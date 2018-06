Xu Lei y Pedro Almódovar: de ensoñaciones y objetos

La galería Marlborough de Madrid exhibe el trabajo de estos dos creadores. Xu Lei, que expone por primera vez en España, presenta más de una decena de obras realizadas con técnicas recuperadas de la tradición de su país, hasta el 31 de julio. Por otra parte, Vida detenida, del director de cine, muestra 30 bodegones en su faceta como fotógrafo, hasta el 9 de septiembre

Xu Lei, uno de los artistas contemporáneos chinos más preeminentes desde los años ochenta, periodo en el que estuvo ligado al movimiento 85 New Wave, expone por primera vez en España y lo hace en la galería Marlborough donde presenta más de una decena de obras realizadas en pigmento mineral y tinta sobre seda y papel con técnicas recuperadas de la tradición china. Y es que la singularidad del trabajo de este creador radica en el diálogo entre tradición y modernidad, ya que el pintor utiliza técnicas tradicionales y se inspira en el estilo de dibujo de las épocas Song y Ming para crear escenarios y atmósferas de ensoñación.

A pesar de esto, la obra de Lei tiene la capacidad de resultar absolutamente contemporánea y su discurso es perfectamente comprensible en un mundo globalizado. Como afirma Dominique Villepin, exprimer ministro francés, conocedor y admirador de la obra del artista, “en nuestros tiempos ha nacido un arte global fruto del diálogo sin precedentes de nuestro mundo. Pone a prueba nuevos modos y posibilidades. Es, desde muchos puntos de vista, un arte plural, con numerosos puntos de partida, así como diversos resultados posibles, un arte que está siendo creado y exhibido en China, América, Europa, Oriente Medio, África o India al mismo tiempo. Un arte con las raíces profundamente hundidas en las diferentes tradiciones locales pero a la vez absolutamente abierto a los vientos de cambio. En esta fraternidad de artistas afines está naciendo una red mundial de inspiraciones”.

Además, para el político francés, Xu Lei enfrenta al espectador con un enigma de contradicciones. “Aquí en la colisión de paisajes, cuando los escombros de palacios renacentistas italianos buscan su lugar en medio de emplazamientos de la antigua China, nosotros somos testigos directos de esa confrontación de dos conceptos de la materia: la existencia y la representación. La contradicción no se resuelve, es gestionada, aceptada y trascendida. Xu Lei más que representar visiones, elabora experimentos retóricos para poner conceptos en tela de juicio”.

En definitiva, una oportunidad para el público español de conocer a este pintor que forma parte de una generación de artistas de una nueva China despierta y abierta al exterior. y que como remarca Villepin, una generación que ha labrado el camino de reconciliación entre unos tiempos de fractura entre la tradición y la innovación, entre el pasado y el futuro. “Xu Lei confronta las contradicciones, la unidad de la experiencia humana en sus aspectos más íntimos y esenciales y las diferentes culturas, expresando estas experiencias en lenguajes que el ojo es capaz de captar”.

Una idea que es palpable, por ejemplo, cuando “pone a conversar a dos caballos, uno que recuerda a la simbología china Tang y Song, el otro a la antigua Grecia, uno estático y hierático, el otro en una impetuosa cabalgada, uno realizado con elegantes líneas y gradaciones de color, el otro con los volúmenes de un bajo relieve”, añade Villepin.

Los bodegones de Almódovar

Bajo el título Vida detenida, la galería Marlborough se suma al festival de PHotoEspaña 2018 con esta exposición compuesta por una serie de fotografías que podrían estar sacadas de los interiores de la extensa filmografía del artista manchego. Inspirado por la emoción que irradian los bodegones de las realistas madrileños como Antonio López o Isabel Quintanilla, Almodóvar empezó a observar la cotidianidad con otros ojos y a experimentar con el lenguaje fotográfico.

El autor describe así su proceso: “Para empezar a hacer fotos en casa y que la práctica te atrape es necesario sentirse solo. Solo en ese tipo de momentos uno es capaz de ponerse a observar la luz que entra por la ventana de tu cocina y que el espectáculo te absorba hasta el punto de coger una cámara e intentar atrapar ese momento y su luz. En principio fue un vaso de cristal y una flor. Unos meses antes me había enamorado de un cuadro de Isabel Quintanilla, a propósito de una exposición colectiva del grupo de realistas madrileños, con un vaso de cristal y una flor. El cuadrito irradiaba tanta emoción.”

“Los bodegones son una forma pagana de altar que reverencia y adora los objetos. Las ofrendas se depositan sobre la encimera y ellas mismas empiezan a sugerir colores y formas con las que sintonizan. Eso es el pop: encumbrar los elementos cotidianos con los que convivimos y que tienen una función práctica a la categoría de modelo artístico. El bodegón clásico ya eleva a categoría artística algo tan cotidiano como los alimentos que vamos a comer, y a beber. Incluso las odaliscas desnudas, en este sentido, también son bodegón. En cuanto al modo de llamarlo, prefiero la expresión inglesa still life, es decir, vida detenida, en lugar de naturaleza muerta, como decimos en castellano.”

“Los objetos siempre están vivos, lo mismo ocurre con la luz, en el sentido de que son susceptibles al paso del tiempo. Estas fotos no están posproducidas, lo que me interesa es la excitación momentánea, estar alerta y captar la emoción del instante. Ojalá esa emoción permanezca en la foto enmarcada, pero realmente me basta con que estas fotos sean decorativas, que acompañen a sus dueños, que vivan con ellos y sean testigos de sus vidas ”.