El Prado participa en una exposición dedicada al Gran Delfín de Francia

La pinacoteca nacional colabora en la muestra “Le Grand Dauphin”, organizada por el Palacio de Versalles, con el préstamo de un conjunto excepcional de piezas del Tesoro del Delfín y varios retratos de la familia Borbón. Del 14 de octubre al 15 de febrero de 2026

La muestra, de carácter monográfico, plantea redescubrir la figura de Luis de Francia, hijo de Luis XIV y padre de Felipe V, a través de su faceta como coleccionista y mecenas. El Museo Nacional del Prado, que conserva la colección más relevante de su Tesoro, contribuye con este préstamo a contextualizar y dar a conocer una de las colecciones más singulares de Europa.

Bandeja oval de heliotropo con retícula octogonal, del taller de los Miseroni. Esmalte, heliotropo, oro, perlas, plata dorada y latón, 6,2 x 43,6 x 37,7 cm; Peso: 3.658 gr. Hacia 1610, Madrid, Museo Nacional del Prado.

En la que será la primera gran exposición que recorre todas las facetas de la vida de Luis, hijo de Luis XIV, y conocido tras su muerte como el Gran Delfín, el Prado colabora con el préstamo de cuatro retratos: Luis de Francia, el Gran Delfín de Jean Nocret, restaurado especialmente para la exposición y que representa al Delfín en su bautismo, junto a María Teresa de Francia, del mismo autor; y La reina María Teresa de Austria y el Gran Delfín de Francia y Luis de Francia, el Gran Delfín, padre de Felipe V, ambos de Charles y Henri Beaubrun.

Estos retratos representan un capítulo esencial de la memoria dinástica de los Borbones y apenas tienen correspondencia en Francia, lo que confiere al préstamo un carácter especialmente significativo.

Luis de Francia, el Gran Delfín, por Jean Nocret. Óleo sobre lienzo, 160 x 119,5 cm. Hacia 1668, Madrid, Museo Nacional del Prado.

Además, la pinacoteca prestará un conjunto de piezas del Tesoro del Delfín, entre ellas el Vaso oriental de jade con pie de plata dorada (siglo XVII), la Bandeja oval de heliotropo con retícula octogonal y el Jarro de pico de heliotropo del taller de los Miseroni, junto a varios estuches originales que se conservan únicamente en esta institución y constituyen un ejemplo único en el mundo.

Vaso oriental de jade con pie de plata dorada, del taller de la Dinastía Ching; Debourg, Michel Plata dorada y jade nefrita, 19,8 x 21,5 x 14,7 cm; Peso: 2.346 gr. Siglo XVII (Vaso); 1684-1687 (Guarnición), Madrid, Museo Nacional del Prado.

Estas obras reflejan el gusto refinado y el coleccionismo de lujo del Delfín, que reunió objetos únicos de cristal de roca, jade, lapislázuli y metales preciosos.