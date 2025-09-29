Conciertos gratuitos en el Museo Cerralbo y en el del Romanticismo

Estas dos instituciones de la red de Museos Estatales del Ministerio de Cultura presentan la decimoquinta edición de «A las veinte cero cero», un ciclo de conciertos que ofrece veladas de música independiente en un entorno único. Entre los meses de octubre y noviembre

El el Salón de Baile del Museo Cerralbo y el Auditorio del Museo Nacional del Romanticismo abrirán sus puertas en las próximas semanas para acoger «A las veinte cero cero», un ciclo con artistas emergentes como Miguel Iglesias, Chloé Bird, Laaza y Pipiolas. La entrada es gratuita, pero es imprescindible la reserva previa por la elevada demanda.

En los últimos 15 años, este ciclo se ha consolidado como un espacio de encuentro para nuevas propuestas musicales que ven en estos museos dedicados al siglo XIX un escenario excepcional, donde la música y el arte se dan la mano. El objetivo de la actividad celebrada en ambos museos es llegar a públicos más jóvenes y trasladar la liturgia de las veladas musicales del XIX al siglo XXI.

El Museo Cerralbo en octubre

El Museo Cerralbo inicia esta nueva edición con los conciertos de MIGUEL IGLESIAS y CHLOÉ BIRD el 7 y el 21 de octubre respectivamente.

Miguel Iglesias y Chloé Bird actuarán en el Museo Cerralbo en octubre.

Mirlo Maltés, nombre artístico de MIGUEL IGLESIAS, es un cantante, guitarrista, pianista, letrista, compositor y productor madrileño. Su música bebe de la tradición del soft rock anglosajón y ofrece una lírica tan evocadora como incisiva. La actuación se llevará a cabo con un intérprete en Lengua de Signos dentro del Programa de actividades en Lengua de Signos en los Museos Estatales. Con ello, el museo pretende acercar la música y el arte a personas con discapacidad auditiva.

CHLOÉ BIRD se ha consolidado como una de las voces más versátiles del panorama musical actual, capaz de fusionar la música clásica con géneros contemporáneos como el pop, el rock y el folk. Con seis discos publicados, más de un millón de reproducciones en Spotify y premios como el Pop-Eye o el Rock Villa de Madrid, ha llevado su música a escenarios internacionales como WOMAD UK o BIME City. En su concierto dentro del ciclo «A las veinte cero cero» del Museo Cerralbo, presentará un formato a dúo inédito que repasará su trayectoria y adelantará temas de su próximo álbum.

El Museo del Romanticismo en noviembre

Toma el relevo el Museo Nacional del Romanticismo con dos conciertos los días 13 y 27 de noviembre, de LAAZA y el dúo PIPIOLAS.

Laaza y Pipiolas tomarán el testigo en el Museo del Romanticismo en noviembre.

Laura Aznar Grau, aka LAAZA, cantante, compositora y artista barcelonesa, crea un pop moderno que se nutre de su herencia en la jota, fusionando tradición y contemporaneidad en un proyecto artístico íntimo y personal. Su apuesta por la artesanía emocional en un mundo de producción masiva se refleja en baladas confesionales que tocan el alma. Tras el éxito de Canciones para olvidarte (2024), Laaza se prepara para una nueva mutación sonora y emocional que promete sorprender y conmover.

Detrás de PIPIOLAS, dúo multidisciplinar formado por Adriana Ubani y Paula Reyes, se encuentran dos artistas que cantan, bailan e interpretan y que con su primer disco No hay un Dios (Elefant Records, 2022) han recorrido gran parte de la geografía española cosechando gran éxito. Centradas en la composición de nuevas canciones, el concierto que ofrecerán en el Museo del Romanticismo promete ser muy especial: será en acústico y vendrá con sorpresas.

A lo largo de estas quince ediciones han pasado por «A las veinte cero cero» artistas destacados de la escena patria como Nudozurdo, Capitán Sunrise, La Bien Querida, Roy Borland, Müsgo, Colet e Hidrogenesse, entre otros, que han encontrado en este ciclo un espacio privilegiado para conectar con el público y dar a conocer su música.

Entrada gratuita y reserva de entradas

Los conciertos, de acceso gratuito, se celebrarán a las 20 horas en las fechas indicadas. Las personas interesadas podrán reservar sus entradas a través de la página web de cada museo. La reserva está limitada a un máximo de dos personas por cada solicitud.

Cartel con las actuaciones en ambos museos.

El ciclo cuenta además con el apoyo del podcast musical El Cactus Radiozine, dirigido por José Luis Masmano, que grabará las actuaciones en directo para su posterior emisión, acercando así estas propuestas musicales a un público más amplio.

Agenda conciertos «A las Veinte Cero Cero» 2025

Martes 7 de octubre de 2025, 20:00 h.

Miguel Iglesias

Museo Cerralbo. Entradas disponibles en la web del museo desde el lunes 29 de septiembre a las 9:00 h.

Martes 21 de octubre de 2025, 20:00 h.

Chloé Bird

Museo Cerralbo. Entradas disponibles en la web del museo desde el lunes 13 de octubre a las 9:00 h.

Jueves 13 de noviembre de 2025, 20:00 h.

Laaza

Museo Nacional del Romanticismo. Entradas disponibles en la web del museo desde el jueves 6 de noviembre a las 9:00 h.

Jueves 27 de noviembre de 2025, 20:00 h.

Pipiolas

Museo Nacional del Romanticismo. Entradas disponibles en la web del museo desde el jueves 20 de noviembre a las 9:00 h.