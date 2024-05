Descubre a las protagonistas de la nueva edición del “El Prado en femenino”

El Museo del Prado consolida esta propuesta expositiva y la amplía con un ambicioso programa de actividades que lo sitúan entre las instituciones pioneras en la tarea de visibilizar el papel de la mujer en el arte destacando la contribución de nuevas promotoras artísticas a sus colecciones

Después de la extraordinaria acogida del itinerario El Prado en femenino (diciembre 2022-abril 2023), que se ha convertido en referente para otros museos y colecciones, el Museo Nacional del Prado presenta, desde este momento y hasta el 8 de septiembre, una segunda edición que nos invita a celebrar el coleccionismo de distintas mujeres de las casas reales europeas cuya contribución fue decisiva para el engrandecimiento de la antigua colección real y, por consiguiente, del actual Museo.

Siguiendo un criterio cronológico, el primer itinerario se centraba en aquellas mujeres cuyas actuaciones coincidían con los años comprendidos entre el nacimiento de Isabel la Católica y la muerte de Isabel Clara Eugenia (1451-1633). En esta segunda edición, avanzamos hacia el siglo XVII para centrar nuestra mirada en nuevas promotoras artísticas cuyas vidas quedan enmarcadas entre las figuras de Isabel de Borbón y Mariana de Neoburgo (1602-1700). Destaca por su excepcionalidad la reina Cristina de Suecia, a quien debemos el conjunto más valioso de escultura clásica del Museo Nacional del Prado, pero también obras pictóricas tan fundamentales y representativas de sus colecciones como las tablas de Adán y Eva de Durero.

Mariana de Neoburgo a caballo, Giordano, Luca. Óleo sobre lienzo, 81,2 x 61, 4 cm 1693- 1694 Madrid, Museo Nacional del Prado.

La firme voluntad del Museo Nacional del Prado por visibilizar el papel de la mujer en el arte y por destacar la contribución de estas promotoras hace que este itinerario vaya acompañado de un libro centrado en sus protagonistas, cuatro piezas audiovisuales que se estrenan hoy mismo en coproducción con CaixaForum+, así como de un ambicioso programa de actividades complementarias entre las que destacan: visitas con la comisaria del recorrido, creación de recursos de contenido digital, guías para las familias, un curso de formación para el profesorado, un ciclo de cine, una pieza de danza o una nueva editatona.

La continuidad y la participación transversal de las distintas áreas del Museo Nacional del Prado en este proyecto lo sitúan en la línea de las iniciativas que, en este ámbito, han desarrollado instituciones como el Rijksmuseum (Women of the Rijksmuseum) y la National Portrait Gallery (Reframing narratives) y demuestran su firme compromiso por contar la historia más ampliamente y mostrarla desde un punto de vista más inclusivo, creando nuevos relatos en los que las mujeres son protagonistas por derecho propio, como es el caso que nos ocupa: las promotoras artísticas, las patronas de las artes, las mujeres que impulsaron esta institución y contribuyeron poderosamente a formar sus colecciones y a las que a través de este proyecto el Museo les brinda un más que merecido homenaje.

Actividades y recursos vinculados a “El Prado en femenino II”

Nuevas piezas audiovisuales para la serie documental Obras maestras del Prado y sus promotoras artísticas

Una de las principales contribuciones a este itinerario lo constituyen las cuatro piezas audiovisuales de unos 30 minutos de duración, realizadas en coproducción con CaixaForum+, que se incorporan a la serie documental Obras maestras del Prado y sus promotoras artísticas iniciada en la edición anterior. En esta ocasión, las piezas están centradas en las figuras de Cristina de Suecia, Isabel de Borbón, Mariana de Austria y Mariana de Neoburgo. En ellos han participado conservadores del Museo Nacional del Prado e investigadores del ámbito académico nacional e internacional. La creación de estas piezas constituye un recurso audiovisual de gran valía para la transferencia del conocimiento y la divulgación científica. La serie documental está disponible desde hoy mismo en la web institucional del Museo: https://www.museodelprado.es/recurso/serie-documental-el-prado-enfemenino/6ee4180a-d466-c090-824e-1150219c69e7 y desde la plataforma CaixaForum+: https://caixaforumplus.org/

Publicaciones

Con motivo de este proyecto se ha publicado un libro, que acompaña el itinerario, cuyo objetivo principal es explicar el destacado papel que las promotoras artísticas del período seleccionado (1602-1700) desempeñaron en la formación de las colecciones del Museo.

Cristina de Suecia a caballo, Sebastién Bourdon. Óleo sobre lienzo, 340,5 x 303 cm Madrid, Museo Nacional del Prado.

Encuentros científicos

El 6 y 7 de marzo de 2023 se celebró la segunda edición del simposio Protagonistas femeninas en la formación de las colecciones del Museo del Prado II. De Isabel de Borbón a Mariana de Neoburgo. Este encuentro constituye el marco teórico que respalda el itinerario que presentamos hoy. A propósito del mismo, el Museo ofrece en su web las conferencias de este encuentro.

Itinerarios dialogados

Este itinerario dialogado, enmarcado dentro de la segunda edición de El Prado en femenino, se ofrecerá dos días por semana, una en horario de mañana y otra en horario de tarde, para público general.

Conversaciones

Se ofrecerán ocho visitas con público general en conversación con Noelia García Pérez, comisaria del itinerario. Se realizarán los días 16, y 30 de mayo, 13 y 27 de junio.

Curso de profesorado

Los días 24 y 25 de junio 2024 se ofrecerá un curso para docentes, educadores y público interesado con el objetivo de abordar la perspectiva de género en la enseñanza de la Historia del Arte. Las distintas sesiones del programa contarán con profesionales de distintas instituciones académicas, investigadoras y profesionales del Museo del Prado que abordarán la enseñanza de la Historia del Arte desde una perspectiva de género; los arquetipos iconográficos femeninos en el arte; o recorridos a través de distintas épocas históricas, desde la Antigüedad hasta el presente, analizando la relación entre el arte y las mujeres.

Ciclo de cine

Programación de un ciclo de cine que contará con la proyección de películas como La reina Cristina de Suecia (1933), El rey pasmado (1991) o Los tres mosqueteros (2023). Se incluye, además, como última sesión y cierre del ciclo la presentación del documental de la directora Michéle Lemieux, Le Tableau Painting, inspirado en el retrato de Velázquez de Mariana de Austria. Tras cada una de las proyecciones, especialistas de distintos ámbitos de la cultura mantendrán una conversación sobre ella. Intervendrán, entre otros, Miguel Falomir, Rafael Narbona, Elsa FernándezSantos, Estrella de Diego o Silvia Mitchell.

Guías para familias

Elaboración de una guía didáctica del segundo itinerario de El Prado en femenino. Esta se concibe como un recurso impreso y digital que facilitará la visita autónoma de familias a dicho itinerario. Concierto/Artes vivas Programa que consistirá en el encargo de una pieza de danza vinculada a Cristina de Suecia y a la Sala de las Musas.

La reina Mariana de Austria, Velázquez. Óleo sobre lienzo, 234,2 x 132 cm Madrid, Museo Nacional del Prado.

Mujeres y ruralidad: Prado en femenino y su transferencia al ámbito rural

Celebración de las Jornadas Arte, mujer y ruralidad en octubre, próximas a la celebración del Día de la mujer rural. Los ejes de contenido en torno a los que estas se llevarán a cabo serán: mujeres en el medio rural, cultura comunitaria y arte comunitario para la construcción de nuevos imaginarios. 4 Inauguración de la exposición Florecer en la Galería Jónica Sur baja. Esta exposición muestra los resultados obtenidos en el taller de creación fotográfica que parte del encuentro con un grupo de mujeres de la Mancomunidad del Valle del Jerte. II

Editatona El Prado en femenino

El Museo del Prado y Wikimedia España organizan un nuevo encuentro de edición de voces de Wikipedia: II Editatona. El Prado en femenino. Este encuentro, que se celebrará el próximo 16 de mayo en la sala de las Musas del Museo Nacional del Prado, tiene como objetivo incorporar a la enciclopedia libre las voces y obras de las promotoras artísticas sobre las que hay poca información o que todavía no tienen artículo, además de revisar las voces que aparecen en Wikipedia de las protagonistas del Museo del Prado.

Creación de contenido digital: Infografía El Prado en femenino

Se ha creado un mapa relacional interactivo en la página web del Museo donde se conecta a las protagonistas de El Prado en femenino II con sus personajes contemporáneos y se indica el tipo de relación que existió entre ellos. También se relaciona a las protagonistas con las obras seleccionadas para el itinerario expositivo y se muestran los hitos que acaecieron mediante una línea cronológica.

Revisión de cartelas

En esta edición se ha continuado con la labor de revisión de títulos y textos explicativos de algunas de las cartelas que acompañan a la obra para presentar un relato actual acorde con el espíritu de la sociedad del siglo XXI. En este sentido, se han modificado siete cartelas de las treinta y cuatro incluidas en el recorrido.

Sala de las Musas Madrid, Museo Nacional del Prado.

Noelia García Pérez

Noelia García Pérez es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Sus principales líneas de investigación se centran en el patronazgo artístico femenino y en la relación existente entre arte, poder y género en el Renacimiento. Ha publicado ampliamente sobre estos temas en revistas como Women’s History Review, Early Modern Women. An interdisciplinary Journal, Goya, The Book Collector, ARBOR o Culture & History. Además, es autora, entre otros títulos, de las monografías Miradas de Mujeres. El patronazgo femenino y el arte de Renacimiento (Nausicä, 2004) y Arte, Poder y Género en el Renacimiento español. El patronazgo artístico de Mencía de Mendoza (Nausicä, 2004).

Ha sido editora de las recientes publicaciones Mary of Hungary, Renaissance Patron and Collector. Gender, Art and Culture (Brepols, 2020), Isabel la Católica y sus hijas: El patronazgo artístico de las últimas Trastámara (Editum, 2020), María de Hungría y Juana de Austria. El patronazgo artístico femenino en las cortes del Renacimiento europeo (Tres Fronteras, 2020), The Making of Juana de Austria. Gender, Art and Patronage in Early Modern Iberia (LSUP, 2021), Mujer y Retrato en el Renacimiento. Usos, funciones y formas de exhibición (Silex, 2022) y Portraiture, Gender and Power in Sixteenth-Century Art: Creating and Promoting the Public Image of Early Modern Women (Routledge, 2023). En estos momentos trabaja en la edición del volumen colectivo Artists and Female Patrons at the European Renaissance Courts: Rewriting the History of Art Patronage (Brepols, 2024).

Desde el año 2017 ha dado un impulso decisivo para convertir a la Universidad de Murcia en un centro de referencia para el estudio de la promoción artística femenina en la Edad Moderna con la creación y dirección de las Jornadas Internacionales de Investigación Arte, Poder y Género.

A lo largo de su carrera investigadora ha participado en nueve proyectos competitivos nacionales e internacionales. Entre ellos destaca el promovido por el J. P. Getty Research Institute sobre el patronazgo artístico de Mencía de Mendoza. Actualmente, es la investigadora principal de los proyectos del MICINN Medallas retrato y poder femenino en la Europa del Renacimiento (I): Las mujeres de la Monarquía Hispánica (2021-2024) y de la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia Arte Género y Representación Medallas retratos femeninas en las cortes del Renacimiento en Europa (2023-2026).

Itinerario El Prado en femenino II: promotoras artísticas de las colecciones del Museo (1602-1700)

1) Promotoras artísticas en el Museo del Prado

La construcción y difusión de la imagen de poder femenino en el siglo XVII es la cuestión principal con la que iniciamos esta primera sección, donde analizamos cómo el patronazgo artístico y cultural desarrollado por las mujeres de las casas reales europeas fue fundamental en el proceso de creación de una imagen propia que contribuyó, en gran medida, a afianzar su posición política y fortalecer su autoridad en la corte.