Colores, formas, texturas y confort se dan cita en Marbella Design & Art 2023

La sexta edición de esta feria que combina arquitectura, interiorismo, artesanía y arte contemporáneo supone un reclamo a la excelencia, a la creatividad y al esfuerzo de todos los que integran el mundo de la armonía y el confort. Un mundo que tiene la compleja y fascinante tarea de hacer nuestras vidas mucho más placenteras. Del 2 al 12 de noviembre

Con un formato de montaje innovador y exclusivo, el Palacio de Ferias, Exposiciones y Congresos Adolfo Suárez de Marbella, de más de 3.000m² en superficie diáfana se convierte en el primer epicentro del diseño vanguardista en la Costa del Sol. Nuevamente con la dirección de David Jiménez y Sergio Sánchez, la feria se renueva en formato y en recorrido.

En un esfuerzo por mantener el nivel y superarse a sí misma, Marbella Design & Art vuelve del 2 al 12 de noviembre a la Costa del Sol combinando el arte contemporáneo, el diseño, la arquitectura, el interiorismo y la artesanía a lo largo de 11 días.

Novedades y personalidades asistentes

Este año, Marbella Design & Art se enorgullece de presentar una impresionante lista de nuevos nombres y colaboraciones que enriquecerán la experiencia de diseño en la feria. Entre las personalidades más destacadas que participan por primera vez se encuentran el aclamado diseñador Pepe Leal, quien diseñará y producirá el espacio de Natuzzi, el estudio catalán Alfons y Damián, con Neolith, así como Paralela Taller Creativo, con Cosentino, también el estudio Punto Filipino (premio AD de este año), diseñando el espacio de Adiction Design y el espacio de Talenti, con los muebles del gran diseñador italiano Roberto Palomba, quien estará presente en la feria.

Además, hay otras flamantes incorporaciones como las de: Nina Dubarry, Sullà Studio, Paralela y Gierredue Design (GR2), y Eichholtz -con su equipo de diseño in house- y Blanca Pera Interior Design en la ejecución del espacio de Spa de Star Wellness. Una muestra palpable del crecimiento permanente del evento.

Amber Umbra, Mesa centro, Showroom Silveira. Arriba, diseño de Alexandra Grato.

Un regreso destacado es el de Alfonso Castellón, quien estuvo a cargo de la dirección artística de la edición 2020 de Marbella Design & Art, y ahora estará a cargo del importante espacio de Looxur by Puya.

Los patrocinadores de esta nueva edición son:

Amber Craft & Design // Anantara Villa Padierna y Cosentino, junto a otras importantes firmas como: Aalto // Agrojardín // Arklam // Bang & Olufsen // Cement Design // Da capo Escultura // Gierredue Arredamenti // Gira // Goyo Catering // Hisbalit // Hotel Don Pepe Gran Meliá // Illusion // LDK Garden // Les Roches // Lowpoly // Marbella Club // Orac // Pedro Peña // Polestar // Safe Creative // Simon // Spazio Top // Stylish Club // The Painter Club // UHY Fay & Co y Zagaleta.

Los Interioristas que vuelven

La 6ª edición de Marbella Design & Art también celebra el regreso de numerosos interioristas que han cautivado a su público en la edición anterior: Welcome Design, Laura Carrillo, Diego Guillén, Shelum Bautista, Worn Studio, Javier Escobar, Unica, Cristina Puerta Estudio, Femont Galvan, Leonela Rivas, Mar Vidal, Mercedes Arce, Nothing Studio, Simona Garufi, Eva Jurado, Soledad Ordoñez Giordano, Additions Design, Aalto Exclusive Design (participante de todas las ediciones).

Los espacios especiales

La feria se distingue, entre otras cosas, por sus espacios especiales diseñados para inspirar, transformándose en el mejor escaparate artístico de la temporada y que servirán como “áreas sociales” de Marbella Design & Art.

Diseño de Aalto Exclusive Design (participante de todas las ediciones).

Este año destaca:

• El restaurante: Diseñado por Marisa Gallo, ganadora del premio al Mejor Stand del año 2022 con su proyecto Jacaranda, con la participación de Almosa, Filippo Uecher, Bang & Olufsen, Nexia, Bardera, ABB Niessen, y gestión de Goyo Catering.

• La terraza: Un diseño de espacio outdoor por Landscapers con las firmas Co’ Tantic Studio y Lighting Stone, Vallsfusta, GLC iluminación y Serart Pedra.

• Le Club: el espacio de networking y encuentros de negocios del evento, por Design Institute of Spain by Deseese Design con Tattoo Contract, Bona Iberia, Tarimadecor, Apegrupo, Todometal Marbella y Ateliermel con el diseño exclusivo de Dessese Design.

• Auditorio: Creado por Le Interior by Leonela con Mi Jardín Vertical, C&P, Roca Tiles, Kriskadecor, Sulla Studio y Global TV.

Los espacios participantes

En el escenario efervescente de la feria, los protagonistas son los artistas, diseñadores, arquitectos, interioristas y grandes marcas que transforman utopías en realidades.

Sixty Pro, por Javi Escobar.

Las marcas que nos acompañan en esta edición son: AALTO EXCLUSIVE DESIGN // ADDICTIONS // AGROJARDIN // ALFONSO CASTELLÓN // ALFONS & DAMIÁN // ALMOSA // ALVICO // AMBER // ANTONIO QUIRÓS // APEGRUPO // ARITCO // ARTE INTERIOR FURNISHINGS SPAIN // ART FROM SPAIN // ARTE INTERIOR FURNISHINGS SPAIN // ARTESANOS DE ARAGÓN // ASCALE BY TAU // ATELIERMEL // AUTHENTAGE // AVAWOOD DESIGN // BANG & OLUFSEN // BARDERA // BONA // BORA // C & P // CARRILLO INTERIORISMO // CASAMANCE // CERAMICA A MANO ALZADA // COLECCION ALEXANDRA // CORIAN // COSENTINO // CO’ TANTIC STUDIO // CRISTINA PUERTA ESTUDIO // CUPA STONE // DA CAPO ESCULTURA // DANIEL PERANDRES // DECOLUXE // DESIGN INSTITUE OF SPAIN // DI PUERTAS // DIEGO GUILLEN LIGORI // DORNBRACHT // ECOCERO // ECOCLAY // EFLUX // EICHHOLTZ MARBELLA // ELITIS // ELECTRIC GMM EUROPE ESCENIUM // ESTUDIHAC // EVA BEKIER // EVA JURADO // FEMONT GALVÁN // FILIPPO UECHER // FORMICA // GANDIA BLASCO // GIERREDUE // GIL STAUFFER // GIRA // GLC ILUMINACIÓN // GLOBAL TV // GORDON IMPORTS // GOYO CATERING // GRUPO NAGAR // GUADARTE // HAGER // HIKARU // HILLSDESIGNS // HISBALIT // HTM MARBELLA// HÜEST // I-DOMUS // ILLUSION // INKO COCINAS // INTERIORISIMO BY MARISA GALLO // ISIDORE LEROY // JD7 GROUP // JAVIER ESCOBAR // JUAN CARLOS CALLEJAS // JUNG // JUNTA DE ANDALUCÍA // KRISKADECOR // LA CLAVE SPAIN // LA EBANISTERIA // LANDSCAPERS // LAUFEN // LE INTERIOR BY LEONELA // LEDESIGN4U // LEGADO ARTESANO CASTILLA LA MANCHA // LIGHTING STONE // LLADRÓ // LMA ILUMINACION // LOOXUR BY PUYA // LOW POLY // LUMBRE // LUZÓPTIMA // MADE TO LAST // MADERAS SANTIAGO SEVILLA // MAINZU CERAMICA // MAISON & OBJET // MANSO // MANUEL LARRAGA // MAR VIDAL // MATIMEX // MERCEDES ARCE // MI JARDIN VERTICAL BY MARISA MARTOS // MISIA // NAGAMI DESIGN // MUBOTAR // NATURAMIA – TECHLAM // NATURTEX // NATUZZI // NEOLITH // NEXIA // NIESSEN // NODDUM // NOTHING STUDIO // OTTO MEDEM // PANELES ACUSTICOS ECOCERO // PARALELA // PEPE LEAL // PERALTA VIDAVI // PROLICHT // PUERTAS CAMINO // RAMOS Y COBOS // RIBES Y CASALS // ROCA TILES // ROFER AND RODI // RUMBOL // SAFE CREATIVE // SAHOGAR // SAIHO BY CEILICA // SCHOTT GLASS // SHELUM BAUTISTA // SIMON // SIMONA GARUFI // SIXTYPRO // SMEG // SOLEDAD ORDOÑEZ GIORDANO // STAR WELLNESS // STUDIO ND // STYLISH CLUB // SULLÀ STUDIO // TARIMADECOR // TARIMAS DEL MUNDO // TARIMATEC // TATTOO CONTRACT // TALENTI // TECHNOGYM // TERRACONTI // TEXDECOR // THE PAINTER CLUB DESIGN // THIBAULT VAN RENNE // TIMBER ART // TODOMETAL MARBELLA // TORO ARTE CONTEMPORÁNEA // UECKO // UHY FAY & CO // UNICA // VILLEROY & BOCH // VAN GOGH ART GALLERY // WELCOME DESIGN SONNOF (YASTWORK).

La importancia del arte y el diseño

Marbella Design & Art siempre ha abrazado a las expresiones artísticas en todas sus formas, y esta edición no es la excepción. Aupan la convergencia entre el arte, el diseño y la artesanía como fuente de inspiración y creatividad, todo ello es reflejado en su diversidad de espacios y en la participación de numerosos artistas en cada una de sus ediciones.

Uecko, por Devesa y Agenjo.

Una muestra del compromiso por la excelencia será la exposición efímera de artistas italianos y suizos, comisariado por Francesco Toro, así como las instalaciones e intervenciones de artesanos en todo el recorrido del evento, dentro y fuera de los espacios de los interioristas.

El paseo de la artesanía

Un elemento sobresaliente de Marbella Design & Art en el plano de las creaciones será “El paseo del Diseño y la Artesanía” donde el público podrá apreciar piezas de diseño emplazadas en zonas comunes del evento, formando así un recorrido especial dentro del mismo.

Por primera vez nos acompaña el patrocinio de la Junta de Andalucía con el comisariado de Begoña Pascual Hormías, que destaca cómo la innovación está tomando forma en la práctica artesanal de Europa, resaltando la coexistencia de la artesanía de manera transversal en los procesos creativos de diversas disciplinas, así como su papel fundamental como plataforma de acceso a los mundos de la moda, el diseño de interiores y el estilo de vida.

Porcelanosa también estará presente en Marbella Design & Art 2023.

Y entre otros diseñadores, destacamos a Iñigo Callejas, de AMBER. Un taller estudio de la costa gaditana que realiza mesas y mobiliarios de diseño con maderas excepcionales. Colabora con los más importantes interioristas y arquitectos de toda Europa.

Eventos especiales

Además de la feria en sí, Marbella Design & Art 2023 invita a sumergirse en un universo de experiencias. Entre susurros de creatividad y paradigmas de innovación la feria albergará eventos especiales con mucho contenido y un elemento en común con todas las ediciones: el fantástico clima de amistad, colaboración y diversión entre colegas, desde la fiesta de inauguración en Anantara Villa Padierna, hasta la fiesta VIP en el Marbella Club – ambos patrocinadores del evento desde la primera edición – hasta la presentación de la serie “Tocadas sobre Artesanías Españolas” a cargo de Lola Rúa y Tomás Alía.

Moso, por Alterespacio.

El enfoque de negocios presentados por Cement Design en las jornadas Pro Business, discutirá el papel crucial del diseño y la arquitectura en el desarrollo de franquicias comerciales, con la participación de importantes dueños de franquicias hoteleras y de restauración.

El jurado

Las mentes detrás del veredicto en Marbella Design Art 2023 son cuatro personalidades del mundo del diseño que aportarán perspectivas únicas y un juicio impecable para dar vida a una evaluación que es, en sí misma, un reconocimiento de colegas hacia colegas. El jurado de esta edición estará compuesto por Tomás Alía, Pedro Peña, Marta Riopérez y Paula Baúlde.

Marbella Design & Art 2023

PATROCINADORES PRINCIPALES Amber Craft & Design // Anantara Villa Padierna y Cosentino.

PATROCINADORES Aalto // Agrojardín // Arklam // Bang & Olufsen // Cement Design // Da capo Escultura // Guierredue Arredamenti // Gira // Goyo Catering // Hisbalit // Hotel Don Pepe Gran Meliá // Illusion // JD7 GROUP // Les Roches // LDK Garden // Lowpoly // Marbella Club // Orac // Pedro Peña // Polestar // Safe Creative // Simon // Spazio Top // Stylish Club // The Painter Club // UHY Fay & Co // Zagaleta.

COLABORADORES ESPECIALES Data Driven Communication Agency // DIOS Design Institute of Spain // Elle Education x Mindway // Monarque Hoteles y Turium.

CON EL APOYO DE: AYUNT. DE MARBELLA // DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA // JUNTA DE ANDALUCÍA // PALACIO DE CONGRESOS, FERIAS Y EXPOSICIONES DE MARBELLA.