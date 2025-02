La mirada de Irving Penn capturada en A Coruña

La Fundación Marta Ortega Pérez (Fundación MOP) exhibe en la ciudad gallega más de 160 fotografías y otras piezas únicas del prolífico fotógrafo estadounidense. Hasta el 1 de mayo

Irving Penn: Centennial, creada en 2017 con motivo del centenario del nacimiento del artista, celebra su incomparable carrera en toda su amplitud: desde sus comienzos a finales de la década de 1930 hasta los primeros años del siglo XXI.

De izquierda a derecha: After-Dinner Games, New York, 1947 © Condé Nast; Black and White Fashion with Handbag (Jean Patchett). New York, 1950; y Tribesman with Nose Disc, New Guinea, 1970. Más arriba: Three Asaro Mud Men, New Guinea, 1970 © The Irving Penn Foundation.

Compuesta por más de 160 fotografías y otras piezas únicas, como el telón de fondo que utilizaba en su estudio, la exposición abarca todas las facetas de la prolífica obra de Penn (1917-2009): fotografías de moda; exquisitos desnudos y composiciones florales; los bodegones por los que sintió predilección toda su vida; muchos de los retratos de personalidades que le valieron la fama; o sus series fotográficas de gente corriente tomadas en distintos rincones del mundo.

Con motivo de la llegada de Irving Penn: Centennial a A Coruña, la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), además, edita en exclusiva el catálogo en español de la exposición, un imprescindible para cualquier admirador de la obra del artista o de la historia de la fotografía del siglo XX. Este volumen ofrece una de las selecciones más amplias de las fotografías de Penn –casi 300 en total–, incluyendo tanto sus imágenes más icónicas como obras inéditas, y una serie de ensayos que permiten conocer los principales temas y trabajos del fotógrafo.

Sobre estas líneas: Woman in Chicken Hat (Lisa Fonssagrives-Penn), New York, 1949. Arriba, de izquierda a derecha: Hell’s Angel (Doug), San Francisco, 1967; Pablo Picasso at La Californie, Cannes, 1957. Todas las obras © The Irving Penn Foundation.

La exposición en A Coruña está organizada por The Metropolitan Museum of Art (Met) y la Fundación Irving Penn. Está comisariada por Jeff L Rosenheim, comisario Joyce Frank Menschel a cargo del área de Fotografía en The Met.

Datos útiles

Título de la exposición: Irving Penn: Centennial

Fechas de la exposición: hasta el 1 de mayo de 2025

Entrada libre. Los beneficios generados por la venta de merchandising de la exposición serán destinados al proyecto Future Stories, dirigido al apoyo de creadores en su carrera artística.

Dirección: Muelle de Batería s/n, A Coruña, Galicia

Horario de apertura de la exposición: Lunes a jueves: 10:00 h – 20:00 h Viernes: 10:00 h – 21:00 h Sábado – domingo: 11:00 h – 21:00 h

Accesibilidad y servicios: El espacio está totalmente adaptado para personas con movilidad reducida.

El recinto cuenta, además, con la librería MOP – The Bookstorey un espacio en el que se sirve café.

Centro MOP y librería

Como cada año, los visitantes descubrirán una nueva escenografía en la nave y en el espacio exterior de la Fundación MOP diseñada específicamente para la exposición. Además, en el interior del Silo, la Fundación MOP reabre su librería especializada en fotografía, moda, diseño y otras disciplinas artísticas: MOP – The Bookstore.

Acerca de la Fundación MOP

Desde su creación en 2022, la Fundación MOP estructura su actividad sobre tres pilares centrales: la fotografía, la moda y su profunda conexión con A Coruña. Desde entonces, la Fundación ha promovido tres importantes exposiciones: Peter Lindbergh. Untold Stories (2021-22), Steven Meisel 1993 A Year in Photographs (2022-23) y Helmut Newton – Fact & Fiction (2023-24).

La entrada a las exposiciones promovidas por la Fundación MOP es libre. Los beneficios generados por la venta de merchandising han permitido la creación del programa Future Stories, dirigido al apoyo a jóvenes creadores en el inicio de su carrera artística.

La Fundación MOP dispone, además, de un programa educativo dirigido por artistas que gira en torno a sus exposiciones y que pretende llevar la figura de estos grandes fotógrafos a las aulas gallegas e impulsar así un conocimiento profundo de su obra.