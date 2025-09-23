MenuMenu

Ya está aquí de nuevo el concurso #VersionaThyssen

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y de Las Rozas Village, presenta la XXIV edición de #VersionaThyssen, el concurso que invita a jóvenes artistas de entre 16 y 35 años a reinterpretar obras de su colección. Hasta el 5 de octubre

Todo aquel que desee participar puede compartir ya su creación en Instagram, incluyendo los hashtags #VersionaThyssen24 y #VersionaThyssen, la mención a @museothyssen, el título de su obra y el título del cuadro versionado. Cada participante puede enviar todas las versiones que quiera hasta el 5 de octubre y optar así a alguno de los premios de esta convocatoria, que van de 500 a 1.000 euros y ventajas en el museo.

Las seis obras propuestas para versionar en esta nueva edición son: En el óvalo claro (1925), de Wassily Kandinsky; Retrato de David Lyon (hacia 1825), de Thomas LawrenceCruz al atardecer (hacia 1848), de Thomas ColeCampesinos comiendo patatas (1885) de Vincent van GoghMañana de Pascua (hacia 1828 – 1835), de Caspar David Friedrich, y Santa Catalina de Alejandría (hacia 1598-1599), de Caravaggio, elegida esta última por Las Rozas Village para esta ocasión.

Anastasia Bengoechea (@monstruoespagueti) y José J. Clemente (@ jeosmphoto) son los invitados de esta convocatoria, como ya lo fueron anteriormente Hugáceo Crujiente, Flavita Banana, Coco Dávez, Rocío Quillahuaman, Lara Lars o Trapalleiro, entre otros artistas. Además, formarán parte del jurado que seleccionarán los trabajos ganadores, junto a representantes del museo, de la Comunidad de Madrid y de Las Rozas Village.

La entrega de premios tendrá lugar el viernes 17 de octubre a las 21:00 horas, durante la apertura nocturna de varias salas de la colección permanente del museo, en las que se podrán ver algunas de las versiones presentadas al concurso junto a las obras originales. El evento contará con la actuación musical de Ghouljaboy.

