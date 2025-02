Lo mejor de la fotografía española aterriza en EE UU de la mano de Foto Colectania

The Margulies Collection at The Warehouse de Miami exhibe 150 obras de 36 autores de los fondos de la Fundación Foto Colectania. La exposición supone dar a conocer un conjunto muy amplio y representativo de la historia de la fotografía española en el país norteamericano. Hasta el 26 de abril

La Fundación Foto Colectania presenta en The Margulies Collection at The Warehouse de Miami la exposición Beyond the Single Image. Spanish Photography from the Foto Colectania Collection, Barcelona, un recorrido por lo más relevante de la colección de fotografía española y portuguesa de la fundación.

La muestra presenta un total de 150 obras de 36 fotógrafos de distintas generaciones de la Colección de Foto Colectania, que actualmente cuenta con más de 3.000 fotografías de autores españoles y portugueses, además de 1.000 fotografías y 24.000 negativos del Archivo Paco Gómez, lo que la convierte, sin duda, en una de las colecciones privadas de fotografía ibérica más importantes a nivel internacional. Estas imágenes dan testimonio de un doble proceso de modernización que comenzó en la década de 1950, reflejando cambios tanto en el medio fotográfico como en las sociedades del sur de Europa.

La Tabua, Zarza de Montánchez, Cáceres, 1985 | De la serie “España oculta”. © Cristina García Rodero / Magnum Photos.

Comisariada por Carles Guerra, la exposición se organiza en veinte secuencias temáticas distribuidas en diez bloques que recrean el diálogo entre una imagen única y lo que podríamos definir como un desarrollo alternativo de los acontecimientos a partir de secuencias fotográficas. La presentación de las obras en la sala expositiva, que remite a un atlas fotográfico, transforma la colección de Foto Colectania en un dispositivo capaz de generar nuevas narrativas y significados a partir de conexiones, yuxtaposiciones y secuencias inesperadas de imágenes.

La muestra está basada en la exhibición El curso de los acontecimientos, que se pudo ver en 2024 en la sede barcelonesa de Foto Colectania. sin embargo, el comisario ha hecho una revisión más completa y enfocada al público americano. Entre los 36 autores que se verán en esta ocasión se encuentran algunos pertenecientes a las últimas generaciones de fotógrafos contemporáneos como Laia Abril, Cristina de Middel o Txema Salvans; grandes nombres como Pilar Aymerich, Joan Fontcuberta, Manel Armengol, Cristina García Rodero, Manolo Laguillo o Alberto García-Alix; y clásicos como Leopoldo Pomés, Xavier Miserachs, Ramón Masats o Francisco Gómez.

Una de las salas de la exposición Beyond the Single Image. Spanish Photography from the Foto Colectania Collection, Barcelona.

Según Carles Guerra: “La modernización a menudo se convirtió en sinónimo de iconización, reduciendo y sintetizando la realidad en una imagen emblemática. Esas fueron las fotografías que dieron forma a los eventos; aunque cada evento habría generado muchas más versiones de lo sucedido, solo una imagen adquirió el estatus de icónica. Una imagen que a menudo se reconoce con solo un acuerdo tácito”.

Y añade: “Por otro lado, hay otros eventos colectivos –manifestaciones, procesiones, rituales– y multitudes que evocan la naturaleza inherentemente procesual y cuantitativa de la fotografía como una política alternativa que acecha en la multitud. Estos momentos requieren más que una sola imagen. De hecho, tantas como sea posible, de ahí el título de la exposición”.

Con este planteamiento se puede concebir que algunas de las imágenes más icónicas de la colección, como El hombre en la calle Pelayo, una escena urbana fotografiada en 1962 por Xavier Miserachs, coexista con los rituales fotografiados por Jordi Esteva en África o las representaciones tradicionales documentadas por Cristina García Rodero en el campo de la península ibérica.

Por otra parte, trabajos más recientes de artistas como Laia Abril (con sus Fotonovelas de la serie On Abortion), de Cristina de Middel (y sus ficciones de Afronautas), de Adriana López Sanfeliu (y su sostenido seguimiento de Los Salazar), de Jorge Ribalta (con su serie sobre los espacios dedicados a la música tecno en el festival Sónar) puedan convivir con el trabajo realizado por Ricard Terré en un centro de educación especial en 1998, con las fotos de grupos obtenidas en una pequeña comunidad por Fernando Gordillo o con la miniserie de las fotografías firmadas por Gabriel Cualladó y extraídas de las que tomara en la boda de Penella (1960).

El aparato fotográfico que emerge con esta propuesta tan particular ya no se reduce a la cámara que fabrica imágenes únicas, sino a esa disposición a relacionar trabajos aparentemente desvinculados unos de otros, pero que juntos conforman fragmentos, regiones y secuencias cuya narrativa se entrelaza. Como en un atlas geográfico en el que una posición o localización siempre se interpretará en función de las otras.

Otra de las salas de la muestra en The Margulies Collection at The Warehouse de Miami.

Beyond the Single Image. Spanish Photography from the Foto Colectania Collection, Barcelona es el resultado de la colaboración entre The Margulies Collection at The Warehouse, una de las más importantes entidades de arte de EE UU y la Fundación Foto Colectania. Martin Z. Margulies es miembro del patronato de la Fundación Foto Colectania. Parte de los fondos fotográficos de su colección se mostraron en Foto Colectania en 2012 en la exposición La Morada del hombre. Colección Martin Z. Margulies, comisariada por Régis Durand.

Artistas participantes

Laia Abril, Helena Almeida, Manel Armengol, Pilar Aymerich, Clemente Bernad, Josep María Casademont, Gérard Castello-Lopes, Colita, Joan Colom, Gabriel Cualladó, Jordi Esteva, Joan Fontcuberta, Alberto García-Alix, Cristina García Rodero, Francisco Gómez, Joaquim Gomis, Fernando Gordillo, Roger Guaus, Cristóbal Hara, Manolo Laguillo, Adriana López Sanfeliu, Chema Madoz, Ramón Masats, Cristina de Middel, Xavier Miserachs, Jorge Molder, Carlos Pérez Siquier, Leopoldo Pomés, Jorge Ribalta, Xavier Ribas, Humberto Rivas, Rafael Sanz Lobato, Txema Salvans, Ton Sirera, Ricard Terré, Miguel Trillo.

Sobre The Margulies Collection at The Warehouse

The Margulies Collection at the Warehouse es una organización sin ánimo de lucro ubicada en un almacén remodelado de más de 5.000 metros cuadrados en el Wynwood Arts District de Miami. The Warehouse presenta exposiciones de temporales de la colección del renombrado coleccionista Martin Z. Margulies, así como programas educativos, exposiciones especiales y un programa de préstamos internacionales.

The Margulies Collection, que aparece a menudo en listas relevantes como ARTnews Top 200 Collectors, es considerada por comisarios, críticos, artistas, marchantes y coleccionistas como una de las más importantes en su género. Con la misión declarada de educar en las artes, the Warehouse ha recibido a miles de estudiantes y visitantes de todo el mundo. The Warehouse se dirige y se financia a través de la Fundación Martin Z. Margulies, una organización que lleva cuarenta años dedicada a la promoción del estudio y disfrute de las artes visuales.

Sobre la Fundación Foto Colectania

La Fundación Foto Colectania es una entidad sin ánimo de lucro con sede en Barcelona, España, creada en 2002 con el objetivo de difundir la fotografía y darla a conocer en el ámbito social, artístico y educativo. Foto Colectania es un activo centro de fotografía de prestigio internacional, donde realiza exposiciones, actividades y proyectos vinculados a la fotografía.

Cuenta con una colección de 3.000 fotografías de más de 80 autores españoles y portugueses, que se exhiben tanto en su sede como a través de un amplio programa de exposiciones itinerantes, y con el Archivo Paco Gómez, que incluye 1.000 fotografías y 24.000 negativos, lo que la convierte, sin duda, en una de las colecciones privadas de fotografía ibérica más importantes a nivel internacional.

Uno de los objetivos principales de la fundación es el dar a conocer la fotografía hispano-lusa en el exterior y, a lo largo de 20 años, ha presentado más de 100 exposiciones itinerantes y ha prestado obra a museos como la Tate Modern en Londres, la Universidad de Princeton en New Jersey, el Fotomuseum Winterthur en Suiza, la Fondation Cartier-Bresson en París, el FOAM en Ámsterdam, el Museo Folkwang en Essen o a Les Rencontres d’Arles.

Datos útiles

Beyond the Single Image. Spanish Photography from the Foto Colectania Collection, Barcelona

The Margulies Collection at The Warehouse

591 NW 27th St

Miami, FL 33127

Hasta el 26 de abril de 2025