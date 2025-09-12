Un festival para imaginar nuevas inteligencias planetarias

Organizado por el Museo Thyssen y TBA21, Terrafilia Fest invita a artistas, pensadores y activistas de diversos contextos a impartir conferencias, desarrollar performances, DJ set, visitas guiadas, un ciclo de cine y participar en encuentros experimentales. Del 19 al 21 de septiembre con entrada gratuita

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y TBA21 presentan la primera edición de Terrafilia Fest, un nuevo encuentro anual que reúne arte experimental, pensamiento crítico y activismo ecológico para cuestionar imaginarios agotados y ensayar formas de conocimiento y acción tan urgentes como poco ortodoxas.



Concebido como contrapunto especulativo a la exposición Terrafilia (que se puede visitar hasta el 24 de septiembre), el festival despliega una plataforma colectiva para imaginar nuevas inteligencias planetarias frente a los desafíos ecológicos y sociopolíticos de nuestro tiempo.

En medio del actual (des)orden global —marcado por el colapso climático, la erosión de los marcos democráticos y la persistencia de paradigmas extractivistas y coloniales—Terrafilia Fest convoca a artistas, pensadores y activistas de diversos contextos para explorar modos alternativos de habitar el mundo.

A través de un programa de performances, talleres, charlas, proyecciones y encuentros experimentales, el festival propone nuevas prácticas culturales como herramientas para el pensamiento crítico, la solidaridad radical y la transformación ecosocial.

Algunos de los invitados

Malcom Ferdinand (Francia), filósofo y autor de Una ecología decolonial, quien aborda la intersección entre justicia ambiental y reparación histórica desde el caso del pesticida clordecona en el Caribe francés.



James Bridle (Reino Unido/Grecia), escritor, artista y tecnólogo. Autor de New Dark Age (2018) y Ways of Being (2022), Bridle analiza cómo las realidades digitales y en red se infiltran en el mundo material, ampliando las nociones de inteligencia planetaria.



Libby Heaney (Reino Unido) es artista y física cuántica, reconocida por su trabajo pionero en arte cuántico. A través de instalaciones inmersivas y tecnologías emergentes, explora las implicaciones políticas y estéticas de la computación cuántica y los límites de la percepción.



Frédérique Aït-Touati (Francia) es directora de teatro e investigadora del CNRS, cuya obra une narrativa, ciencia y cartografía para repensar nuestra relación con el planeta. A través de proyectos como Terra Forma, propone mapear la Tierra desde la ficción, la ética y la imaginación.



Yina Jiménez Suriel (República Dominicana), curadora e investigadora, cuyas prácticas vinculan la imaginación diaspórica con procesos de reconciliación y memoria transoceánica.



Zheng Bo (Hong Kong/Taiwán), artista ecoqueer, cuya obra investiga formas estéticas y políticas de relación interespecie desde una perspectiva no antropocéntrica.



Riar Rizaldi (Indonesia), cineasta e investigador, quien explora cosmologías del sur global mediante el cruce entre ciencia contemporánea y misticismo local.



Las Huecas (España), colectivo dramatúrgico con sede en Barcelona (Júlia Barbany, Núria Corominas, Andrea Pellejero), conocido por combinar sátira, metaclown y absurdo en un lenguaje teatral propio.



Klara Kofen y Cameron Graham (Reino Unido), dúo experimental de performance e investigación que crea teatro musical multimedia y fuera de género, explorando temporalidades ecológicas, financieras y cósmicas.



Megane Mercury (España), artista multidisciplinar con base en Barcelona. Se dedica a la canción, a la música, al modelaje, a la creación de contenido audiovisual y a la fotografía. Explora identidades queer, raciales y disidentes a través de la música pop-queer y medios visuales.



Skye Arundhati Thomas (India), escritora, editora y comisaria cuyo trabajo entrelaza política contemporánea, historias del sur de Asia y forma estética. Recientemente ha coeditado la antología Palestine is Everywhere.



Tommaso Calarco (Italia), físico cuántico de referencia, conocido por su trabajo pionero en métodos de control óptimo cuántico, coautor del Quantum Manifesto europeo y coordinador del programa Quantum Flagship de la UE.



, físico cuántico de referencia, conocido por su trabajo pionero en métodos de control óptimo cuántico, coautor del Quantum Manifesto europeo y coordinador del programa Quantum Flagship de la UE. La cuarta piel (España), colectivo distribuido internacionalmente centrado en diseñar ecologías del cuidado mediante métodos participativos.

Programación por días

DÍA 1 – VIERNES, 19 DE SEPTIEMBRE

Para más información sobre el programa del viernes, haz clic AQUÍ.

19:10 – 19:40 | PERFORMANCE

Make Europe Great Again, con Las Huecas

Lugar: Vestíbulo

Acceso y registro: Acceso libre hasta completar aforo

Precio: Gratuito

19:40 – 20:10 | CHARLA PERFORMATIVA

Amar(nos) la Tierra: Deshacer la habitabilidad colonial, con Malcom Ferdinand

Lugar: Salón de actos

Idioma: En inglés con traducción simultánea a español

Colaboradores: En colaboración con WIELS, Bruselas

Precio: Gratuito, previa descarga de invitaciones en la web del museo . Actividad incluida en el bloque del viernes.

Se reserva un cupo del 10% del aforo para acceder sin entrada previa el mismo día del evento.

20:10 – 20:40 | CHARLA

Buscando la corporeidad de los sentidos, con Yina Jiménez Suriel

Lugar: Salón de actos

Idioma: En español con traducción simultánea a inglés

Precio: Gratuito, previa descarga de invitaciones en la web del museo . Actividad incluida en el bloque del viernes.

Se reserva un cupo del 10% del aforo para acceder sin entrada previa el mismo día del evento.

20:40 – 21:10 | CONVERSACIÓN

Ecologías de la reparación, con Malcom Ferdinand y Yina Jiménez Suriel. Moderada por Daniel H. Rey

Lugar: Salón de actos

Idioma: En inglés y español con traducción simultánea

Precio: Gratuito, previa descarga de invitaciones en la web del museo . Actividad incluida en el bloque del viernes.

Se reserva un cupo del 10% del aforo para acceder sin entrada previa el mismo día del evento.

21:10 – 23:00 | DJ SET PERFORMATIVO

Cartografías del porvenir, con Megane Mercury

Lugar: Jardín

Acceso y registro: Acceso libre hasta completar aforo

Precio: Gratuito

ACTIVIDAD SATÉLITE

17:00 – 18:00 | CONVERSACIÓN

Terrafilias, con José Luis Fernández Casadevante “Kois” y Daniela Zyman

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Idioma: Inglés y español con traducción simultánea

Colaboradores: En colaboración con el Festival de las Ideas

Acceso y registro: Web del Círculo de Bellas Artes

DÍA 2 – SÁBADO, 20 DE SEPTIEMBRE

Para más información sobre el programa del sábado, haz clic AQUÍ.

11:00 – 12:00 | RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN TERRAFILIA

Con la comisaria Daniela Zyman (grupo en inglés) y Marina Avia Estrada (grupo en español)

Espacio: Salas de la exposición Terrafilia

Idioma: En inglés y español

Colaboradores: En colaboración con el Festival de las Ideas

Precio: Gratuito, previa descarga de invitaciones en la web del museo .



11:00 – 12:30 | PRESENTACIÓN DE PROGRAMA

Organismo | Arte en ecologías críticas aplicadas – Edición 2026, con Andrea Muniáin, Gary Zhexi Zhang, Jacob Bolton, Grandeza Studio, Paulo Tavares y Domestic Data Streamers

Lugar: Salón de actos (presentación virtual)

Idioma: En inglés y español

Precio: Gratuito, previa descarga de invitaciones en la web del museo . Actividad incluida en el bloque del sábado mañana.

Se reserva un cupo del 10% del aforo para acceder sin entrada previa el mismo día del evento.

12:00 – 19:00 | PLAYGROUND

El fin del verano, espacio diseñado por La cuarta piel

Espacio: Salas Post-Pop

Colaboradores: Coproducido con Educathyssen

Precio: Gratuito, previa descarga de invitaciones en la web del museo .

12:00 – 19:00 | CICLO DE CINE

Películas proyectadas: Regina de Miguel: Nekya: A Film River | Allora and Calzadilla: A Man Screaming is not a Dancing Bear | Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová: Capital: Magical Recipes for Love, Happiness and Health | Amar Kanwar: The Scene of Crime | Yeo Siew Hua: An Invocation to the Earth | Asunción Molinos Gordo: Barruntaremos (Inklings) | Deborah Stratman: Last Things | Tuan Andrew Nguyen: Đại Bác Nghe Quen Như Câu Dạo Buồn (The Sounds of Cannons, Familiar Like Sad Refrains) | Eduardo Williams: Pude ver un puma (Could See a Puma) |Omar Mismar: Abou Farid’s War | Riar Rizaldi: Mirage: Eigenstate | Jumana Manna: Foragers

Espacio: Salas Post-Pop

Idioma: Versión original con subtítulos en inglés y español

Precio: Gratuito, previa descarga de invitaciones en la web del museo

12:45 – 14:15 | CONVERSACIÓN + SESIÓN COLECTIVA DE LECTURA

Palestine is Everywhere, con Skye Arundathi Thomas, Nahil Mohana y Gloria Habsburg

Lugar: Salón de actos

Idioma: En inglés con traducción simultánea a español

Precio: Gratuito, previa descarga de invitaciones en la web del museo . Actividad incluida en el bloque del sábado mañana.

Se reserva un cupo del 10% del aforo para acceder sin entrada previa el mismo día del evento.

17:30 – 18:00 | PROYECCIÓN + CONVERSACIÓN EN LÍNEA

Afectos interespecie: sobre política, amor y plantas, con Zheng Bo

Lugar: Salón de actos (conexión en línea)

Idioma: En inglés con traducción simultánea a español

Precio: Gratuito, previa descarga de invitaciones en la web del museo . Actividad incluida en el bloque del sábado tarde.

Se reserva un cupo del 10% del aforo para acceder sin entrada previa el mismo día del evento.

18:00 – 18:50 | CONFERENCIA

Xeno-inteligencias: repensando la agencia en un mundo más-que-humano, con James Bridle

Lugar: Salón de actos

Idioma: En inglés con traducción simultánea a español

Precio: Gratuito, previa descarga de invitaciones en la web del museo . Actividad incluida en el bloque del sábado tarde.

Se reserva un cupo del 10% del aforo para acceder sin entrada previa el mismo día del evento.

19:00 – 19:30 | PROYECCIÓN + CONVERSACIÓN EN LÍNEA

Cosmologías integrativas, con Riar Rizaldi

Lugar: Salón de actos (conexión en línea)

Idioma: En inglés con traducción simultánea a español

Precio: Gratuito, previa descarga de invitaciones en la web del museo . Actividad incluida en el bloque del sábado tarde.

Se reserva un cupo del 10% del aforo para acceder sin entrada previa el mismo día del evento.

19:30 – 20:00 | CONFERENCIA PERFORMATIVA EN LÍNEA

Transformarse en slime / Sensación cuántica, con Libby Heaney

Lugar: Salón de actos (conexión en línea)

Idioma: En inglés con traducción simultánea a español

Precio: Gratuito, previa descarga de invitaciones en la web del museo . Actividad incluida en el bloque del sábado tarde.

Se reserva un cupo del 10% del aforo para acceder sin entrada previa el mismo día del evento.

20:00 – 20:50 | CONVERSACIÓN

Ecologías computacionales, con Tommaso Calarco y Marina Otero Verzier

Lugar: Salón de actos

Idioma: En inglés con traducción simultánea a español

Precio: Gratuito, previa descarga de invitaciones en la web del museo . Actividad incluida en el bloque del sábado tarde.

Se reserva un cupo del 10% del aforo para acceder sin entrada previa el mismo día del evento.

21:30 – 23:00 | PERFORMANCE

Fake and Extinct, con Klara Kofen y Cameron Graham

Lugar: Jardín

Acceso y registro: Acceso libre hasta completar aforo

Precio: Gratuito

DÍA 3 – DOMINGO, 21 DE SEPTIEMBRE

Para más información sobre el programa del domingo, haz clic AQUÍ .

11:00–14:00 | CONFERENCIA + CONVERSACIÓN

Con Frédérique Aït-Touati en conversación con Ana Carrasco-Conde, Cristina Catalina Gallego, Haris Papoulias y César Ruiz Sanjuán. Moderado por Antonio Rivera García y Nemesio García-Carril Puy.

Espacio: Salón de actos

Idioma: En francés y español, con traducción simultánea a español

Colaboradores: Coproducido con el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid.

Precio: Gratuito, previa descarga de invitaciones en la web del museo . Actividad incluida en el bloque del domingo.

Se reserva un cupo del 10% del aforo para acceder sin entrada previa el mismo día del evento.

11:00 – 14:00 | PLAYGROUND

El fin del verano, espacio diseñado por La cuarta piel

Espacio: Salas Post-Pop

Colaboradores: Coproducido con Educathyssen

Precio: Gratuito, previa descarga de invitaciones en la web del museo .

Sobre el festival

Terrafilia Fest se propone como un laboratorio cívico para el pensamiento crítico y la creación experimental, apostando por formatos de práctica que desafían las jurisprudencias disciplinares y promueven la colaboración entre múltiples saberes, cuerpos y territorios.

Se trata de un programa público de TBA21 y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en colaboración con WIELS Bruselas, Festival de las Ideas y la Universidad Complutense de Madrid.