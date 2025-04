Imágenes de lo femenino en la Atenas clásica

La Fundación Juan March inaugura su ciclo “La vida cotidiana en la antigua Grecia” con una conferencia en la que Carmen Sánchez Fernández, catedrática de Arte Antiguo de la Universidad Autónoma de Madrid, explora el punto de vista y los tópicos de las mujeres en la antigua Grecia a partir de las imágenes del arte. El próximo martes 29 de abril a las 18:30 h

La primera de todas las mujeres fue Pandora, moldeada en barro por Hefesto, encargo de un Zeus colérico para castigar a los hombres. Fue la primera, la madre de la estirpe de las mujeres, un regalo a los hombres que trajo los males a la humanidad. La tradición occidental, heredera de la Grecia antigua, ha perpetuado algunos de los tópicos sobre la naturaleza femenina y ciertas creencias sobre el comportamiento psíquico y físico que mostraremos aquí.

En la conferencia inaugural del ciclo “La vida cotidiana en la antigua Grecia” en la Fundación Juan March, que tendrá lugar el martes 29 de abril, la catedrática de Arte Antiguo de la Universidad Autónoma de Madrid, Carmen Sánchez Fernández, analizará cómo las imágenes del arte griego nos muestran a las mujeres en el gineceo, donde supuestamente debían estar a salvo del mundo de los hombres las esposas e hijas de los ciudadanos atenienses.

Pero también se repasarán otras imágenes “extrañas” que muestran chicas jóvenes bañándose, en lecciones musicales, yendo a la escuela, trabajando o incluso en la palestra. Además, no falta la presencia de mujeres inquietantes y potencialmente peligrosas como heteras, ménades o amazonas; los contramodelos de lo femenino en la ciudad de Atenea, ella misma una paradójica diosa guerrera.

Sobre estas líneas, escena familiar de gineceo, lebes nupcial de figuras rojas, c. 430 a.C. Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Arriba, decoración de un epínetro del siglo V a.C., obra del llamado Pintor de Eretria.

Por otro lado, falta considerar algo realmente difícil en el mundo antiguo por su escaso rastro: esclarecer si podemos ver el punto de vista de las mujeres. La conferenciante examinará lo que ocurre con las imágenes en un momento concreto, hacia finales del siglo V a.C., cuando, en contra de lo habitual en la ciudad de Atenas –donde solía haber una mayoritaria presencia masculina ante la escasez de niñas– se invierte esta tendencia, y pasa a convertirse por un tiempo en una ciudad con más mujeres que hombres.

La cita será en la sede de la Fundación Juan March (C./ Castelló 77, Madrid) el próximo martes 29 de abril a las 18:30 h. y podrá seguirse también online a través del Canal March y YouTube. Para poder asistir se deben solicitar las invitaciones en el siguiente enlace.

Sobre la conferenciante

Carmen Sánchez Fernández es catedrática de Arte Antiguo en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha dado clase durante más de treinta años y ha dirigido varias tesis doctorales. Sus principales líneas de investigación son la cerámica ática, la iconografía griega de época arcaica y clásica, el arte griego y los problemas de transmisión de imágenes griegas en el mundo ibérico. Ha formado parte como investigadora y ha dirigido varios proyectos de I+D sobre iconografía y cerámica griega. En la actualidad es directora del grupo de investigación Mnema de la UAM, dedicado al estudio de las imágenes en el Mediterráneo antiguo. Ha sido comisaria de las exposiciones “Los griegos en España. Tras las huellas de Heracles” Atenas, Madrid y Barcelona, 2000; y de “Dioses, héroes y atletas” en el Museo Regional de Madrid en 2015.

Entre sus publicaciones destacan, entre otras, El descubrimiento del orden clásico. El arte en Grecia y Roma, junto al profesor M. Bendala, 2006; Greek Pottery from the Iberian Peninsula con el profesor Adolfo Domínguez Monedero 2001; Una nueva mirada al arte de la Grecia clásica, 2006; La invención del cuerpo, 2015; La cerámica ática fuera del Atica: contexto, usos y miradas, 2023, etc.

Ha sido directora del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la UAM hasta 2015 y del Instituto de Ciencias de la Antigüedad ICCA-UAM hasta 2019, y en la actualidad es subdirectora de dicho departamento.

Sobre el ciclo

El estudio de la antigua Grecia suele estar centrado en el arte, la filosofía y la literatura, en los acontecimientos políticos y las confrontaciones bélicas. Este ciclo de cuatro conferencias aborda diversos aspectos cotidianos que dan cuenta de la forma que tenían de vivir los antiguos griegos.

Por un lado, se describe el punto de vista y la intimidad de la mujer a partir de las imágenes del arte donde aparecen representadas, así como a través de cartas privadas de mujeres; mientras que la formación del ciudadano ateniense se estudia a través de la educación y la participación en la vida cívica. Para completar el ciclo, el espacio privado es abordado a partir de las costumbres gastronómicas y los temas de conversación más comunes en el ámbito doméstico.

Programación

Las mujeres griegas. Imágenes de lo femenino en la Atenas clásica

Carmen Sánchez Fernández

Martes 29 de abril de 2025

Infancia y juventud de un ateniense

Miguel Ángel Elvira Barba

Martes 6 de mayo de 2025

De qué se habla en casa. Conversaciones domésticas en la antigua Grecia

Fernando García Romero

Jueves 8 de mayo de 2025

¿Qué comían y bebían los griegos?

María José García Soler

Martes 13 de mayo de 2025