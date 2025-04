Michele del Campo y la naturaleza efímera de la existencia

Ansorena presenta Fragments of Being, la tercera exposición individual del artista italiano en la galería madrileña. Del 8 de abril hasta el 15 de mayo

La muestra nace de un acontecimiento personal: la reanudación de una obra inconclusa tras dos años de pausa, tiempo en el que la pandemia y las circunstancias de su vida provocaron un replanteamiento de su trabajo. When we were together (2022) se convirtió en la pieza que definió su nueva dirección artística, en la que la realidad se descompone en fragmentos de tiempo, emoción y espacio.

Sobre estas líneas, Selfie, por Michele del Campo. 170 x 200 cm. Óleo sobre lienzo. Más arriba, PROMENADE. 183 x 306 cm. Óleo sobre lienzo.

Desde entonces, Michele del Campo (Sannicandro Garganico, Foggia, 1976) ha desarrollado un lenguaje visual donde la representación realista se entrelaza con capas simbólicas y temporales. La exposición también es testimonio del impacto de su reciente migración a Estados Unidos, un proceso que acentuó la sensación de desarraigo y que postergó esta muestra hasta ahora.

Fragments of Being es una reflexión sobre la naturaleza efímera de la existencia y la lucha de los recuerdos por ocupar un lugar en nuestra memoria. Las pinturas de Michele, marcadas por la melancolía, el desapego y la búsqueda de la belleza, presentan una realidad fragmentada que invita al espectador a reconstruir su propio relato dentro de ellas.

DINNER WITH THE ARTIST, por Michele del Campo. 120 x 150 cm. Óleo sobre lienzo.

En palabras del propio autor: «Fragments of Being nace de la conciencia de que somos un flujo continuo de realidades efímeras, que se entrelazan y luchan por hacerse un lugar y ser relevantes en nuestra memoria. En su esencia, mis pinturas siguen sugiriendo estados de soledad, melancolía, desapego, o una atracción por los placeres reconfortantes y la belleza de las cosas. Pero, en su forma, estas ‘pinturas fragmentadas’ incorporan distintos tiempos y, a veces, distintos espacios, como partes del complejo mundo que llevamos dentro como seres humanos».

Sobre el artista

Michele Del Campo crece en San Nicandro Garganico, una pequeña ciudad en el sur de Italia, con 18 años inicia sus estudios de Bellas Artes en Milán y los continuó en el Reino Unido y España. Tras vivir en Londres y Glasgow, en 2023 se trasladó a Miami, donde actualmente reside.

Michele del Campo trabajando en su estudio.

A lo largo de su carrera, Madrid ha sido un punto de referencia constante en su trayectoria. Ha expuesto individualmente en Italia, España, Reino Unido, Suiza, Perú y Estados Unidos, y su obra ha sido reconocida con numerosos premios, incluido el XXI Premio BMW de Pintura en 2006.

Datos útiles

Fragments of Being, Michele del Campo

Galería Ansorena (C/ Alcalá, 52, 28014 Madrid)

Hasta el 15 de mayo