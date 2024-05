La luz negra de Francisco Peinado brilla en Málaga

La JM Galería reúne 27 piezas con las que el artista malagueño, bajo un marcado expresionismo figurativo y una paleta oscura que paradójicamente afirma la vida, distorsiona la imagen de lo real para ensanchar su capacidad expresiva. Hasta el 13 de septiembre

A veces se requiere toda una vida para aprender a pintar y a crear como un niño; no me refiero a la técnica, sino a la inocencia, a la libertad creadora: pienso en Van Gogh (Recogida del trigo, Palomitas), pienso en Picasso… Pienso, salvando las diferencias, en Francisco Peinado (Málaga, 1941). En 1952 emigra a Brasil junto a su familia. Y en 1963 regresa a España. Años más tarde vive en Colonia y luego en Madrid hasta finales del 76, cuando vuelve a Málaga. Ha expuesto en numerosos lugares de España, Europa, África, América del Norte y América del Sur. Su obra, que ha recibido múltiples reconocimientos, como el Premio Andalucía Artes Plásticas 1992, puede apreciarse en el MoMA de Nueva York o en Museo Nacional de Arte Reina Sofía, entre tantos.

Esta exposición, Y P C M D L G. Francisco Peinado, en JM Galería reúne 27 piezas que abarcan poco más del último cuarto de siglo de su trayectoria creadora. Se trata sin duda de un artista con un mundo propio. Esto es fundamental en la modernidad. De lo contrario no podemos distinguir ni reconocer un estilo, una voz. El mundo de cualquier artista siempre deriva de eso que llamamos realidad. Pero no basta con una simple mímesis. Para eso ya está la fotografía. Es preciso reconfigurarlo.

Sobre estas líneas, Cabeza, 2011, óleo sobre tabla, 25×25 cm. Arriba, La invasion, 2001-2023, óleo sobre tela, 300×200 cm. Todas las obras de Francisco Peinado.

Se diría que bajo un expresionismo figurativo Peinado distorsiona la imagen de lo real para ensanchar su capacidad expresiva. Y lo hace con una serie de elementos reconocibles: un estilo naif (El lago azul, La ventana, Almendros con jazmín) no exento de espanto y esperpento (Cabeza, Restaurante el tigre) testimonio, ironía y crítica (La invasión, Gaza), una dimensión ritual, simbólica, erótica, onírica, autobiográfica y terapéutica (El nido, La terraza, Al levantar), y una paleta oscura, de una luz negra que paradójicamente afirma la vida.

Según Adorno sin lo feo no se puede comprender la historia de lo bello. Por eso el arte tiene en nuestra época el fin de mostrar lo deforme, lo desfigurado, lo rechazado. A diferencia de la belleza, que maquilla los desórdenes e injusticias del cosmos, en lo feo reposa la esperanza de una conciliación futura. Al contemplar La meada uno puede pensar en una grosería, pero antes bien lo interpreto como un acto de rebeldía y libertad, como una acto de afirmación de lo que somos. ¿Acaso la vida no es también oscura y fea? Esta es la luz negra del arte de Peinado con la que afirma la vida. Es el poder transformador del arte.

La meada, 2015, óleo sobre tela, 33×24 cm.

Sebastián Gómez Millán

Sobre la galería

JM Galería centra su actividad en torno al arte contemporáneo internacional con especial interés en la promoción de artistas plásticos y audiovisuales españoles, y artistas de proximidad. Dirigida desde su inicio, en el año 2001, por el galerista Javier Marín, JM Galería ha mantenido su apuesta por la ciudad de Málaga, recorriendo una arriesgada trayectoria a través de proyectos comprometidos con lenguajes, conceptos y formas actuales, donde se analiza y reflexiona sobre muy diferentes cuestiones que afectan de una manera global a la sociedad y su forma.

JM Galería ha promovido desde sus inicios el mercado del arte contemporáneo, participado en diferentes ferias de arte internacionales como ARCO, Hot Art, Basel o Art DUBAI entre otras. La galería cuenta también con dos programas expositivos paralelos al programa general en los espacios de la galería: columnaJM, dedicado a proyectos específicos de artistas incipientes del contexto local y andaluz, que nace de la necesidad de generar ámbitos que dinamicen la oferta artística local de la nueva creación de proximidad; y JMenvivo, un programa específico de performances y live art que se ha convertido en poco tiempo en un referente y puntal dentro de la performance actual, pero también de manifestaciones artísticas experimentales en vivo, un arte de acción cuyos géneros se funden o Hibridan a través de la danza, el teatro, la música, la propia perfomance, el activismo, la poesía, o diversas prácticas multimedias como un universo trasfronterizo, que se abre a mil influencias y corrientes actuales.

Datos útiles

Y P C M D L G. Francisco Peinado

JM Galería (Duquesa de Parcent 12, Málaga)

Del 10 de Mayo al 13 de Septiembre de 2024