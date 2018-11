Dart: festival de cine documental sobre arte contemporáneo

Barcelona celebra del 29 de noviembre al 2 de diciembre la segunda edición de este pionero festival que cuenta con 11 documentales, 5 estrenos nacionales y 2 en la Ciudad Condal. La sección oficial proyecta la película sobre el fotógrafo Alberto García-Alix, documentales sobre el artista chino Cai Guo-Qiang (de Isabel Coixet), Salvador Dalí, Cecil Beaton o Hockney. Como novedad, una sección especial dedicada al arte povera

Dart Festival, una iniciativa pionera en España por su temática, acercar al público el arte contemporáneo a través de documentales (vida de los artistas, los procesos de creación, la investigación y las historias que hay detrás de sus trabajos) vuelve a Barcelona para celebrar su segunda edición y lo hace con un programa que cuenta con la proyección de 11 documentales, de los cuales 5 son estrenos nacionales y 2 en la Ciudad Condal.

Además de la Sección Oficial (Cines Girona), y como novedad, el festival organiza una Sección Especial (Macba y Cines Girona), una Sesión Inaugural (Aribau Multicines) y actividades paralelas (Fundació Foto Colectania).

La Sección Oficial de Dart cuenta con el retrato de uno de los fotógrafos más importantes del panorama internacional y referente de toda una generación Alberto García-Alix. La línea de sombra (2017), una película dirigida por su amigo, también fotógrafo y colaborador Nicolás Combarro. La versión cinematográfica de la cinta, en su estreno en un festival en Barcelona, ha ganado como Mejor documental en el Festival de Cine de Guadalajara. Además, y como actividad paralela, Nicolás Combarro y Miguel Ángel Delgado, creadores del proyecto, ofrecerán una masterclass en la Fundación Foto Colectania (30 de noviembre).

Además el festival cuenta con el estreno nacional de El espíritu de la pintura (2017), de Isabel Coixet, una película sobre el artista chino Cai Guo-Qiang, el único que ha expuesto en vida en el Museo del Prado. La cinta narra el proceso de inspiración y producción del artista para su exposición en la pinacoteca nacional que se inauguró a finales de octubre de 2017.

Por otra parte, Kusama-Infiniti, de Heather Lenz, narra la vida y la obra de la japonesa Yayoi Kusama, la artista viva más cotizada y una de las más aclamadas del mundo, una mujer que, gracias a su carácter fuerte y determinado, logró liberarse de la rígida sociedad en la que se crió, superando el sexismo, el racismo y la enfermedad mental para llevar su incomparable visión artística a la escena mundial.

Además, el espectador también puede disfrutar de La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí (2017), de David Pujol, una película que a través del hogar del pintor como hilo conductor explica la vida y obra del artista, y Love, Cecil (2017), de Lisa Immordino Vreeland, la cineasta especializada en retratar grandes personalidades del siglo XX, sobre la vida del fotógrafo, escritor, pintor y diseñador Cecil Beaton.

El festival cuenta además con los estrenos nacionales de Megalodemocrat (2018), de Benjamin Duffield, sobre el artista urbano Rafael Lozano-Hemmer, una película rodada durante más de diez años en 30 ciudades de todo el mundo, y Hockney (2017), una cinta de Michael Trabitzsch sobre el vibrante imaginario del artista vivo británico más famoso y uno de los más importantes de la historia del arte, a medio camino del Pop Art y el realismo del siglo XX.

La nueva Sección Especial, que en esta edición está dedicada al 50 aniversario del nacimiento del Arte Povera, el movimiento artístico más influyente del arte italiano del siglo XX, cuenta con tres estrenos nacionales de tres de los máximos representantes del movimiento: Intorno a Marisa, de Simona Confalonieri (2018), una cinta sobre Marisa Merz, la única protagonista femenina del movimiento de arte povera; On The Edge of Glory: The Life and Works Of Pino Pascali (2017), de Maurizio Sciarra, sobre la vida y obra de Pino Pascali, uno de los fundadores del Arte Povera, y Michelangelo Pistoletto de Daniele Segre (2013), figura clave del arte contemporáneo.

Esta Sección Especial “50 años de Arte Povera”, organizada en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura de Barcelona, empezó una semana antes, el jueves 22 de noviembre en el MACBA, con la conferencia del comisario y crítico de arte Germano Celant, creador del término “Arte Povera”. En su conferencia, Celant hizo un repaso histórico a los inicios del movimiento italiano desde la primera publicación del texto fundacional hasta las posteriores exposiciones en Italia y en toda Europa.

