Japan Weekend 2025 aterriza el fin de semana en Madrid

Los amantes del anime y el manga tienen una cita ineludible en el recinto ferial IFEMA este próximo fin de semana: cosplay, torneos de videojuegos, concursos y talleres para todos los públicos convertirán a Madrid el 20 y 21 de septiembre en la capital mundial de la cultura japonesa

El festival Japan Weekend Madrid llega a la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre de 2025, consolidándose como uno de los eventos más importantes de cultura japonesa en nuestro país.

Durante dos jornadas, el Pabellón 3 y 4 del recinto ferial reunirá a miles de fans del manga, anime, videojuegos, cosplay y la cultura japonesa en un espacio único donde tradición y modernidad se encuentran. Múltiples actividades que acercan el universo nipón a miles de visitantes de todas las edades.

Una referencia global

Japan Weekend Madrid es la feria ideal para quienes desean descubrir o profundizar en la cultura japonesa y el entretenimiento digital.

En la edición de este año habrá conciertos de Aina Aiba, encuentros con Ryukishi07 y Kazutaka Kodaka, exhibiciones de artes marciales, talleres de caligrafía y manualidades, concurso de cosplay, zona de expositores con merchandising exclusivo, espacios de videojuegos y actuaciones de K-pop.

Manga, anime, talleres, videojuegos, cosplay y un sinfín de actividades vinculadas con la cultura japonesa se dan cita este fin de semana en Japan Weekend Madrid.

Entre los espacios más destacados no faltarán tampoco una zona Pokémon, un espacio para karaoke ni el concurso de KPOP, JPOP y MPOP, entre otros muchos.

Datos útiles

Fechas: sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025

Lugar: IFEMA MADRID, Pabellones 3 y 4 (Avenida del Partenón, 5, 28042 Madrid).

Entradas: pueden adquirirse de forma anticipada a través de la web oficial del evento o en puntos de venta autorizados.