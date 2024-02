El Prado estrena piezas musicales inspiradas en su muestra “REVERSOS”

La exposición de la pinacoteca nacional, portada del número 300 de Descubrir el Arte , ha motivado la composición de NEKYIA (Viaje al otro lado de las sombras), un ciclo de siete piezas de nueva creación del compositor José María Sánchez-Verdú junto a un conjunto de obras de música barroca. Se presentará el viernes 16 de febrero a las 21:00 h. en la Sala de las Musas

NEKYIA es el término que describe el viaje al mundo de las sombras, a lo escondido, al Hades, al mundo de los muertos, a aquello que está al otro lado del mundo real. Todas las piezas del ciclo NEKYIA articulan y tematizan estas ideas desde la perspectiva de la Antigüedad grecolatina, pero en una visión actual, y se van combinando de forma continua con las piezas de música barroca.

Esta idea nace en relación a la exposición “REVERSOS”, comisariada por el artista Miguel Ángel Blanco. Está planteado específicamente para instrumentos muy significativos y para el espacio de la Sala de las Musas del Museo del Prado, aprovechando su acústica y sus posibilidades espaciales.

Sobre estas líneas y arriba, salas de la exposición REVERSOS. Foto © Museo Nacional del Prado.

Todo el proyecto confluye en una mirada muy amplia que parte del viaje de la nekyia (νέκυια) y abre la percepción y el conocimiento a otros territorios desconocidos. El espacio, la forma de producción del sonido, los juegos de espejos, de desplazamientos, etc. configuran la dramaturgia del proyecto y dan una especial significación a una perspectiva barroca y compleja -especialmente en cuanto a las construcciones visuales, como es nuestra época actual-. Este es el viaje que pretende trazar NEKYIA.

El programa musical combina un ciclo de siete piezas de nueva composición encargo del Museo del Prado (de título NEKYIA) junto a un conjunto de obras de música barroca. Estas últimas serán interpretadas por el ensemble L’Apothéose, uno de los grupos especializados más importantes de la actualidad. Estas obras contextualizan muchas de las imágenes y temáticas de la exposición “REVERSOS” –protagonista de la portada del número 300 de Descubrir el Arte-, a partir de un mundo rico y complejo en torno a lo visual como fue el Barroco. NEKYIA, por su parte, con diversas formaciones instrumentales, responde también a varias de las temáticas apuntadas de forma directa o poética en la citada exposición, todo en un diálogo continuo.

Datos útiles

Horario: 16 de febrero de 2024 a las 21 h

Duración: 65-70 minutos aproximadamente

Lugar de realización: Sala de las Musas (Museo del Prado, Madrid)

Precio: 12 euros

Entradas: a la venta on line y en las taquillas del Museo

Compositor: José María Sánchez-Verdú

Plantilla instrumental

AULÓS y CARNIX: Abraham Cupeiro

TROMBÓN TENOR-BAJO: Elies Hernandis Oltra

TUBA BAJA EN FA: Manuel Dávila Sánchez

ENSEMBLE L’APOTHÉOSE:

FLAUTA TRAVERSO: Laura Quesada

VIOLÍN BARROCO: Víctor Martínez

VIOLONCELLO BARROCO: Carla Sanfélix

CLAVE: Asís Márquez

DIRECCIÓN MUSICAL: José M. Sánchez-Verdú

ESTRUCTURA DEL CONCIERTO Y DEL CICLO NEKYIA (piezas I-VII)

I. Descenso al Hades (Trombón, Tuba y L’Apothéose)

Pieza barroca (L’Apothéose)

II. Hermes (Aulós)

Pieza barroca (L’Apothéose)

III. El paso de la laguna estigia (Tutti)

Pieza barroca (L’Apothéose)

IV. La Anunciación (L’Apothéose)

Pieza barroca (L’Apothéose)

V. Narciso (Tutti)

Pieza barroca (L’Apothéose)

VI. El laberinto de Dédalo (L’Apothéose)

Pieza barroca (L’Apothéose)

VII. Perséfone (Carnix, Trombón, Tuba y L’Apothéose)

Sobre el compositor

José María Sánchez-Verdú estudió Composición, Musicología y Dirección en Madrid y Frankfurt). Es Doctor Internacional por la UAM/Dresde y Licenciado en Derecho por la UCM. Ha recibido numerosos premios (tres Premios de Jóvenes Compositores de la SGAE, Premio del INAEM/Coelgio de España en París, Premio C. Halffter, Premio Ciudad de Alcoy, Förderpreis de la Siemens Stiftung (Múnich), Premio Nacional del Música, Irino Prize (Tokio), Beca Leonardo (BBVA), Premio de la Bergische Biennale (Wupertal), 1er Premio de la Junge Deutsche Philharmonie, Premio de excelencia del Ministerio Bávaro de Cultura, Premio de la Semana de la Música Religiosa de Cuenca, Premio Ibn Arabi por toda su obra, etc.) En 2022 ha sido nombrado Académico Numerario de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

Sus composiciones han sido programadas en festivales como MaerzMusik Berlin, Ultraschall Berlin, Musica Viva Munich, Kontakte Berlin, ECLAT Stuttgart, Musica Nova Helsinki, Wien Modern, la Biennale di Venezia, Ars Musica de Bruselas, Festival de Otoño de Varsovia, Stresa Festival, Philharmonie de Berlín, Enescu Festival, Musikgebouw y Concertgebouw de Ámsterdam, Lincoln Center Nueva York y un largo etc. Ha trabajado con A. Mehta, R. Fr¨hbeck, J. López Cobos, M. Janowski, A. Tamayo, V. Jurowski, P. Rundel, I. Volkov, J. Kalizke, S. Young, P. Heras-Casado, J. R. Encinar, E, Poppe, N. de Paz, etc. y con agrupaciones como la Orchestra de Suisse Romande, Bayerrischer Rundfunk, Rundfunk-SinfonieOrchester Berlín, Konzerthausorchester Berlin, WDR-Orchester, Hr-Orchester, NDR-Orchester, Brussels Philharmonic, Radio Symphony Orchestra Helsinki, Orchestra Sinfonica di Milano, Orquesta Sinfónica de Oporto, Orquesta Nacional de España y la casi totalidad de las orquestas españolas así como agrupaciones como el Ensemble Modem, MusikFabrik, Ensemble Recherche, KNM, Mosaik Berlin, Sinfonietta Amsterdam, Cuarteto Quiroga, Belcea Quartet, Pacifica Quartet, Kairos Quartett, Szymanowski Quartet, etc.

Sus cerca de quince proyectos escénicos han desarrollado aspectos como la luz, el color, la arquitectura, el movimiento, la virtualidad, etc. así como colaboraciones con escritores como Juan Goytisolo, Carlos Fuentes, Gerhard Falkner o Antonio Gamoneda, y han sido presentados en la Staatsoper Berlin, Deustche Oper Berlin, Salzbrug Biennale, Münchener Biennale, Neue Oper Wien, Festival900 Lugano, Schwetzinger Festival, Operadhoy, Teatro Real, Teatro de la Zarzuela, Staatstheater Mainz, Herrenhaussen Festspiele, Luzerner Theater, la Biennale di Venezia, ECLAT Stuttgart, Teatro Colón de buenos Aires, etc.

Ha sido compositor en residencia en festivales y ciclos de España, Alemania, Austria, Suiza, Polonia, Corea del Sur, Perú, etc. Ha realizado numerosas residencias en el Experimentalstudio de Friburgo, donde ha desarrollado la mayor parte de su trabajo con lectrónica con siete grandes proyectos hasta ahora. En 2014-2015 fue el primer Compositor en residencia del CNDM en España. Durante 2015-2016 lo fue con tres grandes composiciones con la Orquesta Filarmónica de Dresde.

Como director ha trabajado en numerosos festivales y con agrupaciones de España, Italia, Suiza, Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Polonia, Rumania, Egipto, Argentina, Uruguay, México, etc. Ha dirigido en el Teatro Colón de Buenos Aires, Ópera de Maguncia, Teatro de la Zarzuela, Teatro Real, la Biennale di Venezia, Ultraschall Berlin, Theatrhaus Stuttgart, Radio de Bruselas, Alte Open Frankfurt, Teatro Goldoni de Venecia, festival de Otoño de Varsovia, Salzburg Biennale, Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional, etc. a grupos comola SWROrchester, BrusselsPhilharmonic, Philharmonisches Staatsorchester Mainz, Orquesta Nacional de Montevideo, Orquesta Carlos Chávez (México), Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de Navarra, Ensemble Modem, Östereiches Ensemble fur Neue Musik, KNM, Ensemble Mosaik Berlin, Grupo Enigma Barcelona 216, Grup Instrumental de Valencia, etc.

Ha sido profesor estable de composición muchos años en varios centros europeos (Dresde, Hannover, Zaragoza) y colabora regularmente en los programas de doctorado de prestigiosos centros como la Sibelius Academy y la Kunstuniversitat de Graz. Desde 2001 es profesor de Composición de la Robert Schumann Hochschule de Dusseldorf, donde en 2021 ha sido nombrado Catedrático Honorario. Y desde 2019 es también Catedrático por oposición en el RCSM de Madrid.

Se han publicado numerosas grabaciones de obras suyas y se han realizado hasta ahora trece discos monográficos. Sus partituras se editan por la prestigiosa editorial alemana Breitkopf & Härtet (Wiesbaden).