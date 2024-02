El Prado pone imágenes a «El poder del arte» de Robe Iniesta

La pinacoteca nacional plantea una colaboración inesperada entre el arte clásico y el rock sinfónico transgresivo como una manera de reivindicar el poder evocador de las imágenes. Un total de 27 obras ilustran uno de los temas de referencia de su último disco

Roberto Iniesta “Robe”, fundador y líder de la extinta banda de rock Extremoduro, incluyó un tema de más de 9 minutos de duración (El poder del arte) en su último álbum («Se nos lleva el aire») en el que defiende que el arte “bien nos pudiera salvar de una vida inerte, de una vida triste, de una mala muerte”.

Su trabajo ha sido el disco más vendido de las pasadas navidades y ha recibido numerosos elogios del mundo literario por el lirismo de sus letras. Se puede ver el vídeo en los perfiles del Museo del Prado en Instagram, X y Facebook.

El museo plantea esta colaboración inesperada entre el arte clásico y el rock sinfónico transgresivo como una manera de reivindicar el poder evocador de las imágenes y las posibilidades de combinación de las diferentes expresiones artísticas.

Danza de personajes mitológicos y aldeanos, por Rubens. Arriba, Tres músicos ambulantes, por Jordaens. Madrid, Museo Nacional del Prado.

El poder del arte demuestra que existe un vínculo profundo entre disciplinas aparentemente alejadas y que estas pueden adquirir siempre lecturas novedosas e inspiradoras.

“La palabra inerte (sin vida) procede del latín iners inertis, que está formada por el prefijo in (sin) y la raíz ars artis (arte). ¿Es casualidad o es que en algún momento nos dimos cuenta de que sin arte es lo mismo que sin vida? La pintura no necesita música, ya tiene. Y la música no necesita imágenes, ya tiene. Somos nosotros los que necesitamos que alguien nos salve de una vida inerte.

Gracias, Museo del Prado.” Robe

Orden de las obras que aparecen en el vídeo

Tiziano, Santa Margarita, h. 1565

Collantes, El incendio de Troya, s. XVII

Asselijn, Paisaje meridional en unas ruinas, h. 1647

Reni, San Sebastián, h. 1619

Koninck, Un filósofo, 1635

Scorel (atribuido), Retrato de un humanista, h. 1540

Parmigianino, Santa Bárbara, h. 1522

Velázquez, La fragua de Vulcano, 1630

Tiziano, Salomé, h. 1550

Rubens, Lucha de san Jorge y el dragón, 1606

Van Dyck, Diana y ninfa sorprendidas por un sátiro, 1622

Paret, Autorretrato en el estudio, 1775

Domínguez, Séneca después de abrirse las venas, 1871

Caravaggio, David vencedor de Goliat, h. 1600

Jordaens, Tres músicos ambulantes, 1645

Grimaldi (copia de Domenichino), Paisaje con músicos, s. XVII

Rubens, Danza de personajes mitológicos y aldeanos, 1630

Teniers, Fiesta aldeana, h. 1650

Mestres, En el baile, 1896

Tiziano, El caballero del reloj, h. 1550

Velázquez, Marte, h. 1638

Franken II, La construcción de la Torre de Babel, ss. XVI-XVII

Rubens, Prometeo, 1636

Bruegel el Viejo, El triunfo de la Muerte, 1562

Poussin, Paisaje con ruinas, 1642

Anónimo, La hoguera, s. XIX

Rubens, Orfeo y Eurídice, 1636