha que reflexiona sobre la autoexplotación y la “sociedad del cansancio”. Está dirigida por Fran Pérez Román, interpretada por Beatriz Arjona, Verónica Morales, Tatiana Sánchez Garland y Celia Vioque y la colaboración de los músicos Pablo Peña y Darío del Moral y la bailarina Silvia Balvín

Este montaje, que ha recibido recientemente distintos galardones, como el Premio a Mejor Espectáculo en CINTA (Cita de Innovadores Teatrales Andaluces organizada por Atalaya) o tres Premios Escenarios en las categorías de Mejor Espectáculo de Teatro, Mejor Autoría y Mejor Escenografía, llega por primera vez a Madrid tras su exitoso paso por ciudades como Sevilla y Málaga.

Con Las dependientas, Teatro a Pelo y La Ejecutora se han rodeado de un equipo multidisciplinar para llevar a cabo una investigación escénica en torno a la autoexplotación y la “sociedad del cansancio”, a través de la vida de cuatro mujeres, reflexionando sobre un día a día en el que nos exigimos cada vez más y nos animamos a seguir siempre más, sin límites.

Esta obra es el relato de cuatro mujeres que podrían ser todas las mujeres, que podrían ser todas las personas. Las dependientas están cansadas, pero bien, están reventadas, pero bien, están al borde del desmayo, pero bien. Tienen que seguir siempre adelante, no pueden parar de trabajar, no pueden parar de sonreír, no pueden parar de intentar ser las mejores en todo. Las dependientas siempre pueden más.

Las dependientas está dirigida por Fran Pérez Román sobre un texto original de Julio León, autor de piezas representadas en distintos festivales de ciudades como Sevilla, Madrid, Edimburgo o Berlín. Las actrices sevillanas Beatriz Arjona, Verónica Morales y Celia Vioque, junto a la roteña Tatiana Sánchez Garland, todas ellas licenciadas en Arte Dramático, dan vida a estas cuatro mujeres. Además, la obra cuenta con la colaboración de los músicos Pablo Peña y Darío del Moral y la bailarina Silvia Balvín.

Las cuatro actuarán bajo el amparo de Teatro a Pelo, compañía nacida en 2011 que ha destacado por la utilización natural de los espacios donde actúa y por haber iniciado un nuevo formato de teatro, en serie o por capítulos, un hecho sin precedentes en la escena nacional. De la mano de Teatro a Pelo, además, camina desde 2012 la Asociación La Ejecutora. De su presencia en reconocidos festivales, tanto nacionales como internacionales, se pueden destacar sus participaciones en diversas ediciones del feSt, Festival de Artes Escénicas de Sevilla; en el programa “Alumbra Sevilla”, impulsado por el Ayuntamiento, o su gestión de Encuentros Concentrados, festival de piezas cortas de teatro, danza, música y performance que acoge el espacio de arte Hostel Lacajahabitada. Las propuestas de Teatro a Pelo, muchas veces, han tenido lugar en espacios públicos, incluso en los andenes de Metro de Sevilla o los autobuses de línea, sorprendiendo al público en su propio entorno.