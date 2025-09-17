Japan Weekend 2025 aterriza el fin de semana en Madrid

Los amantes del anime y el manga tienen una cita ineludible en el recinto ferial IFEMA este próximo fin de semana: cosplay, torneos de videojuegos, concursos y talleres para todos los públicos convertirán a Madrid el 20 y 21 de septiembre en la capital mundial de la cultura japonesa
El festival Japan Weekend Madrid llega a la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre de 2025, consolidándose como uno de los eventos más importantes de cultura japonesa en nuestro país.
Durante dos jornadas, el Pabellón 3 y 4 del recinto ferial reunirá a miles de fans del manga, anime, videojuegos, cosplay y la cultura japonesa en un espacio único donde tradición y modernidad se encuentran. Múltiples actividades que acercan el universo nipón a miles de visitantes de todas las edades.
Una referencia global
Japan Weekend Madrid es la feria ideal para quienes desean descubrir o profundizar en la cultura japonesa y el entretenimiento digital.
En la edición de este año habrá conciertos de Aina Aiba, encuentros con Ryukishi07 y Kazutaka Kodaka, exhibiciones de artes marciales, talleres de caligrafía y manualidades, concurso de cosplay, zona de expositores con merchandising exclusivo, espacios de videojuegos y actuaciones de K-pop.
Entre los espacios más destacados no faltarán tampoco una zona Pokémon, un espacio para karaoke ni el concurso de KPOP, JPOP y MPOP, entre otros muchos.
Datos útiles
Fechas: sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025
Lugar: IFEMA MADRID, Pabellones 3 y 4 (Avenida del Partenón, 5, 28042 Madrid).
Entradas: pueden adquirirse de forma anticipada a través de la web oficial del evento o en puntos de venta autorizados.