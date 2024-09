La historia de la fotografía desembarca en la Galería Tambien de Ibiza

Los galeristas Jorge Fernández y Natalie Rich han buceado en el fondo del marchante estadounidense Howard Greenberg para reunir en un único espacio obras de grandes fotógrafos del siglo pasado como Henri Cartier-Bresson, William Klein, Mary Ellen Mark o Wim Wenders. Hasta el 30 de septiembre

Natalie Rich y Jorge Fernández han seleccionado una amplia gama de fotografía documental del siglo XX, típica del programa de la galería de Howard Greenberg, para exponerla en la Galería Tambien de Ibiza. Los artistas elegidos se encuentran entre los más reconocidos, populares e importantes de la historia, todos ellos pioneros de algún modo: en el uso del color, la exploración de los lazos que unen pintura o fotografía, en la mirada a los marginados de la sociedad o los encuadres improbables y arriesgados.

Las obras de Henri Cartier Bresson, Mark Citret, Bruce Davidson, Frank Gohlke, Harry Gruyaert, Charles Jones, William Klein, Saul Leiter, Mark Ellen Mark, Joel Meyerowitz, Aaron Siskind y Wim Wenders muestran la unión entre las sensibilidades de la galería balear y la neoyorquina. Sin duda, esta es una exposición que marca un hito para Ibiza, y supone un punto de partida para que la isla se fortalezca como destino importante de exposiciones fotográficas. Situada en un lugar privilegiado como es Santa Gertrudis, escogido por Rich y Fernández por su carácter cosmopolita, la muestra está siendo la meca para coleccionistas, curiosos, amantes del arte y fotógrafos en busca de referentes e inspiración.

Las temáticas, que se mueven entre lo estético y lo emocional, van de la nostalgia a la impertinencia, de la introspección al activismo, con gran protagonismo de la experimentación y el descubrimiento. Al poner todas estas imágenes en relación en un mismo espacio pueden apreciarse nuevos lazos entre ellas, inspiraciones y ecos inesperados: el velo de la chica que posa en la calle para Mary Ellen Mark recuerda al de la modelo que fuma un cigarrillo en la instantánea de William Klein. Los solitarios escaparates capturados por Frank Gohlke casi parecen versio nes en blanco y negro de las instantáneas del Oeste americano tomadas por Wim Wenders en su viaje de estudios para París, Texas.

Retratos de los galeristas Natalie Rich y Jorge Fernández y de Howard Greenberg © Bastiaan Woudt. Arriba, en la imagen de apertura: Bruce DAVIDSON, Brooklyn Gang (Cathy and cigarette machine), 1959 © Bruce Davidson / Magnum Photos, Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York.

Todas estas similitudes funcionan como hilo conductor a través del que recorrer la historia de la fotografía del siglo pasado, marcada en gran medida por el trabajo que Howard Greenberg lleva realizando toda su vida: el de subrayar el trabajo de los grandes nombres y los pioneros, al mismo tiempo que rescataba a otros fotógrafos del olvido. Ahora, todos esos artistas redescubiertos por él ocupan un puesto de honor en la historia de la fotografía.

Los protagonistas de las imágenes son personajes intrigantes, fascinantes y conmovedores, que pueden ser desenfadados o atrevidos, pero también tímidos, casi recelosos, en las imágenes más íntimas. En otras ocasiones, directamente, parecen ajenos a la cámara, como ocurre en las imágenes de Cartier-Bresson: parece que nadie sabe que está siendo fotografiado, como si el artista le hubiese robado ese instante al olvido.

Los escenarios son múltiples: íntimos, interiores o confidenciales, pero también abiertos, públicos o vastos. Incluso pueden estar a caballo entre ambos mundos, como revelan las fotografías de Joel Meyerowitz. Así, la muestra nos invita a explorar la realidad, a reflexionar, a cuestionar nuestras percepciones, a imaginar otras narrativas, a sacar a la luz significados ocultos y sentimientos enterrados. Se trata, en definitiva, de una antología visual que nos incita a mirar el mundo de otra manera. El resultado es un acercamiento a la belleza, la poesía y la singularidad que se encuentran en las cosas más pequeñas.

Sobre la Galeria Tambien

La artista parisina Natalie Rich y el español Jorge Fernández, vinculados al mundo de la producción musical, han cambiado sus ajetreadas vidas en París por una más tranquila en Ibiza. Consideran que la isla les hace mejores: más creativos, más activos y más entusiastas. Eligieron Santa Gertrudis, un lugar cosmopolita en el centro de la isla como centro de operaciones. Allí comenzaron su andadura como galeristas.

Galeria Tambien es su mayor proyecto, en el que han aunado su pasión por la creatividad y las artes con sus propias experiencias vitales. Tienen debilidad por las piezas raras, tanto de de artistas icónicos del siglo pasado como de jóvenes creadores con una mirada visionaria. La Galería Tambien, además de ser un espacio para mostrar las afinidades artísticas de Natalie Rich y Jorge Fernández, quiere convertirse en un punto de encuentro para ibicencos y viajeros, nativos o adoptados, seleccionando siempre obras con historias que merecen ser contadas.

Sobre Howard Greenberg Gallery

La Howard Greenberg Gallery ha reunido una vasta y siempre cambiante colección, que actúa como una historia viva de la fotografía. Se encarga de gestionar y presentar un archivo de más de 40.000 copias.

Fotógrafo y fundador del Centro de Fotografía de Woodstock en 1977, Howard Greenberg ha formado parte de un pequeño grupo de galeristas, comisarios e historiadores responsables de la creación y el desarrollo del mercado moderno de la fotografía. La Galería Howard Greenberg -fundada en 1981 y conocida originalmente como Photofind- fue la primera en exponer sistemáticamente fotoperiodismo y fotografía “callejera”, hoy aceptados como componentes importantes del arte fotográfico, en gran parte gracias a su labor.

Howard Greenberg ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la fotografía. Contribuyó al reconocimiento de los artistas neoyorquinos de posguerra, de la New York School y de la Photo-League. Además, experto en encontrar obras abandonadas en desvanes y viejas viviendas, ha sido el encargado de descubrir y poner en valor a artistas que ahora consideramos leyendas de la fotografía, algunos de los cuales -como Joel Meyerowitz- forman parte de esta muestra.

Sobre los artistas

Henri Cartier-Bresson (Chanteloup-en-Brie, Francia 1908-Montjustin, Francia 2004) estudió pintura en París y poco después entró en el mundo bohemio de la ciudad. En 1931 empezó a hacer fotografías de influencia cubista y surrealista. Estas obras tempranas ya expresaban su afinidad por los marginados de la sociedad, que se mantendría a lo largo de toda su carrera.

En 1947 fundó la agencia fotográfica Magnum con Robert Capa, David «Chim» Seymour y otros, y pasó los siguientes veinte años documentando los grandes cambios y convulsiones de la época. En 1970 abandonó la fotografía por completo, y dedicó el resto de su vida a la pintura y el dibujo.

Henri CARTIER-BRESSON, Alicante, 1933 © Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos, Cortesía de Howard Greenberg Gallery, Nueva York.

Ganó importantes galardones como el Premio Nacional de Fotografía de Francia, el Premio Internacional de la Fundación Hasselblad o la Beca Honoraria de la Photographic Society de Reino Unido. Sus obras se encuentran en las principales colecciones y los museos de fotografía más importantes a nivel mundial.

Mark Citret (Buffalo, Nueva York 1949) empezó a fotografiar en 1968. Su obra es muy variada, sin enmarcarse en una temática o un lugar determinados. Sin embargo, sí hay elementos que se han encontrado muy presentes a lo largo de todo su recorrido, como ocurre con la naturaleza en todas sus variantes: desde los bosques al océano pasando por las dunas de arena.

Ha enseñado fotografía en la Universidad de Berkeley y en la de Santa Cruz, ambas en California, y para organizaciones como el Centro de Fotografía de Woodstock.

Mark CITRET, Grandstand Steps, Odell, Oregon, 2013 © Mark Citret, Cortesía de Howard Greenberg Gallery, Nueva York.

Su obra forma parte de importantes colecciones tanto públicas como privadas, entre las que destacan la del Art Institute de Chicago, el Monterey Museum of Art o la del Bank of America.

Bruce Davidson (Oak Park, Illinois, 1933) es conocido por su dedicación a captar la desigualdad social. Davidson asistió a la Universidad de Yale, donde estudió con el fotógrafo Josef Albers.

Posteriormente fue llamado a filas y destinado cerca de París, donde conoció a Henri Cartier-Bresson. Tras su servicio militar, Davidson trabajó como fotógrafo independiente para la revista Life y, en 1958, se convirtió en miembro de pleno derecho de Magnum. En 1962, recibió una beca Guggenheim y se dedicó a documentar el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. En 1963, el MOMA presentó sus primeras obras en una exposición individual. Actualmente vive en Nueva York y sigue haciendo fotografías.

Bruce DAVIDSON, Brooklyn Gang (girl smoking on picnic blanket), 1959 © Bruce Davidson / Magnum Photos, Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York.

Su trabajo puede verse en algunos de los museos más importantes del mundo, como el MoMa de Nueva York, el parisino Centre Pompidou o el Art Institute de Chicago.

Frank Gohlke (Wichita Falls, Texas, 1942) completó sus estudios de literatura inglesa en la Universidad de Yale, donde conoció al fotógrafo Walker Evans, y posteriormente estudió con el fotógrafo paisajista Paul Caponigro. Ha enseñado fotografía en la Universidad de Yale y el Massachusetts College of Art.

Frank GOHLKE, Landscape, Los Ángeles, 1974 © Frank Gohlke, Cortesía deHoward Greenberg Gallery, Nueva York.

En 1975, fue incluido en la influyente exposición New Topographics: Photographs of a Manaltered Landscape, organizada por el Museo Internacional de Fotografía de George Eastman House. Sus trabajos forman parte de las colecciones permanentes de prestigiosas instituciones públicas y privadas como la del MoMa o la del MET Museum.

Harry Gruyaert (Amberes, Bélgica, 1941) estudió fotografía y cine. Realizó algunas películas para la televisión flamenca antes de dedicarse a la fotografía en color en París a principios de los años sesenta. A principios de los setenta, cuando vivía en Londres, trabajó en una serie de imágenes de pantallas de televisión en color que más tarde se convertirían en sus famosas TV Shots. En esa misma época también fotografió su tierra natal y produjo dos libros, Made in Belgium y Roots. En 1982 se incorporó a la agencia Magnum.

Harry GRUYAERT, New York City, US3, 1985 © Harry Gruyaert, Cortesía de la Howard Greenberg Gallery en colaboración con la Gallery Fifty One.

Actualmente reside en París, y sus obras se encuentran en la colección de Hérmes, en la Bibliothéque Nationale de France, el Centre Pompidou o el Metropolitan Museum de Tokio.

Charles Jones (Wolverhampton, Inglaterra, 1866-Lincolnshire, Inglaterra, 1959) es uno de los descubrimientos más recientes y misteriosos del mundo de la fotografía. Nacido en Inglaterra en 1866, fue un jardinero de formación que alcanzó el reconocimiento público por sus habilidades hortícolas.

Entre 1895 y 1910 experimentó con la fotografía y produjo una serie de impactantes impresiones de verduras, frutas y flores. Fotografiaba a sus sujetos aislados de la naturaleza, sobre fondos neutros. Su técnica no tenía precedentes en la época y prefiguraba las fotografías modernistas de décadas posteriores. Su obra fue desconocida hasta que la descubrió un coleccionista en un mercadillo de Londres. Charles Jones no dejó negativos, diarios ni documentos y murió casi recluido en 1959.

Charles JONES, Cabbage Lettuce All the Year Round, c 1900 © Estate de Charles Jones, Cortesía de la Howard Greenberg Gallery, Nueva York.

Sus retratos vegetales han sido expuestos, entre otros centros, en el Museo de Bellas Artes de San Francisco, la Dulwich Picture Gallery de Londres o el Museo del Elíseo de Lausana.

Nadav Kander (Tel Aviv, Isreal, 1961) es un fotógrafo, artista y director conocido por sus retratos y fotografías de paisajes de gran formato. Nació en Israel, creció en Johannesburgo y se trasladó a Londres en 1982 para iniciar su carrera en serio. Entre sus proyectos anteriores destacan God’s Country, Signs we exist, Pause…

Su serie en curso, Dark Line – The Thames Estuary, es una reflexión personal sobre el paisaje del río Támesis en su punto de conexión con el mar, a través de imágenes amosféricas de sus aguas oscuras de movimiento lento y horizontes aparentemente infinitos.

Nadav KANDER, Monument, Utah, USA, 1995 © Nadav Kander, Cortesía de la Howard Greenberg Gallery, Nueva York.

Sus composiciones, a partir de una situación tranquila, crean por el contrario inquietud y rabia al mismo tiempo.

Ha expuesto su obras en galerías de Londres, Berlín, Nueva York… además de dar numerosas charlas sobre su trabajo y contar con varios fotolibros.

William Klein (Nueva York, 1928-París, 2022) ganó su primera cámara en una partida de póquer, mientras estaba destinado como soldado estadounidense en Alemania.

Tras trasladarse a París en 1948 acudió a la Sorbona. En un primer momento, su interés se centraba en la pintura abstracta y la escultura. Sin embargo, Klein acabaría llevando la fotografía de moda en una dirección totalmente nueva: capturó lo bello y lo grotesco por igual. Sacaba a las modelos del estudio y las llevaba a la calle. Sus imágenes brutalmente honestas causaron sensación. Posteriormente comenzó a explorar la imagen en movimiento, creando películas y documentales.

William KLEIN, Gun 1, New York, 1955 © Estate de William Klein, Cortesía de la Howard Greenberg Gallery, Nueva York.

Ha obtenido numerosos premios, y su obra se ha mostrado en instituciones de la talla de la Tate Modern de Londres, el Fotografiemuseum Amsterdam o el Museo Reina Sofía.

Mary Ellen Mark (Elkins Park, Pennsylvania 1940-Nueva York, 2015) es una de las fotógrafas documentales más destacadas del último medio siglo, y ha alcanzado visibilidad mundial gracias a sus numerosas exposiciones, libros, ensayos fotográficos y retratos.

Sus trabajos sobre niños fugados de Seattle, circos y burdeles en la India, mujeres católicas y protestantes en Irlanda del Norte y pacientes del pabellón de máxima seguridad del Hospital Mental del Estado de Oregón muestran formas originales y perspicaces de examinar cada tema. Sus fotografías son compasivas y objetivas.

Mary Ellen MARK, Tiny Black Hat & Veil (Poster), Streetwise, 1983 © Mary Ellen Mark Library, Cortesía de la Howard Greenberg Gallery, Nueva York.

Ha protagonizado exposiciones en el Museo de Fotografía Contemporánea de Chicago, el Museo de Arte de Filadelfia o el Museo Nacional de Mujeres en las Artes de Washington D.C, y ha sido premiada con galardones como el Lucie Award de fotografía documental.

Joel Meyerowitz (Nueva York, 1938) forjó una educación «callejera» en su Bronx natal que alimentó su interés por la observación humana, el núcleo de su obra fotográfica.

Trabajó como director artístico en publicidad, hasta que vio trabajar al fotógrafo Robert Frank y descubrió que se podían tomar instantáneas mientras el fotógrafo y el sujeto estaban en movimiento. El poder de esta observación hizo que Meyerowitz dejara inmediatamente su trabajo, pidiera prestada una cámara y saliera a las calles de Nueva York.

Joel MEYEROWITZ, Porch Series, Provincetown, 1977 © Joel Meyerowitz, Cortesía de la Howard Greenberg Gallery, Nueva York.

Meyerowitz fue uno de los pioneros del color, que pasó de la resistencia a una aceptación casi universal. Fue el único fotógrafo que consiguió acceso ilimitado a la Zona Cero tras el 11-S, lo que dio lugar a una serie de obras que representaron a Estados Unidos en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2002. Además, también ha mostrado su obra en el MoMa, en el Brooklyn Museum de Nueva York o el Nederlands Fotomuseum de Rotterdam.

Aaron Siskind (Nueva York, 1903-Providence, Rhode Island 1990) fue un fotógrafo cuya obra se centra en los detalles, presentados como superficies planas para crear una nueva imagen independiente del sujeto original, creando nuevas composiciones a través de muros desconchados y paredes sucias.

Siskind fue profesor de inglés de secundaria durante 21 años. Se interesó por la fotografía tras su boda en 1929, al recibir su primera cámara como regalo.

Aaron SISKIND, Chicago 25, 1957 © Aaron Siskind Foundation, Cortesía de la Howard Greenberg Gallery, Nueva York.

Comenzó su carrera fotográfica como documentalista en la New York Photo League. Creó ensayos fotográficos documentales de importancia política, impulsados por un deseo de cambio social. Fue el único fotógrafo incluido en la histórica muestra Ninth Street Show (1951), comisariada por Leo Castelli, que definió el expresionismo abstracto como movimiento artístico. Además, ha mostrado su obra en el MoMa, el Cleveland Museum of Art, el Center for Creative Photography de Tucson y el Madison Art Center de Madison, Wisconsin.

Wim Wenders (Düsseldorf, Alemania, 1945) es director, productor, fotógrafo y escritor. Además de largometrajes multipremiados, como París, Texas (1984) y Las alas del deseo (1987), también ha creado varios documentales innovadores, como PINA (2011), Buena Vista Social Club (1999) y La sal de la tierra (2014). La fotografía ha sido una parte intrínseca de su producción artística desde el principio, con su serie seminal Written in the West que nació durante los preparativos de su película París, Texas.

Win WENDERS, Ave Dollars, Texas, de la serie “Written in the West”, 1983 © Wim Wenders/ Wenders Images y Howard Greenberg Gallery, Nueva York

Ha expuesto sus obras en el Deichtorhalle de Hamburgo, el Guggenheim de Bilbao o el Centre Pompidou de París, entre otros.

Saul Leiter (Pittsburgh, Pennsylvania 1923-Nueva York, 2013) se trasladó de joven a Nueva York para dedicarse a la pintura. Allí amplió su interés por la fotografía. Su distintivo color tenue tiene a menudo una calidad pictórica que destaca entre la obra de sus contemporáneos. A finales de la década de 1950, se publicaron sus trabajos de moda en color en Esquire y Harper’s Bazaar.

La obra de Leiter experimentó un aumento de popularidad tras varias exposiciones en la Galería Howard Greenberg a lo largo de la década de 1990 y con la publicación de una monografía en 2006. Ahora, es considerado un pionero de la fotografía en color y una de las figuras más destacadas de la fotografía de posguerra.

Sus obras pertenecen a colecciones como la del Whitney Museum de Nueva York, el Rijksmuseum de Amsterdam o la Maison Européenne de la Photographie, entre otras.