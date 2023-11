La última edición de Dart Festival ya está aquí 

El cartel de la programación presencial lo encabezan una cinta sobre el colectivo artístico Pussy Riot, los biopics sobre Edward Hopper y Tamara de Lempicka, un retrato del escultor alemán Thomas Schütte, la aventura de la estrella del arte islandés Ragnar Kjartansson en Moscú, un documental sobre el fundador de Grupo 9999, un colectivo de arquitectos y diseñadores radicales. Del 29 de noviembre al 5 de diciembre en distintas salas de Barcelona

Dart Festival, el único certamen de cine documental centrado exclusivamente en las artes visuales que se celebra en España, vuelve con una programación que destaca la riqueza de la industria del cine documental sobre arte y pone de relieve las múltiples funciones que las artes visuales cumplen en nuestra sociedad.

Tráiler del Dart Festival 2023.

La 7ª edición de Dart reúne un programa de 26 películas, de las que 10 son estrenos en España. Además, contará con la presencia de 10 directores y protagonistas invitados. El certamen ofrecerá sesiones presenciales y actividades paralelas en Barcelona del 29 de noviembre al 5 de diciembre entre salas de cine e instituciones artísticas: Sala Phenomena, Cinemes Girona, Disseny Hub Barcelona y The Social Hub. Por otro lado, Filmin acogerá una especial selección online de títulos del 29 de noviembre al 31 de diciembre.

La programación online incluirá títulos de éxito que llegan a Filmin por primera vez, como la cinta Mujeres de la Bauhaus, un documental sobre la obra más importante de la escultora Cristina Iglesias, un retrato de la arquitecta Lina Bo Bardi y una celebración de la vida y del arte filmada por Man Ray. Además, el Canal Dart en Filmin ofrecerá los documentales galardonados en la anterior edición del Festival: The Melt Goes On Forever: The Art and Times of David Hammons y J’ai retrouvé Christian B. Está disponible la programación completa en su página web.

A la izquierda, el documental galardonado el año pasado J’ai retrouvé Christian B; a la derecha, Free color, de uno de los artistas cinético-ópticos más importantes del mundo, Carlos Cruz-Díez.

El jurado de la Sección Oficial está compuesto por destacadas personalidades del ámbito cultural y artístico: Carolina Ciuti, comisaria y crítica de arte; Ianko López, periodista especializado en arte y audiovisual; y Violeta Kovacsics, crítica cinematográfica y docente.

El Premio Laie Dart 2023 A La Mejor Dirección y el Premio Laie Dart 2023 De La Crítica se anunciarán durante la fiesta de entrega de premios el 2 de diciembre en The Social Hub Poblenou Barcelona.

Programación de DART 2023

En la programación presencial, cuatro estrenos en España destacan el compromiso del festival de ofrecer una mirada a la amplitud de disciplinas y formas de hacer arte en nuestro propio tiempo. Los documentales Pussy Riot, Rage Against Putiny Soviet Barbara: la historia de Ragnar Kjartansson en Moscú situarán el público en la más reciente actualidad, con prácticas e intervenciones artísticas que se cruzan con la brutal invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Denis Sneguirev presentará el primer documental que traza la década de lucha contra el orden patriarcal y represivo del colectivo feminista Pussy Riot. Por otro lado,Gaukur Úlfarsson, que se ha consolidado como uno de los directores islandeses más interesantes de la última década, presentará Soviet Barbara, una crítica vanguardista del imperio postsoviético protagonizada por la estrella del arte islandés Ragnar Kjartansson. Por otro lado, el filme THOMAS SCHÜTTE, I Am Not Alone de la premiada directora alemana Corinna Belz nos lleva al estudio de uno de los artistas contemporáneos más reconocidos internacionalmente: Thomas Schütte, que lleva más de 40 años encontrando respuestas sorprendentes en obras en papel, arcilla, vidrio o bronce que han dado la vuelta al mundo.

Denis Sneguirev presentará el primer documental que traza la década de lucha contra el orden patriarcal y represivo del colectivo feminista Pussy Riot.

En Filmin, el arte contemporáneo tendrá como protagonistas al célebre artista afroamericano David Hammons, que en el documental The Melt Goes On Forever confronta las fisuras entre las razas mediante una profunda crítica de la sociedad, y el mundo del arte de élite; a Christian Boltanski,con J’ai retrouvé Christian B en el que el director Alain Fleischer se ha comprometido con absoluta dedicación a documentar la vida del artista francés a lo largo de cincuenta años; y a Carlos Cruz-Díez uno de los artistas cinético-ópticos más importantes del mundo en el documental Free Color.

Grandes maestros

Tres producciones exploran la vida y la obra de pintores y pintoras fundamentales de la historia del arte. El estreno de Hopper – An American Love Story de Phil Grabsk traza la historia del enigmático Edward Hopper (1882-1967), uno de los pintores estadounidenses más célebres del siglo XX y máximo exponente del realismo americano, cuyo arte, popular, alabado y misterioso, ha influenciado innumerables pintores, fotógrafos, cineastas y músicos como Rothko, Banksy, Alfred Hitchcock, David Lynch e incluso Los Simpson.

Sylvie Kürsten estrenará Tamara de Lempicka, la reina del Art Decó, un retrato de la pintora anticonformista, fascinante y escandalosa que fue un símbolo de la emancipación femenina en el mundo del arte de los años veinte y treinta en París y más allá. Cerca de Vermeer, dirigido por Suzanne Raes, nos lleva entre los bastidores de la mayor exposición sobre el maestro holandés del Siglo de Oro jamás realizada, este 2023. Una exposición en el Rijksmuseum de Ámsterdam que fue sold-out aún antes de abrirse y que dio lugar a descubrimientos inesperados sobre el maestro holandés del Siglo de Oro.

La cinta Man Ray y Picasso – Un verano en la Costa Azul documenta el inolvidable verano de un grupo de amigos artistas en 1937 a partir de filmaciones de Man Ray.

Además, se presentará en Filmin Man Ray y Picasso – Un verano en la Costa Azul. Una cinta que, a partir de filmaciones de Man Ray, documenta el inolvidable verano de un grupo de amigos artistas en 1937: Man Ray, Pablo Picasso, Dora Maar, Paul Éluard, Nush Éluard, Roland Penrose y Lee Miller. Por otro lado, Girls/Museum de Shelly Silver ofrecerá un viaje a través de la colección de pinturas del siglo XIX del Museo de Bellas Artes de Leipzig, un viaje guiado por la experiencia y las sensaciones de un grupo de jóvenes entre 7 y 19 años que de obra en obra, de siglo en siglo, nos cuentan lo que ven.

Las piezas más premiadas

El documental Fragments of Paradise sobre Jonas Mekas, el padrino del cine experimental y uno de sus máximos defensores, inaugurará la 7a edición de Dart. El documental del cineasta K.D. Davison fue galardonado como Mejor Documental sobre Cine en el Festival de Venecia y con el Gran Premio del Jurado en el DOC NYC. Es una mirada íntima a la vida y al trabajo de Mekas, fallecido en 2019, que documentó su vida en sus célebres películas-diario en busca de los «fragmentos de paraíso» que el cine puede proporcionar.

El biopic Nam June Paik: Moon is the Oldest TV, Gran Premio del Jurado en Sundance, The Guardian’s Best Films 2023 y Mejor Película Internacional en DocAvid, es un biopic de Amanda Kim sobre el célebre compositor y artista coreano. Considerado el fundador del videoarte, June Paik fue miembro del movimiento Fluxus y pionero en la utilización de soportes vídeos y televisivos en las artes visuales.

El último trabajo de Laura Poitras clausurará el festival.

La Belleza y el Dolor de la célebre cineasta, periodista y artista Laura Poitras protagonizará la clausura de Dart 2023. Este último trabajo de Laura Poitras fue el segundo León de Oro a un documental en la historia del Festival del Cine de Venecia y recibió 33 premios más, entre los ellos, un BAFTA Awards como mejor documental.

Producciones nacionales

Premiado en el Festival de Málaga con el Premio del Público y en los Premios Feroz con el Arrebato de No Ficción, el largometraje La Visita y Un Jardín secreto de la directora y productora Irene M. Borrego recupera la memoria de la pintora Isabel Santaló a través de su testimonio, de algunas visitas que aparecen en su residencia y de la voz de Antonio López, el único pintor de su generación que la recuerda.

En Mientras vivas, brilla, el pintor Matías Quetglas (Ciudadela, 1946) construye un relato íntimo, visual y poético sobre su propia existencia,El cineasta y programador de cinePol Merchan presentará El jardín de los faunos, un documental sobre Nazario, fundador del movimiento underground del cómic español y pionero de la novela gráfica gay. Un viaje hipnótico entre el presente y el pasado, una oda a la vida, al amor y al deseo. El guionista, dramaturgo y director Guillermo Logar, presentará Guernica: El último exiliado,un cortometraje que explora los últimos días de la transición española en los que la obra maestra de Picasso regresaba a España, a partir de testimonios en primera persona.

Proceso de desmontaje del Guernica de Picasso en el MOMA antes de trasladarlo a España.

Dart presentará en Filmin Hondalea: Abismo Marino, una cinta de Asier Altuna que relata el proceso de construcción de la que probablemente sea la obra más importante de Cristina Iglesias; y Lina Bo Bardi, del vidrio al barro, un documental de Jacobo Sucari y Josep María Montaner que indaga de forma reveladora la vida y el trabajo de la arquitecta Lina Bo Bardi.

Fotografía

Tres estrenos del festival darán gran protagonismo a la fotografía. Matteo Parisini presentará Infinito. L’universo di Luigi Ghirri, sobre el gran fotógrafo italiano que desligó la fotografía de toda suerte de definición y que creó una estética de la imagen destinada a innovar radicalmente la cultura fotográfica de la época. Codirigido por las comisarías, docentes y directora KatherineTweedie y Mary O’Connor, Archive Traces: Margaret Watkins Photographer es un cortometraje que retrata a una de las principales fotógrafas de vanguardista de principios del siglo XX Margaret Watkins, una fotógrafa canadiense especialmente conocida por sus contribuciones innovadoras a la fotografía publicitaria.

En el cortometraje Richard Mosse: What the Camera Cannot See, el director Ian Foster sigue al célebre fotógrafo conceptual irlandés en sus viajes para documentar las crisis humanitarias y medioambientales más importantes de nuestro tiempo.

Secuencias del cortometraje Richard Mosse: What the Camera Cannot See.



El Canal Dart en Filmin incluirá también Grain de Álex Contell y Tommaso Sacconi, un documental que explora las historias de aquellos artistas que siguen comprometidos con la fotografía analógica en una época donde la imagen digital está al alcance de todos.

Arquitectura y diseño

En colaboración con Disseny Hub Barcelona, Dart presenta el estreno en España de Radical Landscapes, un documental que recupera las ideas de una época de inaudita efervescencia cultural. Cuando la cineasta Elettra Fiumiheredó los archivos de su padre, descubrió una época radical pérdida. Fabrizio Fiumi, junto con el grupo de arquitectos y diseñadores radicales llamado 9999, contribuyeron a remodelar la escena internacional frente al racionalismo y el funcionalismo dominantes.

Radical Landscapes es un documental que recupera las ideas de una época de inaudita efervescencia cultural.

El grupo 9999 no fue un caso aislado, ya que más colectivos de la época tuvieron esta aproximación radical: Archigram en Londres, Ant Farm en EE UU, Hans-Rucker-Co en Austria, o José Miguel de Prada Poole en España. Radical Landscapes es un viaje por las décadas de 1960 y 1970 en una película con muchas capas. Un filme que celebra el espíritu del fundador del Grupo 9999 estableciendo un diálogo íntimo entre padre e hija y trazando una línea entre el presente y el pasado de los retos globales medioambientales y tecnológicos de hoy.



Además, Dart presentará por primera vez en Filmin Mujeres de la Bauhaus, una cinta de éxito deSusanne Radelhof que rinde homenaje a las casi 500 mujeres artistas que, aunque también estudiaron y enseñaron en la escuela de la Bauhaus, sus nombres han permanecido en la sombra durante muchos años.

Pases especiales

En el marco de la Setmana de l’Art a Catalunya, evento organizado por la asociación de Galerías de Arte de Catalunya (GAC), Dart ofrecerá la proyección de Cerca de Vermeer el viernes 1 de diciembre.



The Social Hub Barcelona Poblenou será sede destacada del festival el sábado 2 de diciembre, albergando la proyección Pussy Riot, Rage Against Putin y la fiesta de entrega de los galardones del festival, los Premios Laie.

El pase de clausura del festival, el domingo 3 de diciembre, será una sesión doble con el largometraje La belleza y el dolor y el cortometraje El jardín de los faunos.

El martes 5 de diciembre, en el auditorio de Disseny Hub Barcelona, Dart ofrecerá el estreno en España de Radical Landscapes, que contará con la presencia de algunos de los protagonistas.

Invitados de esta edición

Matteo Parisini director de L’universo di Luigi Ghirri, Italia.

Sylvie Kürsten directora de Tamara de Lempicka, la reina del Art Decó, Alemania.

Guðrún Olsen director de Soviet Barbara: la historia de Ragnar Kjartansson en Moscú, Islandia.

Corinna Belz directora de THOMAS SCHÜTTE , I Am Not Alone, Alemania.

Pol Merchan director de El jardín de los faunos, España-Alemania.

Lilla Fiumi (productora del documental) y Terry Fiumi (mujer del protagonista) de Radical Landscapes, Italia-Suiza.

Irene M. Borrego, directora de La Visita y Un Jardín Secreto, España.

Guillermo Logar, director de Guernica: El último exiliado, España.

Matías Quetglas, director y protagonista de Mientras vivas, brilla, España.